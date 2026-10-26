Apple geeft iPad mini zijn grootste upgrade ooit, maar goedkoop is hij zeker niet

Apple heeft zojuist, op 26 oktober 2026, alweer een nieuw product aangekondigd. In september werden er nog nieuwe iPhones gelanceerd, eerder deze maand volgden nieuwe HomePod mini's en een nieuwe Apple TV 4K en nu is het net voor november dus nog tijd voor een nieuwe iPad mini.

Het gaat hier dit jaar echter niet alleen zomaar om een kleine upgrade met een snellere chip. Apple's compacte tablet is nu voor het eerst voorzien van een OLED-scherm, plus het apparaat is dunner en lichter dan ooit tevoren. Daarnaast heeft hij natuurlijk wel ook weer een nieuwe chip. Voeg aan dit alles ook nog een IP67-certificering voor stof- en waterbestendigheid toe en je krijgt een verrassend aantrekkelijk totaalpakket.

Deze upgrades zorgen echter ook voor een verhoogde adviesprijs...

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Groter OLED-scherm en dunner design

(Image credit: Apple)

De grootste verandering bij de nieuwe iPad mini, ten opzichte van zijn voorganger, is natuurlijk zijn nieuwe OLED-scherm. OLED op zichzelf is al een mooie upgrade, maar dit is nu ook een 8,5-inch Super Retina XDR-display. Het scherm is dus groter én je geniet van diepere zwartwaardes en een beter contrast.

De piekhelderheid zit nu op 1.200 nits en dat is ruim twee keer zoveel als bij het vorige model. Er is nu bij de iPad mini ook voor het eerst een optie voor een display met nanotextuur om reflecties te verminderen. Verder biedt de nieuwe iPad mini ook weer ondersteuning voor de Apple Pencil Pro en de Apple Pencil (USB-C).

Ondanks het feit dat het scherm dus groter is geworden, is de tablet zelf niet groter geworden. De schermranden zijn simpelweg 24% dunner gemaakt. De behuizing is verdere maar 5,4 mm dik en de tablet weegt zelfs weer iets minder dan zijn voorganger. Een andere opvallende verbetering is de nieuwe IP67-certificering die aangeeft dat de iPad mini nu dus (beter) bestand is tegen stof en water. Je hoeft je dus in ieder geval niet meer zo'n zorgen te maken als je hem buiten gebruikt en het ineens begint te regenen.

Flinke prestatieboost dankzij A20 Pro-chip

(Image credit: Apple)

Onder de motorkap is de grootste upgrade waarschijnlijk toch wel weer de chip-upgrade. Dit nieuwe model is nu namelijk voorzien van dezelfde A20 Pro-chip die wel ook al in de iPhone 18 Pro (Max) en iPhone Duo zagen.

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Deze chip maakt gebruik van Apple's 2nm-technologie en moet in vergelijking met de A17 Pro in de vorige iPad mini voor 60% betere CPU multi-thread-prestaties en tot 2,7x betere graphics zorgen. Vooral gamers en gebruikers van veeleisende creatieve apps moeten veel profijt hebben van deze upgrade.

Ook op het gebied van AI-prestaties zet Apple hiermee weer een flinke stap vooruit. AI-taken moeten dankzij de Neural Accelerators in alle GPU-cores tot 4,5x sneller verlopen. Bij het model met 512GB aan opslag krijg je daarnaast ook nog eens een krachtigere 'Dual 16-core Neural Engine' die geschikt is voor nog zwaardere AI-toepassingen.

Verder draait de nieuwe iPad mini natuurlijk meteen op iPadOS 27 en ondersteunt de tablet ook Wi-Fi 7 en Bluetooth 6.

De camera's en speakers zijn ook nog aangepakt bij dit nieuwe model. Je geniet hier nu van een 12MP Center Stage-selfiecamera die in de lange zijde verwerkt is, net als bij grotere iPads. Dat is iets praktischer voor videogesprekken waarbij je de tablet gewoon wil neerzetten. Daarnaast introduceert Apple hier een nieuw 'Acoustic Display', waarbij de speakers samenwerken met het hele display om een voller geluid te produceren.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe iPad mini is verkrijgbaar in de kleuren middernacht en sterrenlicht. Je kan kiezen tussen 128GB, 256GB of 512GB aan opslagruimte en daarnaast zijn er versies met alleen Wi-Fi en met Wi-Fi + Cellular.

De Wi-Fi-versie haal je in huis vanaf 759 euro. Wil je de versie met Cellular erbij, dan betaal je minstens 929 euro voor de nieuwe tablet.

Vanaf woensdag 28 oktober kan je de nieuwe iPad mini alvast bestellen en vanaf vrijdag 6 november ligt hij officieel in de winkels.