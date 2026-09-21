Moet je nu nog een Google Pixel 10 kopen?

De Google Pixel 11-serie is inmiddels ongeveer een maand te koop. Opnieuw stonden Google's nieuwste smartphones helemaal in het teken van AI. Daarnaast waren er nog enkele welkome cameraverbeteringen, vooral voor de Pro-versies.

Hoewel we overwegend positief waren over de Pixel 11, Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL in onze reviews, wil dat niet zeggen dat je ze meteen moet kopen. De reden daarvoor is de Pixel 10-serie. Iets meer dan een jaar na hun lancering zijn dit nog steeds goede smartphones, die nu bovendien met honderden euro's korting te vinden zijn.

De vraag is nu: ga je voor de gloednieuwe Pixel 11 of bespaar je wat geld met de oudere Pixel 10?

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(Image credit: Blue Pixl Media)

Een belangrijk pluspunt van Google Pixel-smartphones is de software. Google belooft namelijk voor elke Pixel (inclusief de goedkopere a-serie) zeven jaar software-updates. Dit zijn enerzijds maandelijkse beveiligingsupdates en anderzijds de zogenaamde "Pixel Drops". Dit zijn grotere software-updates die nieuwe functies bevatten. Op die manier krijgen oudere smartphones, zoals de Pixel 10, functies van de nieuwste Pixels.

De kans is daarom vrij groot dat enkele nieuwe (AI-)functies gewoon via een software-update naar de Pixel 10-serie zullen komen. Daarnaast is de software precies hetzelfde op elke Pixel (met uitzondering van de a-serie). Of je nu de Pixel 10 of Pixel 10 Pro XL koopt, op softwarevlak zijn ze identiek. Voor de Pixel 11-serie geldt hetzelfde.

Als je nu een Pixel 10 koopt, heb je nog zes jaar software-updates te gaan. Bij de Pixel 11 is dit zeven jaar. Aangezien de Pixel 10 nu veel goedkoper is, is dat jaartje minder updates wat mij betreft een uitstekende compromis.

Nog steeds geen krachtpatser

(Image credit: TechRadar Benelux)

Pixels zijn geen krachtpatsers, vooral niet op grafisch vlak. Google vermeldt altijd uitgebreid de AI-prestaties van de NPU (Neural Processing Unit), maar zegt bijna niets over de GPU-prestaties (Graphics Processing Unit). De GPU is belangrijk voor zaken als gaming of videobewerking. Als een GPU te traag is, haperen games en duurt het langer om een video te exporteren.

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Op dit vlak is de Google Pixel 11 bijna evenwaardig aan de Google Pixel 10. Als je iemand bent die veeleisende games speelt op je smartphone, dan is geen van beide Pixels een goede keuze. Elk jaar hopen we dat Google iets doet aan de GPU-prestaties, zodat Pixels ook voor gamers interessant worden. Helaas is dat in 2026 nog steeds niet gebeurd.

Op alle andere vlakken voelen de Pixel 11 en Pixel 10 ongeveer even snel aan. Tijdens onze reviews merkten we geen enorme prestatieverbeteringen. Het is dus niet zo dat je een trage smartphone in huis haalt als je voor de Pixel 10 kiest. De gemiddelde gebruiker merkt het verschil met de Pixel 11 wellicht niet eens.

Kleine cameraverbeteringen voor de hele serie

(Image credit: Blue Pixl Media)

De Pixel 10-serie was een kleine teleurstelling op cameravlak. De camera's van de Pixel 10 Pro (XL) waren namelijk precies hetzelfde als die van de Pixel 9 Pro (XL). Ook de Pixel 10 gaf ons gemengde gevoelens.

Die boodschap is aangekomen bij Google en de Pixel 11-serie heeft wel betere camera's gekregen. De hoofdcamera van de Pixel 11 presteert nu beter bij weinig licht, terwijl de telefotocamera met 5x optische zoom van de Pixel 11 Pro (XL) meer detail behoudt. Daarnaast heeft Google nog wat andere aanpassingen achter de schermen doorgevoerd, waardoor de nachtmodus nu veel sneller werkt. Dit zijn geen verbeteringen die alleen professionals zullen merken, maar zaken waar de gemiddelde gebruiker ook wat aan heeft.

Hoewel de verbeteringen merkbaar zijn, is er geen sprake van een drastisch verschil. Vooral bij de Pixel 11 is het effect van de verbeterde hoofdcamera niet gigantisch ten opzichte van de Pixel 10. Bij de Pixel 11 Pro (XL) merk je vooral de verbeteringen wanneer je minstens 5x inzoomt.

Een leuke extra op elke Pixel 11 is de "Magische Opname". Als je deze optie in de camera-app gebruikt, maakt de telefoon eerst een video. Zodra je de opname stopt, gaat de Pixel 11 met behulp van AI foto's uit deze video knippen. Dit is vooral handig bij actiescènes, zoals sportwedstrijden of feestjes.

Ik durf daarom wel te zeggen dat de camera's van de Pixel 11-serie voor sommigen die extra euro's waard kunnen zijn.

Batterijproblemen

(Image credit: Blue Pixl Media)

Naast de ondermaatse gameprestaties is er nog één onderdeel waarop Pixels niet goed scoren en dat is de batterijduur. Tegelijkertijd is dat voor velen het belangrijkste aspect van een smartphone.

De Pixel 11-serie heeft niets veranderd aan die reputatie. De batterijen zijn zelfs een fractie kleiner geworden (niemand weet trouwens waarom want de telefoons zijn even groot). Als je iemand bent die hun smartphone intensief gebruikt, dan raad ik aan om voor de zekerheid een powerbank mee te nemen.

In dit geval maak het niet uit of je een Pixel 10 of Pixel 11 koopt, in beide gevallen is de batterijduur niet geweldig. Ook de oplaadsnelheid met kabel is hetzelfde (nog steeds niet zo snel) en het enige dat de Pixel 11 beter doet, is draadloos opladen. Bij de Pixel 10 kon dit met maximaal 15W en bij de Pixel 11 is dit verhoogd naar 25W.

Wat is voor jou belangrijk?

Uiteindelijk draait het erom wat jij belangrijk vindt en hoeveel je bereid bent daarvoor te betalen. Al bij al is de Pixel 11-serie geen enorme upgrade van de Pixel 10-serie. Zo blijven de twee grootste problemen aanwezig: de slechte gameprestaties en batterijduur.

Als je vooral een Pixel wil om wille van de software en AI-functies, dan is de Pixel 10-serie nog steeds uitstekend. Wil je echt de allerbeste camera's? Dan is de Pixel 11 Pro (XL) toch de onbetwiste winnaar. Of je vindt dat die verbeteringen het extra geld waard zijn, is een persoonlijke keuze.