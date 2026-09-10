Apple lanceerde zonet de AirPods 5, maar een grotere audio-aankondiging kan nog deze maand volgen

Hoewel de upgrades van de AirPods 5 een aantal van de beste functies van de AirPods Pro naar het goedkopere model brengen, was dat maar een kleine troost tijdens een Apple-event waarvan veel mensen grotere audio-aankondigingen hadden verwacht. Geen AirPods met camera’s, geen nieuwe HomePods ondanks eerdere hints en ook geen nieuwe Beats-koptelefoon.

Dat laatste zou later deze maand alsnog kunnen veranderen. Volgens MacRumors heeft Apple namelijk zojuist een firmware-update uitgebracht voor de Beats 360.

Waarom brengt Apple een update uit voor een koptelefoon die officieel nog niet eens bestaat? Helemaal uit het niets komt dat niet. De Beats 360 dook de afgelopen maanden namelijk al meerdere keren op nadat Apple exemplaren uitdeelde aan verschillende spelers tijdens het WK voetbal. Ook de technologie van bekende sporters moet blijkbaar zo nu en dan worden bijgewerkt.

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Wat de firmware-update precies verandert, is niet duidelijk. Dat is hier eigenlijk ook niet het belangrijkste. Veel interessanter is wat het verschijnen van deze update suggereert.

Is de release van de Beats 360 nu echt dichtbij?

Door deze recente software-update denken veel mensen nu dat de Beats 360 ergens in september officieel worden aangekondigd.

Het grote Apple-event is net voorbij en er was niks aangekondigd hierover, maar dat is ook niet heel gek. Apple laat zijn Beats-merk doorgaans vrij zelfstandig opereren.

Sterker nog, het zou juist opvallend zijn geweest als de Beats 360 tijdens het Apple-event was aangekondigd.

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Dankzij verschillende lekken weten we inmiddels al behoorlijk goed hoe de Beats 360 eruitziet. Daarbij helpt het natuurlijk ook dat de koptelefoon maanden geleden letterlijk om de nek, op het hoofd en aan de tassen van verschillende voetballers tijdens het WK te zien was. Alles wijst erop dat het een flinke stap vooruit wordt, maar omdat dit het begin van een nieuwe productlijn lijkt te zijn, is het nog lastig in te schatten hoe hij zich zal verhouden tot bestaande Beats-modellen.

De laatste productlancering van Beats was in oktober 2025, toen de Powerbeats Fit werden aangekondigd. Het is dus goed mogelijk dat Beats opnieuw mikt op een periode rond eind september of begin oktober. Misschien blijft het bovendien niet bij één product. Tot nu toe hebben we alleen over de Beats 360 gehoord, maar dat sluit andere modellen in verschillende formaten niet uit.