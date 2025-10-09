Sommige telefoons worden nu zelfs zonder USB-kabel geleverd en dat doet misschien meer kwaad dan goed

Misschien was dit niet te vermijden, maar er is nu eindelijk een telefoon gelanceerd zonder USB-oplaadkabel in de doos. Die telefoon is de Sony Xperia 10 VII. De impact is nu misschien nog niet zo heel groot, omdat Sony's telefoons niet echt het meest populair zijn, maar het is wel een belangrijke ontwikkeling.

Dit nieuws kwamen we te weten dankzij de Reddit-gebruiker Brick_Fish (via Android Authority). Deze gebruiker deelde een afbeelding van de volledige inhoud van de doos van de Xperia 10 VII op Reddit en er was nergens een oplaadkabel te zien. Daarnaast deelde deze gebruiker ook nog een foto van de doos zelf en daar stond ook aan afbeelding op van een kabel met een streep erdoorheen. Ook dat suggereert dus dat een oplaadkabel niet inbegrepen is.

Aangezien Sony hier geen kabel meer in de doos lijkt te doen, ziet het er ook naar uit dat het bedrijf dat bij toekomstige Xperia-modellen ook niet meer zal doen. Het zou ons vervolgens niets verbazen als andere fabrikanten dit zien en besluiten hetzelfde te doen.

(Image credit: Brick_Fish)

De meeste smartphones (zeker in de EU) worden nu al een tijdje geleverd zonder oplaadblok. Dit lijkt dan helaas de logische volgende stap. Aan de andere kant begon die ontwikkeling bij Apple en Sony's beslissingen hebben op de smartphonemarkt toch wel duidelijk minder invloed dan die van Apple.

Android Authority geeft echter ook aan dat Apple zelf recent de AirPods 4 en AirPods Pro 3 ook zonder USB-kabel in de doos leverde. Los van wat Sony doet, zou Apple dus sowieso al van plan kunnen zijn om ook zijn iPhones zonder kabel te leveren.

De reden die hiervoor zal worden gegeven, zal ongetwijfeld hetzelfde zijn als de reden voor het verwijderen van het oplaadblok uit de doos, namelijk dat mensen inmiddels toch al wel genoeg USB-kabels in huis hebben en extra kabels alleen maar voor meer e-waste zorgen.

Een impact op het milieu én je portemonnee

Waarschijnlijk wordt de reden straks dus gepresenteerd als Sony die wat milieuvriendelijker te werk wil gaan en e-waste wil verminderen door geen kabel meer in de doos te stoppen.

De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat het fabrikanten ook weer wat geld scheelt als ze geen oplaadblokken en -kabels meer bij hun telefoons hoeven te leveren. Misschien klinkt het cynisch, maar dat lijkt ons eerder de voornaamste reden voor de beslissing om deze onderdelen achterwege te laten.

Dat is uiteindelijk misschien ook de enige reden die daadwerkelijk goed uit te leggen is, want de impact op het milieu van het weglaten van oplaadkabels uit de doos is niet helemaal duidelijk.

Het is natuurlijk waar dat veel mensen echt wel een geschikte kabel thuis hebben liggen. Niet iedereen die een telefoon zoals de Xperia 10 VII koopt, zal dus ook meteen een nieuwe kabel moeten kopen. Toch zullen een deel van de kopers dat natuurlijk wel doen en dat betekent dat ze losse kabels met extra verpakkingsmateriaal in huis halen. Dat extra verpakkingsmateriaal was niet nodig geweest als de kabel gewoon in de doos had gezeten.

Daarnaast wordt in de opmerkingen bij de Reddit-post ook terecht aangegeven dat veel kabels die mensen los kopen goedkopere third-party kabels zijn met een lagere kwaliteit. Deze zullen misschien niet zo goed presteren en mogelijk dus ook niet zo lang meegaan. Dat is dan natuurlijk ook juist weer slechter voor het milieu.

Het is dus een beetje onduidelijk of dit goed of slecht voor het milieu (en voor gebruikers) is. Wat we wel zeker weten, is dat het goed is voor Sony's bankrekening en daarom verwachten we dat meer merken deze keuze ook zullen maken.