Sony, Bose en Sennheiser zijn drie van de bekendste merken op de markt van (draadloze) koptelefoons. Als je tijdens Black Friday op zoek bent naar een nieuwe draadloze koptelefoon, dan zal je deze namen ongetwijfeld voorbij zien komen. Alle drie de merken hebben de laatste paar jaren topklasse draadloze koptelefoons uitgebracht en het kan dan ook lastig zijn om het juiste model voor jou te kiezen.

Daarom hebben wij de Sony WH-1000XM6, de Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) en de Sennheiser Momentum 5 Wireless tegenover elkaar gezet om je een beter idee te geven van welk model je het beste kan kopen (of dat nu tijdens Black Friday is of gewoon in het algemeen).

We hebben de modellen vergeleken op het gebied van noise-cancelling, design en geluidskwaliteit en we weten inmiddels dan ook welk model wij zouden kiezen.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Het is overigens wel het benoemen waard dat dit allemaal uitstekende koptelefoons zijn en met een goede korting zijn het allemaal echte aanraders. Uiteindelijk kan er natuurlijk wel maar één winnaar zijn in deze strijd tussen sommige van de beste koptelefoons van dit moment.

Maak kennis met de koptelefoons

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Sony WH-1000XM6 Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) Sennheiser Momentum 5 Wireless Prijs 449,99 euro 449,95 euro 399,90 euro Drivers 30 mm dynamisch Niet aangegeven 42 mm dynamisch Actieve noise-cancelling Ja Ja Ja Batterijduur 30 uur 30 uur 57 uur Gewicht 254 gram 250 gram 290 gram Connectiviteit Bluetooth 5.3, 3,5 mm Bluetooth 5.4, USB-C, 2,5mm-naar-3,5mm Bluetooth 5.4 (klaar voor Bluetooth 6), USB-C, 2,5mm-naar-3,5mm Frequentie-bereik 20Hz-20kHz 20Hz-20kHz 6Hz-40kHz

Noise-cancelling en features

(Image credit: Future)

De categorie van features verdelen we hier in drie categorieën: actieve noise-cancelling, batterijduur, en bediening en aanpassingsmogelijkheden.

Laten we dus maar beginnen met noise-cancelling. Bij dit onderdeel is de strijd erg spannend, maar we kunnen je wel meteen al laten weten dat de Momentum 5 iets achter lopen op de concurrentie. Die koptelefoon gaat goed om met bijvoorbeeld geluiden van een toetsenbord en wat rumoer op een kantoor, maar de andere twee modellen weten toch iets meer stilte te creëren.

Bij het vergelijken van de Bose en Sony merkten we dat er bijna geen hoorbaar verschil was tussen de kwaliteit van hun noise-cancelling. Beide modellen wisten vrijwel alle omgevingsgeluiden te dempen, van deuren die worden gesloten tot verkeersgeluiden. Het zijn dan ook twee van de beste noise-cancelling koptelefoons op de markt. Daarnaast werken Bose's 'Aware'-modus en Sony's 'Ambient Sound'-modus ook erg goed wanneer je juist omgevingsgeluiden binnen wil laten.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Wanneer het aankomt op batterijduur, is het een andere verhaal. De XM6 en de QC Ultra Headphones (2nd Gen) bieden allebei tot 30 uur aan batterijduur. De Bose-koptelefoon gaat zonder noise-cancelling aan wel iets langer mee dan de Sony (45 uur vergeleken met 40 uur). De Sennheiser verslaat zijn concurrenten hier met gemak. Je krijgt bij dit model met noise-cancelling aan 57 uur aan speeltijd.

Qua bediening en aanpassingsmogelijkheden is dit ook weer een spannende strijd. De Sony WH-1000XM6 is een enorm sterke optie op dit vlak. Hij biedt de meest betrouwbare, accurate touchbediening die we tot nu toe hebben gebruikt, plus een handige optie om snel omgevingsgeluid binnen te laten door je hand over de rechter oorschelp te houden. Er is ook nog een ingebouwde spraakassistentfunctie, een equalizer met tien banden, een 'Find Your Equalizer'-test, LDAC-ondersteuning voor het luisteren naar hi-res audio en een 'low latency'-instelling voor gaming.

De Bose-koptelefoon heeft toch net wat minder features. Je krijgt hier toegang tot een simpelere equalizer met maar drie banden en minder intuïtieve touchbediening. Deze koptelefoon biedt echter wel 'Immersive Audio' en dat moet zorgen voor een meeslepender, ruimtelijker effect. Daarnaast krijg je ondersteuning voor aptX en bedrade audio via USB-C en een 2,5mm-naar-3,5mm-kabel (de XM6 biedt geen ondersteuning voor audio via USB-C).

De Sennheiser Momentum 5 heeft ook geweldige features. Er is ruimtelijke audio in de vorm van Dolby Atmos en je krijgt degelijke touchbediening. Verder is er ondersteuning voor aptX, plus een uitstekende 'Sound Personalization'-test. Toch vinden we uiteindelijk het aanbod bij Sony net iets beter. Dat geldt zowel voor de bedieningsopties als de aanpassingsmogelijkheden. Sony is bij deze categorie dus de winnaar.

Swipe to scroll horizontally Noise-cancelling en features rangschikking Koptelefoon Positie Sony WH-1000XM6 1e plaats Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) 3e plaats Sennheiser Momentum 5 Wireless 2e plaats

Design en comfort

(Image credit: Future)

Bij dit onderdeel hebben we dus gelet op het design (bouwkwaliteit, hoe praktisch het design is en stijl) en op comfort. Dit zijn belangrijke factoren die een grote invloed hebben op hoeveel je op de lange termijn van je nieuwe koptelefoon zal genieten.

Op het gebied van bouwkwaliteit scoren alle drie deze koptelefoons redelijk goed, maar ze zijn ook weer allemaal niet heel speciaal of premium. Sony en Bose gebruiken grotendeels gewoon plastic. De oorkussens en hoofdband voelen daarnaast zacht aan. We hebben een lichte voorkeur voor de textuur op de oorschelpen van de XM6, maar ze zijn wel een beetje dik vergeleken met die van de QC Ultra Headphones (2nd Gen). De Bose ziet er over het algemeen iets stijlvoller uit.

De Sennheiser Momentum 5 Wireless heeft een iets interessanter design. De hoofdband heeft een stoffen laag en een metalen logo aan de zijkant zorgt voor een iets meer luxueuze look. Toch vinden we de koptelefoon er wel iets minder elegant uitzien dan de Bose over het algemeen. Dit model kan je ook niet opvouwen en dat is bij de andere twee koptelefoons wel mogelijk. Op het gebied van design wint Bose uiteindelijk dus.

Comfort is echter ook een erg belangrijk punt. Helaas loopt Sennheiser op dit vlak opnieuw een klein beetje achter. Tijdens langere luistersessies merkten we dan ook wel dat hij wat zwaarder is dan de andere twee modellen.

Heel veel verschil op het gebied van comfort is er niet tussen de Bose en de Sony. De XM6 biedt een geweldige balans tussen klemkracht en zachte kussens, zodat je geniet van een stevige, maar comfortabele pasvorm. De Bose biedt nog iets dikkere kussens en zit ook enorm comfortabel. Voeg dat dus samen met het uitstekende design en dit is onze winnaar voor deze categorie.

Swipe to scroll horizontally Design en comfort rangschikking Koptelefoon Positie Sony WH-1000XM6 2e plaats Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) 1e plaats Sennheiser Momentum 5 Wireless 3e plaats

Geluidskwaliteit

(Image credit: Future)

Dan is het nu eindelijk tijd voor het belangrijkste onderdeel. Voor het testen van de geluidskwaliteit hebben we ervoor gezorgd dat we de koptelefoons met dezelfde audiobron hebben verbonden en dezelfde nummers hebben getest bij elke koptelefoon. Nummer 1, Miracles van Change, is een funky soulnummer waarmee we een goed idee krijgen van de helderheid van zang, de scheiding van instrumenten en gewoon de overkoepelende balans van een koptelefoon. Nummer 2, It Could Happen To You van Ryo Fukui, werd voornamelijk gebruikt om de weergave van details te testen en nummer 3, Let’s Go Back van Boss Priester, hebben we gekozen om de basweergave en dynamiek te beoordelen.

Tijdens deze tests merkten we dat al deze modellen erg goede audioprestaties leveren. Toch zijn er wel wat belangrijke verschillen die we moeten benoemen. Bij nummer 1 merkten we dat de XM6 een iets grotere focus op lage tonen heeft. Hij gaf het funky nummer met warme, rijke tonen weer. Dit warmere geluidsprofiel ging echter niet ten koste van de geluiden binnen de rest van het frequentiebereik. De zang was goed geplaatst in de mix en ook de precieze, gecontroleerde hoge tonen kwamen nog goed naar voren.

De Bose-koptelefoon leverde vergelijkbare prestaties. Ook hier waren basgeluiden wat sterker aanwezig en genoten we van goed gebalanceerde zang. We waren ook onder de indruk van hoe goed de gitaren van de rest van de instrumenten gescheiden werden tijdens de intro. Onze enige klacht hier was dat de hoge tonen hier meestal niet zo verfijnd en helder klonken als bij de XM6. De Momentum 5 wist de Sony voor ons ook net niet te evenaren. Hij levert een mooi helder, neutraal geluid, maar dat betekent dat sommige mensen wel een beetje het energieke, warme geluid van de Sony zullen missen. Toch biedt de Sennheiser wel een heel mooi gedetailleerd geluid en is het dus een uitstekende keuze als je juist van een wat neutralere mix houdt.

Het was iets lastiger om een winnaar te kiezen bij nummer 2. Voor ons gevoel gingen zowel de XM6 en de Momentum 5 geweldig om met dit nummer. Bose liep hier wel een beetje achter op de rest. Bij de piano aan het begin van het nummer voelde het geluid hier wat minder open. Ook klonken de percussie in het rechter kanaal en de bas in het linker kanaal wat minder subtiel.

De andere twee modellen gaven het nummer heel genuanceerd weer en zorgden voor een goed samenhangend geheel. De drums en hoge tonen klinken misschien net nog iets gedetailleerder en natuurlijker bij de Momentum 5, maar de bas voelde dan weer iets sterker bij de XM6.

Interessant genoeg was de winnaar bij nummer 3 vrij snel duidelijk. Het was weer de Sony. De XM6 wist de energieke essentie van het nummer fantastisch weer te geven. We genoten van de krachtige bas, heldere synths en ritmische hoge tonen van de drums. 'Bass drops' klinken ook lekker impactvol bij de XM6 en hij toonde dus weer goed dat hij een erg dynamisch geluid weet te produceren.

Bij dit nummer zat Bose vervolgens weer iets dichter in de buurt van Sony. Ook deze koptelefoon wist een dynamisch geluid en een goed basgeluid te produceren. Bij de XM6 merkten we simpelweg nog een iets betere textuur voor het geluid en een wat genuanceerdere aanpak. Ook ging de Sony iets beter om met de hoge tonen. Toch klonk ook de QC Ultra Headphones (2nd Gen) nog geweldig. De Momentum 5 miste hier een beetje het energieke geluidsprofiel dat juist zo goed past bij dit nummer. We genoten nog steeds van een geweldig gebalanceerd geluid en een enorm gedetailleerde weergave, maar de sterktepunten van het nummer kwamen iets minder goed tot hun recht.

Al deze koptelefoons weten een uitstekend geluid te produceren. De verschillen zijn soms dan ook erg subtiel. Uiteindelijk denken we dat de Sony WH-1000XM6 de beste allrounder is (en de beste optie voor de meeste mensen). De Momentum 5 is echter een betere optie als je dus van een wat neutraler geluid houdt. Bose biedt een enorm energiek geluid dat ook niet ver achterloopt op dat van de andere twee (maar dus wel een beetje).

Swipe to scroll horizontally Geluidskwaliteit rangschikking Koptelefoon Positie Sony WH-1000XM6 1e plaats Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) 3e plaats Sennheiser Momentum 5 Wireless 2e plaats

Eindoordeel

(Image credit: Future)

Dan is het nu tijd om de overkoepelende winnaar aan te kondigen. Waarschijnlijk komt het op dit punt niet meer als een verrassing, maar het is de Sony WH-1000XM6.

De XM6 blijft toch nog wel de beste allrounder die je op dit moment kan kopen. Je krijgt hier topklasse noise-cancelling, een uitstekende geluidskwaliteit, een comfortabel design en een groot aanbod aan handige features.

Tussen de Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) en de Sennheiser Momentum 5 Wireless is het eigenlijk gelijkspel volgens de ranglijsten, maar wij geven de Sennheiser uiteindelijk toch de tweede plaats vanwege zijn betere geluidskwaliteit. Dat is uiteindelijk toch ook wel het belangrijkste aspect van een koptelefoon.

Als je het liefst een neutraler geluid wil en op zoek bent naar een uitstekende batterijduur, dan is de Sennheiser Momentum 5 Wireless dus ook een geweldige optie. We zijn erg enthousiast over deze koptelefoon en als je een hoge korting tegenkomt, is hij zeker het overwegen waard.

Hoewel de Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) dus wel een klein beetje achterloopt op de andere twee modellen qua geluidskwaliteit, is het verschil niet enorm groot. Deze koptelefoon klinkt nog steeds geweldig en heeft daarnaast een mooi design en fantastische noise-cancelling.

Dit zijn drie erg sterke opties voor mensen die tijdens Black Friday op zoek zijn naar een nieuwe draadloze koptelefoon. We denken dat de Sony WH-1000XM6 uiteindelijk dus voor de meeste mensen wel de beste keuze is, maar bedenk vooral wat voor jou de belangrijkste aspecten zijn voor je een beslissing maakt.