Sony Xperia 1 VIII krijgt grotere zoomcamera en AI-hulp voor fotografie

Sony heeft de Xperia 1 VIII aangekondigd, de nieuwste flagship in de langlopende serie. De focus ligt opnieuw op fotografie, maar Sony probeert de camera-ervaring dit keer iets toegankelijker te maken. De nieuwe AI Camera Assistant analyseert het onderwerp en de scène, en doet vervolgens suggesties voor kleurstijlen, lenskeuze en bokeh-effecten.

Die suggesties zijn gebaseerd op Sony’s Creative Look-technologie uit de Alpha-cameralijn. Daarmee kunnen gebruikers sneller een bepaalde uitstraling toepassen, zonder zelf uitgebreid in de instellingen te duiken. Dat is opvallend voor Xperia, aangezien Sony’s smartphones traditioneel juist sterk inzetten op handmatige controle.

Grotere sensor en nieuw design

De belangrijkste hardware-upgrade zit in de telecamera. Die gebruikt nu een 1/1,56-inch sensor, volgens Sony ongeveer vier keer groter dan die van de Xperia 1 VII. Dat moet zorgen voor meer detail en betere prestaties bij weinig licht. De drie camera’s bieden brandpuntsafstanden van 16mm, 24mm en 70mm, met RAW multi-frame processing op alle lenzen voor betere HDR en ruisonderdrukking.

Ook het design is vernieuwd. Sony noemt dit het ORE-design, en is geïnspireerd op "ruwe edelstenen en natuurlijke texturen". De Xperia 1 VIII verschijnt in Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red en Native Gold. De fysieke cameraknop en 3,5mm-koptelefoonaansluiting blijven aanwezig.

Prijs en beschikbaarheid

De Xperia 1 VIII draait op de Snapdragon 8 Elite Gen 5 en zou tot twee dagen meegaan op één keer opladen. Sony belooft daarnaast een batterijlevensduur tot vier jaar. De telefoon is vanaf 13 mei beschikbaar voor pre-order via Sony en geselecteerde retailers.

De 256GB-versie kost 1.499 euro. Tijdens de pre-orderperiode krijgen kopers een Sony WH-1000XM6-koptelefoon cadeau. Er komt ook een 1TB-versie in Native Gold, exclusief via Sony’s online store in geselecteerde landen, voor 1.999 euro.