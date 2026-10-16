Sony breekt belofte: Xperia 10 VI krijgt zijn laatste Android-update toch niet

Bij de meeste Android-smartphones wordt tegenwoordig een belofte gedaan van hoeveel grote Android-updates (en veiligheidsupdates) ze zullen krijgen. Bij flagships zoals de Samsung Galaxy S26-serie en de Google Pixel 11-serie worden maar liefst zeven grote updates beloofd, maar wat je kan verwachten verschilt nog steeds een beetje per merk en prijsklasse. Nu blijkt daarnaast ook dat zo'n updatebeleid niet altijd een garantie is.

Tot nu toe hebben we bij merken zoals Google en Samsung nog niet meegemaakt dat ze hun beloftes niet na konden komen, maar dat is wel wat er nu bij Sony's Xperia 10 VI gebeurt.

Phandroid spotte een supportpagina op Sony's website waarop werd uitgelegd dat de Sony Xperia 10 VI toch maar twee nieuwe Android-versies krijgt in plaats van de drie die oorspronkelijk werden beloofd. "Vanwege beperkingen gerelateerd aan de opslagconfiguratie van het apparaat ondersteunt de Xperia 10 VI geen Android 17-upgrade-ervaring die we als adequaat beschouwen."

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De telefoon krijgt nog wel de beloofde vier jaar aan veiligheidsupdates en Sony claimt dat dit verder ook geen impact zal hebben op andere modellen. Toch toont dit wel mooi aan dat zo'n belofte niet altijd hoeft te worden waargemaakt.

Gaan we dit nog vaker tegenkomen?

Samsung belooft bij zijn Galaxy S26 Ultra zeven jaar aan Android-updates. Zou dat ook een probleem kunnen worden? (Image credit: Future / Cas Kulk)

Als het updaten van de Sony Xperia 10 VI naar Android 17 echt voor een slechte gebruikerservaring zou hebben gezorgd, dan is dit natuurlijk wel de juiste keuze. Dat verandert alleen niets aan het feit dat dit heel vervelend is voor mensen die deze telefoon hebben gekocht en hoopten op de nieuwste Android-update.

Hopelijk zien we dit niet veel vaker gebeuren in de toekomst bij Sony of andere merken, maar het is dus wel een realiteit waar we nu rekening mee moeten houden. Het risico is misschien nog groter bij de premium smartphones die nu zeven jaar aan updates beloven. Zeven jaar is een lange tijd waarin er heel veel kan veranderen binnen de tech-wereld. Het is maar de vraag of Android 23 straks nog soepel zal kunnen draaien op de Galaxy S26 Ultra.

Misschien moeten we beloftes over updates dus maar meer als een soort hoopvol doel zien dan als een garantie.