Nieuwe MacBook Pro met OLED-scherm wordt volgens geruchten ‘aanzienlijk lichter’

De naar verluidt aanstaande MacBook Pro met OLED-scherm wordt volgens een nieuw lek een stuk lichter dan een traditionele MacBook Pro.

Dat meldt Mark Gurman in zijn nieuwste Power On-nieuwsbrief (via MacRumors). Volgens de leaker heeft Apple de binnenkant van de laptop opnieuw ontworpen, onderdelen kleiner gemaakt en componenten anders geplaatst zodat je de MacBook Pro makkelijker mee kan nemen.

Daardoor zou de MacBook Pro met OLED niet alleen dunner, maar ook "aanzienlijk lichter" worden. Andere geruchten spreken over een touchscreen met een Dynamic Island in plaats van een notch en over Apples M5 Pro- en M5 Max-chips.

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De verwachting is dat de lancering inmiddels heel dichtbij is. Die zou later deze maand of ergens in november kunnen plaatsvinden.

Zoals altijd bij geruchten moet je dit met een flinke korrel zout nemen. Opvallend genoeg heeft juist dit laatste gerucht over het slankere ontwerp van de MacBook Pro met OLED behoorlijk wat negatieve reacties losgemaakt.

Niet iedereen is overtuigd

(Image credit: Future)

Sommige mensen die Apple na dit nieuwste gerucht onder vuur nemen, ervan uitgaande dat het klopt, zijn juist heel tevreden met de MacBook Pro zoals die nu is. Zij hopen dan ook dat Apple niet te veel aan het huidige ontwerp gaat sleutelen.

Een Reddit-gebruiker klaagt: "De dikke behuizing van de huidige Pro is perfect. Als mensen iets duns willen, hebben ze de MacBook Air."

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Anderen willen simpelweg helemaal geen verandering. Deze reactie kreeg bijvoorbeeld veel upvotes: "Het huidige ontwerp is geniaal. Ik ben er eigenlijk nog helemaal niet klaar voor om daar afscheid van te nemen."

Een van de voordelen van OLED is juist dat het scherm dunner kan worden, wat automatisch helpt om de hele laptop slanker te maken. In dat opzicht hoeft dit gerucht dus niet echt te verbazen. Waarschijnlijk is vooral het woord "aanzienlijk" in de claim dat de MacBook Pro dunner en lichter wordt wat mensen zorgen baart.

Ook Gurmans opmerking over het "miniaturiseren van onderdelen" zorgt begrijpelijkerwijs voor wat onrust. Sommige mensen vrezen dat Apple daarvoor concessies moet doen aan de batterij, waardoor de batterijduur van de laptop mogelijk achteruitgaat.

Een andere Reddit-gebruiker schrijft: "Laten we hopen dat dit geen gevolgen heeft voor de batterijcapaciteit... de binnenkant van het huidige model zit al helemaal vol. Er lijkt niets overbodigs in te zitten en ik zie Apple het materiaal van de behuizing ook niet veranderen."

Anderen vrezen juist dat Apple de aansluitmogelijkheden opoffert om de MacBook Pro dunner te maken en dat het OLED-model daardoor minder poorten krijgt.

Veruit de grootste klacht blijft echter de prijs. Er zijn zorgen dat Apples MacBook Pro met OLED nog veel duurder wordt als het bedrijf naast het nieuwe scherm ook een dunner en lichter ontwerp als extra premium eigenschap toevoegt.

In plaats van over het gewicht van de laptop te praten, grapt deze Reddit-gebruiker: "Volgens mij is er sprake van een misverstand. Je portemonnee wordt aanzienlijk lichter."

Hij is overigens lang niet de enige die die grap op Reddit maakt. Voorlopig moeten we afwachten hoe deze nieuwe MacBook Pro uiteindelijk uitpakt, maar op dit moment lijken de cynici en sceptici duidelijk talrijker dan de mensen die enthousiast uitkijken naar de eerste MacBook Pro met OLED.