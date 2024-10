Google Pixel 9a krijgt mogelijk controversieel nieuw ontwerp

Google zou iets ongebruikelijks van plan kunnen zijn met de Pixel 9a. Hoewel de a-serie er meestal hetzelfde uitziet als de rest, lijkt de Pixel 9a misschien helemaal niet op de Google Pixel 9 of Google Pixel 8a. Enkele renders geven ons namelijk een eerste blik op het mogelijke ontwerp van de Google Pixel 9a.

Android Headlines heeft in samenwerking met leaker @OnLeaks renders gedeeld waarop de Google Pixel 9a te zien zou zijn, waarvan je er hieronder een kunt zien. Het ontwerp laat de camerabalk achterwege en in de plaats daarvan zijn er twee cameralenzen die amper uitsteken. Dit ontwerp oogt erg gewoontjes en is minder uniek dan het ontwerp met de verticale camerabalk dat Google al enkele jaren gebruikt.

(Image credit: Android Headlines / @OnLeaks)

We zullen ermee moeten leven

Nu is er altijd een kans dat deze render fout is, maar de bron heeft een uitstekende reputatie en dit is niet de eerste keer dat we dit specifieke ontwerp zien. We vrezen dus dat dit redelijk accuraat is.

Verder bevat dit lek nog enkele specificaties. De bron beweert dat de Pixel 9a een Tensor G4-chipset zal hebben, net als de rest van de Pixel 9-serie, en dat hij uit de doos Android 15 zal draaien. We kunnen ook zien dat er een dubbele camera aanwezig is. De bron beweert dat de meeste specs vergelijkbaar zullen zijn met die van de Pixel 8a, dus we verwachten opnieuw een telefoon met een 6,1-inch scherm, 8GB RAM, 128GB of 256GB opslagruimte, een 64MP-hoofdcamera, een 13MP-groothoekcamera en een 4.500mAh-batterij.

Ten slotte zal de Pixel 9a vrijwel zeker genieten van hetzelfde updatebeleid (7 jaar Android- en security-updates) als de rest van de Pixel 9-serie. Normaal wordt de a-serie in mei gelanceerd, al is dat minder zeker dan de voorbije jaren, aangezien de Google Pixel 9-serie dit jaar in augustus is onthuld in plaats van in oktober. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de Pixel 9a eveneens iets vroeger in het jaar gelanceerd wordt.