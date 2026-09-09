Audio-Technica lanceert zijn eerste draadloze open-back koptelefoon met een betaalbare prijs en 'noise reduction'

We wisten al dat Audio-Technica weet hoe je een goede open-back koptelefoon moet maken, maar de meeste open-back koptelefoons op de markt zijn bedrade koptelefoons.

Audio-Technica kondigde vandaag de nieuwe ATH-AL5NC aan als aanvulling op zijn bestaande line-up van open-back koptelefoons en dit model is draadloos.

Wat hier centraal staat, zijn de speciale 53mm-drivers die een "gedetailleerd geluidsbeeld" moeten bieden, terwijl het open-back design moet zorgen voor een goede ventilatie (en dus minder hitte rondom je oren). Dat design is ideaal als je merkt dat gesloten koptelefoons na een tijdje toch wat te warm voor je worden.

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De koptelefoon weegt 240 gram en dat is bijvoorbeeld net iets lichter dan de Sony WH-1000XM6 (met een gewicht van 254 gram). Dankzij dit lichtgewicht, open design moet de koptelefoon dus ook comfortabel blijven bij langere luistersessies. Audio-Technica suggereert natuurlijk dat de koptelefoon ideaal is voor het luisteren naar (hi-res) muziek, "spontane vergaderingen", maar ook zelfs voor gaming.

Er zijn ook twee erg opvallende features toegevoegd. Ondanks zijn open-back ontwerp heeft de ATH-AL5NC namelijk een 'sound leakage reduction'-feature en een 'noise reduction'-feature. De eerste van de twee is bedoeld om de hoeveelheid geluid die naar buiten lekt te verminderen. Dat is ook wel belangrijk als je een open-back koptelefoon in bijvoorbeeld een gedeelde ruimte of het openbaar vervoer wil gebruiken. De tweede feature moet achtergrondgeluiden wat weten te dempen voor de drager ondanks het open design.

Dit lijkt dus op een poging tot een soort noise-cancelling voor open-backs. Volledige ruisonderdrukking zal niet mogelijk zijn bij een open-back, maar vermindering van het omgevingsgeluid schijnbaar dus wel.

Audio-Technica ATH-AL5NC: belangrijkste specs en features

(Image credit: Audio-Technica)

Er zijn natuurlijk nog andere specs en features die het benoemen waard zijn. Zo krijg je hier een batterijduur tot 75 uur (tot 50 uur met 'noise reduction' aan). Ook kan je alweer acht uur luisteren na de koptelefoon 15 minuten aan de lader te hangen.

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Verder krijg je hier ondersteuning voor 24-bit/96kHz-audio, de LDAC-audiocodec, multipoint-connectiviteit (voor verbinding met twee apparaten tegelijk), een 'low latency'-modus voor gaming en video's, plus een geïntegreerde microfoon om gesprekken via de koptelefoon te kunnen voeren. Die laatste vier dingen vind je meestal niet op een open-back koptelefoon.

Via de Audio-Technica Connect-app krijg je toegang tot een equalizer en een 'Soundscape'-modus en natuurlijk is er ook een optie om bedraad te luisteren. Er wordt een audiokabel van 1,2 meter lang meegeleverd en die beschikt ook over een microfoon.

Hoewel 'noise reduction' dus geen noise-cancelling is, zijn we wel benieuwd hoe dit model presteert in vergelijking met de beste noise-cancelling koptelefoons op de markt. Hier heeft het bedrijf verder nog niet veel over gezegd, maar er zitten natuurlijk dus wel fysieke beperkingen aan het effect dat je hier kan bereiken.

De Audio-Technica ATH-AL5NC is meteen vanaf vandaag verkrijgbaar (9 september) voor een verrassend betaalbare adviesprijs van 249 euro.