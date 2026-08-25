Sony lanceert smartphone die je eigenlijk niet wil kopen

"Krimpflatie" is een woord dat je misschien wel vaker hebt gehoord dit jaar. Dit wil zeggen dat je minder krijgt voor hetzelfde geld als vroeger. Een andere mogelijkheid is dat je hetzelfde krijgt voor meer geld. Dat laatste zien we nu bij Sony.

Sony heeft zonet de Xperia 10 VIII gelanceerd. Deze smartphone is hun instapmodel, al zou je dat niet zeggen op basis van de prijs. Hij kost namelijk 599 euro en daarvoor krijg je 128GB opslag. De Xperia 10 VII van vorig jaar kostte daarentegen nog 449 euro en in onze review lees je dat we dat al te veel vonden.

Bijna niets nieuws onder de zon

De Sony Xperia 10 VIII heeft bijna geen upgrades ten opzichte van zijn voorganger. Er zijn opnieuw twee camera's aanwezig, hij maakt gebruikt van dezelfde chip die vorig jaar al niet bepaald snel aanvoelde, de batterij is precies hetzelfde en het ontwerp is identiek (met uitzondering van nieuwe kleuren). Alleen het scherm is helderder en de speakers zijn wat krachtiger.

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Dit is daarom opnieuw een kleine, stevige smartphone met 6,1-inch display, batterijduur van twee dagen en schone software... die 150 euro meer kost dan vorig jaar. Een ander probleem is dat de Google Pixel 10a bestaat en alles beter doet voor minder geld. Hij is compact, veel sneller, heeft betere camera's, een grotere batterij en krijgt langer software-updates.