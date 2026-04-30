Apple zou MacBook Ultra veel duurder maken dan MacBook Pro

We hebben wat meer gehoord de MacBook Ultra, een mogelijk nieuw model dat Apple bovenaan zijn aanbod laptops wil positioneren. ​​Macworld beweert een bron te hebben die zegt dat de mysterieuze MacBook met OLED-touchscreen geen MacBook Pro zal zijn, maar in plaats daarvan de MacBook Ultra zal heten. De reden voor deze naam moeten we niet ver zoeken: de MacBook met OLED-scherm zal wellicht erg duur zijn.

Zoals Macworld aangeeft: "Deze nieuwe MacBook zal aanzienlijk meer kosten dan de huidige MacBook Pro en een volledig nieuwe reeks functies bieden ten opzichte van bestaande modellen." Vorige maand zei Mark Gurman (via MacRumors) ook al dat de nieuwe premium laptop met OLED-paneel "MacBook Ultra" zou kunnen heten.

Naast het OLED-touchscreen, wordt aangenomen dat deze MacBook Ultra de M6 Pro- en Max-chips zal hebben en dunner zal zijn dan de MacBook Pro. Vooral het touchscreen zou de ervaring aanzienlijk veranderen.

De verwachte lanceringsdatum voor deze nieuwe MacBook is de eerste helft van 2027. Dit zou later zijn dan gepland, want naar verluidt wilde Apple de laptop eerst aan het einde van 2026 uitbrengen. De RAM-crisis heeft daar echter een stokje voor gestoken.

De weg naar Ultra

De Ultra-naamgeving is een logische stap en het is niet de eerste keer dat Apple een product met deze naam uitbrengt. Kijk maar naar de Apple Watch Ultra 3. Die naam moet duidelijk maken dat je hier echt het beste van het beste krijgt in deze productcategorie en dat het apparaat zijn hoge prijs waard is.

Het lijkt erop Apple de huidige MacBook Pro met M5 wil behouden en dat de MacBook Ultra met M6 hierboven komt te staan als topmodel. Gurman sprak overigens in het verleden al over een prijsverhoging van 20 procent ten opzichte van de huidige Pro-modellen.

Dit is mogelijk ook niet het enige nieuwe Ultra-product waar Apple aan werkt. Macworld denkt dat er een Ultra-versie van de iPhone in de maak is. Dit zou de opvouwbare iPhone kunnen zijn waarover al jaren geruchten de ronde doen. Daarnaast zouden er nog een iPad Ultra, Mac Studio Ultra en AirPods Ultra onderweg zijn.