Apple introduceert iPad Air met M4 en meer geheugen

Apple heeft een nieuwe versie van de iPad Air aangekondigd, ditmaal uitgerust met de M4-chip. De update brengt hogere prestaties, meer centraal geheugen en verbeterde draadloze connectiviteit. De vernieuwde iPad Air verschijnt in twee formaten en is vanaf 4 maart te bestellen, met beschikbaarheid in winkels vanaf 11 maart.

De belangrijkste verandering in de nieuwe iPad Air is de M4-chip, een upgrade ten opzichte van de M3. Apple geeft aan dat de M4 tot 30 procent sneller is. De chip beschikt over een 8-core CPU en een 9-core GPU en ondersteunt onder meer hardwareversnelde ray-tracing voor grafisch intensieve taken. In praktische zin betekent dit dat apps voor videobewerking, 3D-rendering en gaming soepeler moeten draaien, met vloeiendere beelden en snellere responstijden.

Naast grafische prestaties krijgt de iPad Air dankzij de M4 ook een grote sprong in AI. De 16-core Neural Engine moet AI-taken zoals beeld- en videoanalyse en audiotranscriptie sneller verwerken. In combinatie met 12GB centraal geheugen en een geheugenbandbreedte van 120 GB/s belooft Apple ook bij zwaardere workloads soepele prestaties.

Verbeterde connectiviteit en iPadOS 26

Nieuwe chips voor draadloze technologie, waaronder de N1 en C1X, zorgen voor snellere netwerken en verbeterde betrouwbaarheid. De iPad Air ondersteunt nu Wi-Fi 7 en Bluetooth 6, en de Cellular-modellen zijn uitgerust met de C1X-modem voor hogere mobiele datasnelheden met lager energieverbruik.

De tablet draait op iPadOS 26, dat een vernieuwde gebruikersinterface introduceert met onder meer het Liquid Glass-design. iPadOS 26 biedt verbeterde vensterfuncties, een geüpdatete Bestanden-app en extra tools voor multitasking. Ook zijn er uitbreidingen voor de Voorvertoning-app om schetsen en pdf’s te bekijken en bewerken. De iPad Air blijft compatibel met accessories zoals Apple Pencil Pro en Magic Keyboard, waarmee het apparaat zowel voor creatief werk als productiviteit inzetbaar is.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe iPad Air met M4 is vanaf 4 maart te bestellen op apple.com en in de Apple Store-app en komt in vier kleuren: blauw, paars, sterrenlicht en spacegrijs. Vanaf 11 maart liggen de modellen ook bij andere retailers. De 11-inch iPad Air begint bij 669 euro voor het wifi-model en 839 euro voor het LTE-model. De 13-inch iPad Air is verkrijgbaar vanaf 869 euro voor het wifi-model en 1.039 euro voor LTE.