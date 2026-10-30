Waarom ik liever een OLED TV uit 2025 koop dan een nieuw model uit 2026

Tv-fabrikanten brengen over het algemeen elke jaar weer nieuwe tv's op de markt. Zo zagen we ook in 2026 weer nieuwe OLED TV's van merken zoals LG, Samsung en Philips op de markt verschijnen. Die modellen zijn meestal weer net wat helderder, hebben weer iets krachtigere processors en beschikken weer over nieuwe (AI-)features. Als je op zoek bent naar een nieuwe tv, lijkt het meestal dan ook wel logisch om gewoon naar de meest recente modellen te kijken. Toch zou ik persoonlijk momenteel liever een OLED TV uit 2025 kopen dan een gloednieuw model.

Dat heeft niet zozeer te maken met de kwaliteit van de nieuwste modellen, want die hebben natuurlijk weer de nodige upgrades gekregen. De vraag is vooral hoeveel je daadwerkelijk van die upgrades merkt als je gewoon thuis op de bank een film of serie wil kijken.

Zeker nu Black Friday weer heel dichtbij is, kan het lonen om eens te letten op de prijzen van OLED TV's uit 2025. Retailers zullen hun voorraden van die modellen als eerste kwijt willen en daarom zullen oudere modellen waarschijnlijk ook eerder de grootste kortingen krijgen.

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De verschillen zijn vaak kleiner dan je denkt

(Image credit: Future)

OLED heeft de afgelopen jaren enorme stappen gezet. Vooral op het gebied van helderheid hebben fabrikanten flinke vooruitgang geboekt. Toch betekent dat niet dat elke jaarlijkse update ook echt revolutionair is.

Neem bijvoorbeeld de LG C5 uit 2025 en de LG C6 uit 2026. Beide televisies bieden een uitstekende beeldkwaliteit, met diepe zwartwaardes, een prachtig contrast en levendigere kleuren. Het valt niet te betwisten dat de C6 een krachtigere processor heeft en een hogere helderheid kan bereiken. Het is duidelijk de betere tv van de twee, maar dat verandert niets aan het feit dat de C5 vorig jaar ook al een enorm goede tv was.

Die hogere helderheid kan wel degelijk een verschil maken, maar het is dus maar net of dat verschil voor jou honderden euro's waard is. In onze tests haalde de LG C6 een HDR-piekhelderheid van 1.438 nits, terwijl de LG C5 1.180 nits wist te bereiken. Dat is een mooie verbetering die vooral bij felle HDR-highlight zichtbaar is en eventueel ook wat kan helpen om het beeld beter zichtbaar te houden in felle ruimtes.

Veel andere belangrijks aspecten zijn echter grotendeels hetzelfde gebleven. Je krijgt op allebei de tv's ondersteuning voor Dolby Vision, vier HDMI 2.1-aansluitingen en uitgebreide gaming-features.

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Nogmaals, de LG C6 is de betere tv, maar het model van 2025 biedt nog steeds vrijwel alles wat de gemiddelde kijker nodig heeft.

Geld besparen zonder al te veel in te leveren

(Image credit: Future)

De belangrijkste reden waarom ik (en ongetwijfeld veel andere mensen) voor een OLED TV uit 2025 zou kiezen, is natuurlijk het prijsverschil. Hoewel de LG C6 bijvoorbeeld sinds zijn release ook alweer wat in prijs is gedaald, geldt dat ook voor zijn voorganger.

Het prijsverschil is vaak groter wanneer een nieuw model net is geïntroduceerd en nog aan de oorspronkelijke adviesprijzen gebonden is, maar ook nu Black Friday weer onderweg is, verwacht ik dat de C5 duidelijk aangenamer geprijsd zal zijn.

Ik blijf hier als voorbeeld maar even de bovengenoemde modellen van LG gebruiken. Momenteel haal je een 55-inch model van de LG C5 vanaf ongeveer 1.000 euro in huis. Een 55-inch variant van de nieuwere LG C6 kost je bij de meeste bekende retailers daarentegen toch nog zo'n 1.700 euro. Dat is dus een verschil van zo'n 700 euro.

Misschien vind je dat het wel waard voor de helderheidsboost van de LG C6, maar ik vind dat toch wel net een iets te groot verschil. Met dat geld kan je ook een mooie soundbar voor bij de LG C5 kopen. Een andere optie is om voor een maatje groter te kiezen bij de C5 en dan alsnog geld te besparen.

De nieuwste technologie is niet altijd noodzakelijk

(Image credit: Future)

Met dit artikel probeer ik je overigens niet wijs te maken dat er geen goede redenen zijn waarom je wel een OLED TV uit 2026 moet kopen. Sommige nieuwe modellen gebruiken wel degelijk aanzienlijk geavanceerdere panelen en geven je dus meer dan simpelweg de jaarlijkse chipupgrade.

Dat zien we bijvoorbeeld bij de grotere modellen van de LG C6 (77 en 83 inch). Die maken gebruik van een nog geavanceerder paneel dan de andere C6-modellen (en worden soms ook wel verkocht onder de naam LG C6H). Die grote C6-modellen gebruiken hetzelfde paneel als de premium LG G6. Ze hebben alleen geen heatsink achter het paneel, wat de G6 wel heeft en dat zorgt ervoor dat die toch nog net iets betere prestaties kan leveren. Als je dus op zoek bent naar een extra groot model, dan is de upgrade van de C5 naar de C6 toch wel wat groter en de meerprijs dus beter te verantwoorden.

Ook als jouw tv in een erg felverlichte woonkamer staat, kan de verbeterde helderheid misschien toch wel een verschil maken en een reden zijn om voor een nieuwer model te kiezen.

Toch zou ik je aanraden om je niet te laten leiden door de nieuwste technologieën. Als het in de praktijk vooral gaat om een iets hogere helderheid, nieuwe AI-features die je misschien nooit gebruikt of een iets hogere maximale refresh rate, dan zorgt dat niet per se voor een grote verandering van je kijkervaring.

Zeker als je jouw kijkruimte een beetje kan verduisteren, komt een goede OLED TV uit 2025 nog steeds heel goed tot zijn recht. De C5 is niet ineens zijn fantastische zwartwaarden, contrast en kleurweergave kwijt nu de C6 beschikbaar is.

Niet te lang meer wachten

Er is wel een belangrijk aspect waar je rekening mee moet houden bij dit advies. OLED TV's uit 2025 worden niet meer eindeloos geproduceerd en retailers zullen vooral nog bestaande voorraden willen opmaken. Oftewel: op een gegeven moment geldt 'op=op'.

Op een bepaald moment zal het heel lastig worden om de oudere modellen nog te vinden en als je ze na Black Friday nog kan vinden, stijgen ze door de schaarste misschien juist weer even in prijs,.

Het belangrijkste advies dat ik je wil meegeven, is dus vooral dat het kan lonen om naar de actuele prijzen van meerdere generaties te kijken. Er zijn nog momenten (zoals nu en waarschijnlijk ook nog wel tijdens Black Friday) waarop iets oudere modellen heel erg interessant kunnen zijn, maar op een bepaald moment zou het kunnen dat je bijna net zoveel betaalt voor een nieuw model en dan is dat natuurlijk duidelijk een betere keuze. Dan is iets als een langere software-ondersteuning ook weer iets dat misschien zwaarder gaat wegen.

Voor nu zou ik echter nog steeds eerder een 55-inch LG C5 met bijvoorbeeld een Sonos Beam Ultra combineren dan een 55-inch LG C6 kopen. Of natuurlijk gewoon die C5 kiezen en de overgebleven 700 euro weer in je zak steken, want zo'n bedrag kunnen veel mensen nu ook wel goed voor andere dingen gebruiken.