Nieuwe Sony Xperia-smartphone lijkt verdacht veel op de Google Pixel 10 lijkt

Sony kondigt vandaag de Xperia 10 VII aan. Het vernieuwde, elegante en verfijnde ontwerp van deze nieuwe smartphone beschikt over een groot aantal verbeterde functies. Zo kan je via de nieuwe speciale ‘sluiterknop’ direct de camera aanzetten en biedt deze sluiterknop ook een betere camera-ervaring.

Verbeterde camerafunctionaliteit

Met de speciale ‘sluiterknop’ aan de zijkant van de smartphone kun je met één druk op de knop zowel de camera-app starten als foto's maken. Zelfs als het scherm is vergrendeld, start je met een lange druk op de knop direct de camera-app, zodat je nooit belangrijke momenten mist.

Leg heldere en scherpe beelden vast, vooral bij weinig licht, dankzij de nieuwe, grotere sensoren. De 16 mm-lens is uitgerust met een 1/3-inch sensor en de 24 mm-lens heeft een nieuwe 1/1,56-inch sensor, die ongeveer 1,6 keer groter is dan de sensor van het vorige model.

De twee cameralenzen aan de achterzijde van de Xperia 10 VII ondersteunen drie brandpuntsafstanden (16 mm/24 mm/48 mm) voor veelzijdige opnames. Leg de gehele scène vast met een ultragroothoek lens van 16 mm, een groothoek lens van 24 mm en kom dichter bij je onderwerp met een zoomlens van 48 mm.

Gemaakt voor de toekomst

De Xperia 10 VII is uitgerust met een batterij die twee dagen meegaat, zodat je je geen zorgen hoeft te maken tijdens lange trips of wanneer je het toestel niet regelmatig kunt opladen. De unieke ‘Adaptive charging’-functie voorkomt batterijverslechtering, zelfs na vier jaar gebruik, zodat je erop kunt vertrouwen dat je Xperia 10 VII nog lang mee zal gaan.

De Xperia 10 VII ondersteunt zes jaar lang beveiligingsupdates en maximaal vier OS-versie-upgrades, waardoor langdurig gebruik mogelijk is. Om vertraging te voorkomen en content en video's soepel te laten laden, is het toestel ook uitgerust met Qualcomm's Snapdragon 6 Gen 3-chip, die de verwerkingssnelheid verbetert.

Circle to Search en Google Gemini

Zoek direct alles wat je op je telefoon ziet met Google. Cirkel, markeer, krabbel of tik op een afbeelding, video of tekst om te zoeken, zonder van app te wisselen. Vind snel de informatie die je nodig hebt en ga dan meteen weer verder met waar je mee bezig was.

Chat met Gemini, een AI-assistent van Google om je ideeën een boost te geven. Gemini kan je helpen met schrijven, plannen, leren en meer. Je kunt ook live met Gemini praten om ideeën te brainstormen, complexe onderwerpen te vereenvoudigen en te oefenen met realtime reacties. Je hebt direct toegang tot Gemini op je Xperia 10 VII door de aan/uit-knop ingedrukt te houden.

Verbeterd scherm

Dankzij de nieuwe beeldverhouding van 19,5:9 kan je nu comfortabeler content bekijken en op het internet surfen. Bovendien ondersteunt het scherm een verversingssnelheid van 120 Hz, waardoor het beeld en het scrollen uiterst vloeiend zijn. De nieuw ontworpen speakers aan de voorzijde van de Xperia 10 VII, tonen verminderde kasttrilling, onderdrukken ruis en reproduceren een rijkere, diepere geluidskwaliteit met verbeterde lage en middenlage tonen.

Het Bluetooth-zendvermogen van deze smartphone is daarnaast verdubbeld ten opzichte van het vorige model om een nog betrouwbaardere verbinding te garanderen. Bovendien past het apparaat tijdens AAC-verbindingen (Advanced Audio Coding) tijdelijk de geluidskwaliteit aan om prioriteit te geven aan connectiviteit in drukke of onstabiele omgevingen, zodat gebruikers ongeacht hun locatie kunnen genieten van content.

Een nieuw ontwerp

De Xperia 10 VII is helemaal opnieuw ontworpen. Deze smartphone is licht (168 g), heeft een strak design en is opnieuw vormgegeven voor een beter beeld met een nieuw scherm en een comfortabelere bediening. Het ontwerp van de achterkant is vernieuwd door de indeling van de camera te wijzigen en een gladde coating te gebruiken.

Het scherm bestaat uit Corning Gorilla Glass Victus 2, een zeer val- en krasbestendig glas, dat duurzaamheid en extra gemoedsrust garandeert.

De Xperia 10 VII is vanaf september verkrijgbaar voor 449 euro in de kleuren wit, turquoise en zwart. Je krijgt nu tijdelijk bij je pre-order een gratis Sony WH‑CH520 draadloze koptelefoon cadeau