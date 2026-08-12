Google Pixel 11-serie biedt meer van hetzelfde en heeft nu een lampje

Naar goede gewoonte heeft Google vandaag de Pixel 11-serie aangekondigd. Opnieuw bestaat die uit vier smartphones: de Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold. Wij focussen in dit artikel op de eerste drie.

Google Pixel 11-serie: prijzen

Het goede nieuws is dat de Google Pixel 11 en Pixel 11 Pro hier niet duurder zijn geworden. Wel hebben deze twee nu 256GB basisopslag, terwijl dat vorig jaar alleen zo was bij de Pixel 10 Pro XL. De Pixel 11 Pro XL is daarentegen wel duurder geworden. Ook is er nu een 1TB-versie voor de Google Pixel 11 Pro. In onderstaande tabel zie je alle prijzen.

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Pixel 11 Pixel 11 Pro Pixel 11 Pro XL 256GB 999 euro 1.199 euro 1.399 euro 512GB 1.129 euro 1.329 euro 1.529 euro 1TB N.v.t. 1.589 euro 1.789 euro

Je kan de telefoons vanaf vandaag, 12 augustus, bestellen en ze liggen in de winkel vanaf 20 augustus.

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Google Pixel 11-serie: camera's

De Pixels staan al jaren bekend om hun camera's. Dit jaar heeft Google vooral gefocust op de Pro-versies. De Google Pixel 11 Pro (XL) heeft een nieuwe telefotocamera met een grotere sensor, waardoor hij beter presteert bij weinig licht. De optische zoom is nog steeds 5x, maar de digitale zoom (waarvoor AI wordt gebruikt), is verhoogd van 100x naar 120x.

In de Google Pixel 11 zitten daarnaast dezelfde camera's als in de Pixel 10. De telefotocamera biedt hier ook 5x zoom, maar heeft een slechtere sensor. Hiermee kan je ook maar 30x digitaal inzoomen.

Hieronder weer een tabel met alle camera's op een rijtje.

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Pixel 11 Pixel 11 Pro (XL) Hoofdcamera 48MP (f/1,7) met 1/1,56 inch sensor 50MP (f/1,7) met 1/1,3 inch sensor Ultra-wide 13MP (f/2,2) met 1/3,1 inch sensor 48MP (f/1,7) met 1/2,5 inch sensor Telefoto 10,8MP (f/3,1) met 1/3,2 inch sensor 48MP (f/2,8) met 1/1,95 inch sensor Selfiecamera 10,5MP (f/2,2) 42MP (f/2,2)

Daarnaast is Nachtzicht sneller geworden en zijn er "Cameralooks" toegevoegd. Dit laatste zijn eigenlijk gewoon filters. Verder is er nu "Magische Opname". Met deze modus worden er foto's en video's gemaakt met één druk op de knop die je daarna kan bewerken.

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Google Pixel 11-serie: HiLight

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Hoewel de Google Pixel 11-serie er bijna exact hetzelfde uitziet als de Pixel 10-serie (met uitzondering van nieuwe kleuren), is er één opvallend nieuw onderdeel. Dit onderdeel heet HiLight en is een lichtring die rond de cameraflitser zit. Dit is bovendien exclusief voor de Pixel 11 Pro (XL). De gewone Pixel 11 heeft dit niet.

Wanneer je je telefoon met het scherm naar beneden legt, licht HiLight zachtjes op om een visueel signaal te geven dat er iets op je telefoon gebeurt. Zo word je subtiel met gepersonaliseerde lichtsignalen gewaarschuwd voor inkomende oproepen van je favoriete contacten. Deze functie is geïntegreerd in Telefoon van Google en WhatsApp, zodat de aangepaste kleuren van je favoriete contacten hetzelfde blijven.

Voor snelle, handsfree interacties met Gemini geeft de HiLight Pulse een duidelijk signaal om aan te geven dat Gemini luistert, nadenkt en antwoordt, zonder dat je op je scherm hoeft te kijken.

Google Pixel 11-serie: batterij en prestaties

Image 1 of 2 Google Pixel 11 (Image credit: Google) Google Pixel 11 Pro (XL) (Image credit: Google) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Op batterijvlak is er weinig veranderd. De batterijen zijn ongeveer zo groot als vorig jaar en Google heeft de nieuwe silicium-koolstoftechnologie nog niet omarmd. Hierdoor loopt het wel achter op vrijwel elke concurrent, aangezien zelfs Samsung nu dit type batterij heeft gebruikt in hun vouwbare smartphone.

De Pixel 11 heeft een 4.985mAh-batterij met 30W-snelladen, de Pixel 11 Pro een 4.850mAh-batterij met 30W-snelladen en de Pixel 11 Pro XL heeft een 5.115mAh-batterij met 45W-snelladen. Google belooft wel een batterijduur van 30+ uur voor alle drie de Pixels.

Daarnaast zijn de drie telefoons uitgerust met de Tensor G6-chip. In de Pixel 11 is hij gekoppeld aan 12GB RAM en in de Pro-versies aan 16GB RAM. Google omschrijft de chip als hun "snelste en efficiëntste" chip tot nu toe. Het is niet duidelijk hoeveel krachtiger hij is dan de Tensor G5, maar we vermoeden dat vooral de AI-functies verbeterd zijn. Google vermeldt namelijk niets over de GPU-prestaties en op basis van de vorige Tensor-chips voorspelt dat weinig goeds. Ten slotte garandeert Google weer zeven jaar software-updates.