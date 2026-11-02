Beste laptop van 2026: waarom wij kiezen voor de MacBook Neo

We hebben de MacBook Neo in maart getest en zelfs toen was de kans al klein dat een andere laptop er met de prijs voor laptop van het jaar vandoor zou gaan tijdens de TechRadar Product of the Year Awards 2026.

Dat betekent overigens niet dat de MacBook Neo voor iedereen de beste keuze is. Dit jaar zijn er genoeg laptops verschenen die een stuk krachtiger zijn en wie graag pc-games speelt, kan de Neo beter links laten liggen. Toch is het behoorlijk indrukwekkend wat Apple met deze betaalbare MacBook heeft neergezet. Sterker nog, de laptop heeft voor een groot deel de toon gezet voor andere laptops die dit jaar op de markt zijn verschenen.

Apple staat al jarenlang bekend als een premiummerk dat behoorlijk hoge prijzen vraagt voor zijn producten. Daar krijg je doorgaans wel wat voor terug, zoals een uitstekende bouwkwaliteit en een levensduur waar veel Windows-gebruikers, die het gevoel hebben iedere vijf jaar een nieuwe laptop nodig te hebben, alleen maar van kunnen dromen. Al zijn er natuurlijk ook genoeg Apple-producten die hun hoge prijskaartje niet helemaal weten waar te maken.

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Met de MacBook Neo heeft Apple echter een relatief goedkope laptop uitgebracht die verrassend veel van de sterke eigenschappen van zijn duurdere MacBooks heeft behouden. Het grote verschil is dat deze laptop voor een veel grotere groep consumenten betaalbaar is geworden.

De timing had bovendien nauwelijks beter gekund. Door de wereldwijde stijging van de kosten voor levensonderhoud hebben steeds meer mensen moeite om hun dagelijkse uitgaven te betalen, laat staan dat er geld overblijft voor een luxeproduct zoals een laptop. Daar komt nog eens bij dat veel technologie momenteel duurder wordt door de aanhoudende RAM-crisis. Juist daarom was het een welkome verrassing dat een bedrijf als Apple met een relatief betaalbare nieuwe laptop op de proppen kwam.

Voor de aankondiging van de MacBook Neo gingen er al maanden geruchten rond dat Apple aan een goedkopere MacBook werkte. Toch denk ik dat vrijwel niemand had verwacht dat het bedrijf met een adviesprijs van 699 euro zou komen.

Die prijs lag niet alleen een stuk lager dan verwacht, maar zette ook de laptopmarkt behoorlijk op zijn kop. Concurrenten van Apple werden plotseling geconfronteerd met een MacBook die qua prijs rechtstreeks concurreerde met hun betaalbare Windows-laptops. Dat zorgde ervoor dat verschillende fabrikanten snel met een antwoord moesten komen.

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En dat antwoord kwam er ook. Onder andere Dell en Acer brachten laptops uit in dezelfde prijsklasse. Tijdens gesprekken met de fabrikanten werd bovendien duidelijk dat deze modellen nadrukkelijk als concurrenten van de MacBook Neo werden gepositioneerd.

Oeps, iets té succesvol geworden?

(Image credit: Future)

Dat de MacBook Neo zo'n grote invloed heeft gehad op de laptopmarkt, is een van de belangrijkste redenen waarom wij hem hebben uitgeroepen tot laptop van het jaar bij TechRadar. Dankzij modellen zoals de Dell XPS 13 (2026) en Acer Swift Air 14 zijn betaalbare Windows 11-laptops weer een stuk interessanter geworden. Tegelijkertijd hebben de nieuwe Googlebook-laptops het juist moeilijker om hun hogere prijzen te rechtvaardigen. De MacBook Neo en de laptops die hierdoor zijn geïnspireerd, bieden simpelweg bijzonder veel waar voor hun geld.

Je zou zelfs kunnen stellen dat Apple met de MacBook Neo iets té succesvol is geweest in het inspireren van de concurrentie. Een paar maanden na de lancering verhoogde Apple namelijk de prijs van de MacBook Neo met 100 euro. Daarmee verloor de laptop een deel van zijn grootste aantrekkingskracht. Waar we de MacBook Neo voorheen vrijwel zonder nadenken aanraadden wanneer iemand om laptopadvies vroeg, is die keuze inmiddels een stuk minder vanzelfsprekend geworden. Ondertussen lijken de meeste concurrenten hun oorspronkelijke prijzen gewoon te hebben behouden.

Het resultaat is behoorlijk ironisch. Apple heeft zijn concurrenten aangemoedigd om betaalbare alternatieven te ontwikkelen, maar door de eigen prijsverhoging zijn sommige van die laptops inmiddels zelfs goedkoper dan de MacBook Neo. Oeps.

Ondanks die prijsverhoging blijft de MacBook Neo een uitstekende laptop die nog altijd veel waar voor zijn geld biedt. Wie op zoek is naar een betrouwbare, degelijk gebouwde laptop voor alledaagse werkzaamheden, zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen, heeft aan de MacBook Neo nog steeds een van de beste opties op de markt. Bovendien blijft het de goedkoopste manier om kennis te maken met het Mac-ecosysteem van Apple.

De MacBook Neo heeft vooral bewezen dat het ook in 2026 nog mogelijk is om een indrukwekkende en betaalbare laptop op de markt te brengen, zonder daarvoor al te veel concessies te hoeven doen. In een tijd waarin de prijzen van hardware alleen maar lijken te stijgen, is dat precies wat we nodig hebben.