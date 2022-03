iPad Air 5 (2022) review

Twee jaar geleden verraste de iPad Air ons, en het 2022-model herhaalt de prestatie: het is een indrukwekkend veelzijdige en capabele tablet. De krachtige M1-chip is een welkome toevoeging en de extra kracht zal door digitale artiesten en gamers worden gewaardeerd, ook al biedt het niet zo veel voordelen als een langere batterijduur zou doen. De iPad Air 5 komt nu gevaarlijk dichtbij de iPad Pro qua prijs. Het is daardoor moeilijker geworden om een plaats vast te stellen in de iPad-reeks voor de nieuwe tablet. Toch is het al met al een geweldig apparaat voor tekstverwerking, digitaal tekenen, gaming, berichten sturen en meer. Dit alles zit verpakt in een stijlvol ontwerp met aantrekkelijke kleuropties.

Twee jaar geleden verraste de iPad Air ons, en het 2022-model herhaalt de prestatie: het is een indrukwekkend veelzijdige en capabele tablet. De krachtige M1-chip is een welkome toevoeging en de extra kracht zal door digitale artiesten en gamers worden gewaardeerd, ook al biedt het niet zo veel voordelen als een langere batterijduur zou doen. De iPad Air 5 komt nu gevaarlijk dichtbij de iPad Pro qua prijs. Het is daardoor moeilijker geworden om een plaats vast te stellen in de iPad-reeks voor de nieuwe tablet. Toch is het al met al een geweldig apparaat voor tekstverwerking, digitaal tekenen, gaming, berichten sturen en meer. Dit alles zit verpakt in een stijlvol ontwerp met aantrekkelijke kleuropties.

In het kort

De iPad Air 2022, ook bekend als de iPad Air 5, heeft grote voetsporen om in te treden. De tablet volgt namelijk de uitstekende iPad Air uit 2020 op.

Dat model bracht een opvallend nieuw ontwerp, meer kracht dan velen hadden verwacht en het was de perfecte showcase voor iPadOS. De nieuwe Air is eigenlijk meer van hetzelfde, met een krachtigere chipset.

Zo klinkt het misschien alsof het een saaie tablet is, maar dat is verre van waar. We hebben genoten van onze tijd met de nieuwe iPad. De 2022 Air zit in dezelfde prijsklasse als zijn voorganger, maar verhoogt de kracht, voegt 5G toe en brengt een geheel nieuwe camera aan de voorkant voor betere videogesprekken.

Het hoekige, industriële ontwerp van de iPhone 12 en iPad Pro-reeks keert terug. De Apple Pencil kan daardoor aan de bovenkant van de tablet worden geklikt, waardoor hij direct toegankelijk is om mee te tekenen of notities mee te maken. De stylus laadt overigens zichzelf op wanneer hij is vastgeklikt.

Wat wel jammer is, is dat de magneet niet zo krachtig is. Hij houdt de stylus stevig vast wanneer je de iPad Air draagt, maar het is mogelijk om hem eraf te stoten wanneer je de tablet in een tas schuift of neerlegt in de auto.

(Image credit: TechRadar)

De nieuwe iPad Air is prachtig gemaakt en licht van gewicht. Het 10,9 inch scherm is het perfecte formaat om apps, e-mails en films te bekijken, ook onderweg.

We kwamen wel één probleem tegen: De Touch ID-sensor zit nog steeds in de lange, dunne aan/uitknop aan de bovenkant van de tablet. Net als bij de vorige versie rammelt deze een beetje onder je vinger, wat het premium gevoel ietwat vermindert.

(Belangrijk om te vermelden: de rammelende knop was niet aanwezig in alle review-modellen die we hebben geprobeerd, maar het viel op in de tablet die we het meeste hebben gebruikt voor deze review.)

Het scherm is helder genoeg en heeft een prima kleurweergave voor vrijwel alle taken. De helderheid is niet op het niveau van de iPad Pro (500 nits versus 600 nits maximale helderheid), maar de meeste mensen zullen het verschil niet eens zien als ze geen foto’s of video’s bewerken.

We zijn echter nog steeds geen grote fan van de Apple Pencil als stylus. Het bootst het gevoel van potlood op papier niet op een realistische manier na. Als Apple een slimme manier kan vinden om dit gevoel beter te imiteren, zouden we verkocht zijn. Zoals de Apple Pencil nu is, slipt de rubberen punt nog steeds te makkelijk over het scherm.

Dat gezegd hebbende, je kunt een indrukwekkend aantal taken doen met de stylus. Door de grote hoeveelheid aan fotobewerkingsapps die er beschikbaar zijn kun je de iPad inzetten als een handig creatief hulpmiddel. Al moet je dan wel 121 euro uitgeven om de Apple Pencil aan je arsenaal toe te voegen. Dat is een behoorlijke uitgave, bovenop de kosten van de tablet.

De M1-chip van de iPad Air 5 zorgt voor een grote boost in prestaties, waardoor de tablet schouder aan schouder staat met de iPad Pro-reeks als het om kracht gaat.

(Image credit: TechRadar)

Zowel in benchmarktests als in ons dagelijks gebruik bleek de tablet veel beter te zijn dan de iPad Air van twee jaar geleden. Het is zeldzaam om zo’n grote stap tussen twee generaties te zien. Op geen enkele manier konden we de prestaties van de iPad Air hinderen.

De M1-chip is ideaal voor diegenen die met 3D-modellen willen werken in Procreate, of die grafisch intensieve games willen spelen of coderen. Wil je naadloos van The Last Campfire naar Affinity Photo of Garageband springen? Deze tablet kan het absoluut. De omschakeling is niet onmiddellijk, omdat de apps worden gepauzeerd wanneer ze niet op het scherm worden weergegeven, maar de tijd die het kost om een app weer tot leven te wekken is minimal.

De nieuwe iPad draait op iPadOS 15.4. Dit is een prima stukje software, maar het is alleen goed voor een tablet. Dit sluit aan bij ons grote probleem met de nieuwe Air: voor wie is hij eigenlijk bedoeld? Het apparaat is in veel dingen goed, maar bijna nergens het beste in.

iPadOS is een geweldig besturingssysteem voor een tablet, met veel gebruiksvriendelijke apps en een gelikte interface waarmee je makkelijk tussen taken kunt springen. Combineer dit met het Magic Keyboard (zo lang je nog eens 339 euro hebt om uit te geven) en de Apple Pencil en je hebt een digitaal schetsboek, hoogwaardig gaming-apparaat en een zeer draagbare laptop in één.

Er zijn echter betere opties voor al deze taken. We hebben geprobeerd om deze recensie op de iPad zelf te schrijven. Voor het grootste deel ging het goed, en soms was het zelfs erg nuttig wanneer we een kleine lichtgewicht laptop nodig hadden. Zo kun je gemakkelijk een paar woorden typen wanneer je bijvoorbeeld op de trein wacht.

Echter voelen het toetsenbord en trackpad een beetje krampachtig aan. Ook Safari en Google Chrome leveren een prima desktopervaring, maar het is lang niet zo uitgebreid als bij een volledige laptop.

(Image credit: TechRadar)

We konden niet in spreadsheets werken met hetzelfde niveau aan controle. Google Docs reageert niet zo goed als Apple Pages wanneer je documenten probeert te bewerken. Films kijken is prettig, maar de dubbele speakers en het LCD-scherm bieden niet de beste kijkervaring. Het is een krachtig apparaat voor mobiele games, maar niet de beste.

Hoewel iPadOS goed is, is het nog steeds niet helemaal geschikt voor productiviteitstaken. De 64GB aan opslag voor het instapmodel is ook simpelweg niet genoeg, aangezien er veel apps beschikbaar zijn die meer dan 1GB groot zijn.

Voor veel van de bovengenoemde taken, zoals digitaal tekenen, gamen, films kijken enzovoort, is de iPad Pro de betere tablet. Nu hij al een jaar uit is, verschilt zijn prijs niet zo veel meer met die van de nieuwe iPad Air.

Als je wilt werken onderweg, is een toegewijde laptop nog altijd beter. Wil je graag iPadOS gebruiken en de grote reeks aan apps, dan is het instapmodel van de iPad al genoeg.

De iPad Air 5 is een uitstekende tablet. Hij presteert goed op bijna alle fronten, maar voor al die taken is er een beter alternatief te krijgen. Soms zelfs voor lagere kosten.

De nieuwe iPad Air is een van de beste iPads en zelfs een van de beste tablets die er zijn. Je zult er geen spijt van krijgen om hem te kopen, maar een paar belangrijke upgrades van bijvoorbeeld de opslag en de schermkwaliteit, zouden echt het verschil kunnen maken. Uiteindelijk komt het erop neer of je een tablet wilt die de meeste taken goed uitvoert, maar niet bereid bent om extra geld uit te geven voor de iPad Pro.

iPad Air 5 (2022) releasedatum en prijs

iPad Air 5 (2022) releasedatum: 18 maart 2022

iPad Air 5 (2022) prijs: vanaf 698,50 euro

Het instapmodel van de iPad Air 5 kost 698,50 euro. Dan krijg je een variant met 64GB aan opslag en alleen wifi als connectiviteitsoptie. Er zijn ook opties met 5G en 256GB opslagruimte beschikbaar.

iPad Air 2022 prices Configuratie Prijs 64GB, wifi 698,50 euro 64GB, 5G 868,50 euro 256GB, wifi 868,50 euro 256GB, 5G 1030,50 euro

Ter vergelijking, de iPad Air 4 kostte 669 euro voor het instapmodel.

De iPad Air 2022 verschijnt op 18 maart in de winkelschappen. De vorige iPad Air was vrij lastig om te kopen tijdens de lancering, dus houd de winkelvoorraad goed in de gaten.

iPad Air 5 (2022): Design en display

(Image credit: TechRadar)

Zodra je de tablet in handen neemt, zal je onder de indruk zijn van het ontwerp. De scherpe, hoekige randen liggen prettig in de hand en ze geven een gevoel van eersteklas bouwkwaliteit. Hij voelt aan als een goed samengesteld apparaat.

Het geanodiseerde aluminium chassis is in verschillende kleuren verkrijgbaar en voelt soepel aan. Dankzij de platte randen kan de Apple Pencil gemakkelijk aan de zijkant worden geklikt voor opslag en opladen. Zoals we eerder zeiden, de stylus komt ietwat gemakkelijk los.

De iPad Air 5 weegt slechts 469 gram (wifi) of 478 gram (5G) en is makkelijk om mee te nemen in de hand of in een tas. Het is waar dat als je het zware Magic Keyboard eraan toevoegt, dat het gewicht stijgt tot meer dan 1kg. Dat is echter nog steeds minder dan veel laptops, terwijl de tablet evenveel kracht onder de motorkap heeft.

Het enige probleem wat we hebben met de bouwkwaliteit van de iPad Air is de Touch ID-sensor, die zich in de aan/uitknop aan de bovenkant bevindt. Op ons primaire testapparaat bewoog het ietwat onder vinger wanneer erop werd gedrukt, wat het ‘premiumgevoel’ verminderde. We hebben echter een tweede iPad Air getest die het probleem niet in dezelfde mate vertoonde.

Verder is de bouwkwaliteit uitstekend. De USB-C-connector aan de onderkant van de tablet is gemakkelijk om aan te sluiten als je wilt opladen en zit niet in de weg.

Apple heeft in 2020 een prachtige iPad uitgebracht met de iPad Air 4, en het nieuwe model is vrijwel identiek (tot op het punt waarop we constant in de war zouden raken, waar het niet dat de reeksen verschillende kleuropties hebben). Het lijkt op een Lite-variant van de iPad Pro, als zo’n apparaat zou bestaan, en zo werkt hij ook in dagelijks gebruik.

Display

(Image credit: TechRadar)

Het scherm van de iPad Air 2022 is niet geüpgraded ten opzichte van zijn voorganger en hoewel dat geen probleem is in termen van bruikbaarheid, het mist de impact van het OLED-scherm op de iPhone 13-reeks en op concurrerende tablets, zoals de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Het 10,9 inch scherm is geweldig voor draagbaarheid en je zult snel wennen aan de kleinere afmetingen in vergelijking met een typische laptop, zolang je niet regelmatig spreadsheets gebruikt of websites bezoekt die veel schermruimte nodig hebben. Wanneer dit wel het geval was moesten we snel naar een laptop grijpen om meer gedaan te krijgen.

Het is moeilijk om het iPad Air-scherm niet te vergelijken met dat van de iPad Pro 11, die een bijna identiek schermformaat heeft (11 inch, zoals de naam al doet vermoeden), maar hoewel ze allebei IPS LCD-technologie gebruiken, zorgt de Pro voor soepeler scrollen en meer helderheid met het 120Hz ProMotion-display.

(Image credit: TechRadar / Warner Bros)

Hoewel de meesten deze verandering niet zullen opmerken bij het bekijken van films, is het de extra moeite waard om te upgraden als je iemand bent die extra vloeiendheid en helderheid nodig heeft bij het bewerken van video’s.

We waren ook niet erg onder de indruk bij het kijken van 4K HDR-content op Apple’s eigen TV-app. Het ziet er niet slecht uit en de films die je uitkiest zullen je snel meeslepen, maar het mist de echte ‘wauw-factor’.

Het scherm is anti-reflecterend, tot het punt dat we tijdens onze tests nooit merkten dat we niet konden zien wat er op het scherm stond vanwege reflecterend licht. Dat is vaak een onderschatte functie in een tablet, vooral je hem op een toetsenbord plaatst en hem vanaf een bepaalde hoek moet bekijken.

Hoewel ze geen onderdeel uitmaken van het scherm, zijn de luidsprekers op de nieuwe iPad Air vrij matig in vergelijking met het rijke geluid van de iPad Pro en zelfs de iPhone 13 Pro Max. Meeslepend geluid kan jouw kijkervaring drastisch verbeteren, dus dit is een minpuntje van de nieuwe tablet.

Het is echter wel de moeite waard om te vermelden dat de iPhone 13 Pro ongeveer twee keer zo duur is als de nieuwe Air, dus dan mag je ook superieure audio verwachten.

iPad Air 5 (2022): specs, prestaties en de Apple Pencil

(Image credit: TechRadar)

Als het om specs gaat, komt de iPad Air 5 qua prestaties heel dicht in de buurt van de iPad Pro-reeks, wat indrukwekkend is als je bedenkt dat de adviesprijs van het krachtigere model 899 euro bedraagt.

Echter, aangezien er een jaar is verstreken sinds we voor het laatst een nieuwe iPad Pro hebben gekregen, is de prijs van het kleinere model al ietwat gedaald.

Het belangrijkste probleem wat de meesten zullen hebben met de specs van de iPad Air, is dat 64GB aan opslag bij het instapmodel gewoon niet goed genoeg is in 2022. Download een paar films op Disney Plus en ze zullen daar 3 of 4 GB van opslokken. Ook GarageBand is behoorlijk fors, en die app is vooraf geïnstalleerd.

De tekenapps zoals Affinity Photo, Sketchbook en Procreate zijn ook allemaal vrij groot. De meeste high-end games zullen een GB of twee in beslag nemen.

Je kunt het volhouden met 64GB aan ruimte als je voorzichtig bent, maar het zou fijn zijn geweest als Apple de iPad Air had gelanceerd met een basismodel van 128GB. Dan zouden we hem veel beter kunnen aanbevelen.

Daarmee is het grootste pijnpunt van de specs uit de weg en kunnen we ingaan op wat we echt goed vinden, en dat is dat deze tablet snel is. Ontzettend snel. Dat heeft hij te danken aan de nieuwe M1-chip onder de motorkap.

We hebben hem getest naast de iPad Air 4 (2020), die de A14 Bionic-chip gebruikt die ook in de iPhone 12-reeks zit. De nieuwe iPad Air was vele malen beter in multitasken en kon games draaien met dubbele framerates in onze benchmarktests.

We hebben het apparaat tot zijn uiterste geduwd door ingewikkelde 3D-objecten te maken in Procreate en wederom was de Air 2022 merkbaar soepeler en sneller. We hebben nooit echt het gevoel gehad dat de vorige iPad Air traag was, maar deze nieuwe versie is gewoon duidelijk vlotter. Apple heeft de kracht echt opgevoerd, en dat merk je. Als prestaties belangrijk voor je zijn, dan kun je de iPad Air zelfs verkiezen boven de iPad Pro.

Een andere belangrijke verbetering, is dat de nieuwe tablet 5G ondersteunt. Dat betekent dat als je voor het duurdere iPad Air-model gaat je een razendsnelle internetverbinding krijgt onderweg, mits de provider en het bereik het toelaten. Apple verkoopt dit punt als een grote upgrade, maar de meeste mensen zullen hun tablet gebruiken met wifi. Voor de prijs die je ervoor betaalt, zou het een gegeven moeten zijn dat 5G is inbegrepen in de mobiele versie.

Apple Pencil

(Image credit: TechRadar)

De Apple Pencil is een nuttige (en voor sommigen zelfs essentiële) upgrade van je iPad-aankoop. De stylus bestaat echter al een tijdje en misschien ben je verbaast dat het een optionele extra is, in plaats van iets wat inbegrepen zit bij de tablet. Bovendien is het vrij prijzig.

Het scala aan dingen dat het kan doen, van dubbel tikken om te schakelen tussen gum en pen, tot een duizelingwekkend aantal drukgevoeligheidsniveaus in fotobewerkingsapps, laat zien hoe veelzijdig de stylus is.

Digitaal schetsen, foto’s bewerken en het maken van aantekeningen is een genot met de Apple Pencil. Het idee van Apple dat je snel korte aantekeningen kunt maken met de stylus in plaats van het toetsenbord is echter ietwat onzinnig. Het gladde display zorgt ervoor dat de Apple Pencil ietwat over het scherm slipt, waardoor met de hand schrijven nooit helemaal goed aanvoelt of er goed uitziet. Alleen met opperste concentratie kunnen we fatsoenlijke resultaten krijgen, maar dan is het toetsenbord nog steeds handiger om te gebruiken.

Investeer zeker in de stylus als je apps zoals Photoshop, Lightroom, Affinity Photo, Sketchbook of Procreate gaat gebruiken. Als je dat niet van plan bent, red je het prima zonder.

iPad Air 5 (2022): iPadOS

(Image credit: TechRadar)

iPadOS 15.4 is een prettige update van het mobiele besturingssysteem van Apple. Het heeft een paar handige aanpassingen die het iets meer bruikbaar maken.

Wat we ook wilden doen op de nieuwe iPad Air, het was nooit moeilijk. Onze vingerbewegingen werden soepel geregistreerd (hoewel we in sommige games wat moeite hadden met de gebarenbediening om tussen apps te wisselen). Ook de animaties waren ontzettend vloeiend.

Als je van een oudere iPad-generatie komt en je de neiging hebt om hun normale startpagina-setup over te nemen: begin dan opnieuw. De mappen aan de rechterkant vormen een gemakkelijke manier om je apps te bewaren, en het is een stuk makkelijker dan door meerdere schermen scrollen om eindelijk de app te vinden die je nodig hebt.

We gebruiken de nieuwe multitasking-features van iPadOS al jaren en met iPadOS 15 is dit op zijn best. We hebben er eindelijk vertrouwen in dat we de meeste apps samen kunnen gebruiken zonder dat het formaat van vensters willekeurig wordt gewijzigd, of dat sommigen op de voorgrond blijven zweven.

We waren in staat om een spreadsheet te openen en statistieken van Google Analytics te kopiëren op twee manieren: met een klein venster in beeld waarmee je een snelle update kunt krijgen, of met beide vensters volledig naast elkaar open. Beide manieren werken moeiteloos.

We probeerden ook een document bij te werken met informatie uit Gmail. Dit werkte ook prima. We kunnen eindelijk constateren dat apps van derden (met name die van Google dan) op één lijn lijken te staan met die van Apple.

(Image credit: TechRadar)

Wanneer je echter de iPad Air meer probeert om te toveren tot een laptop, worden de beperkingen van de software zichtbaar.

Het openen van tekstvakken op apps van derden kost een aantal extra clicks, terwijl deze op Windows meestal direct toegankelijk zijn. Elke keer als je een nieuw tabblad opent op Google Chrome moet je de zoekbalk aanklikken om tekst in te voeren, terwijl het duidelijk is dat je dat sowieso van plan bent als je een nieuw tabblad opent.

Het gebruik van Google Docs werkt niet zo vloeiend als Apple Pages wanneer je de muismat gebruikt. Dit is geen enorm probleem, maar het voelt niet zo soepel aan een laptop, tenzij je Apple’s eigen software gebruikt.

Als je verknocht bent aan het Apple-ecosysteem dan zul je niet zo snel problemen opmerken. Als je echter gaat afdwalen naar apps van derden, dan kan het wat frustratie opleveren. Wellicht merk je dan toch wat behoefte te hebben aan de uitgebreidere interface van een volwaardige laptop.

iPad Air 5 (2022): Batterij en camera

(Image credit: TechRadar)

Apple beweert dat je met de iPad Air ongeveer 10 uur video kunt kijken, of 9 uur continue kunt surfen en ronddwalen door meerdere apps.

Uit onze tests blijkt dat dit grotendeels klopt, hoewel er een paar gevallen zijn geweest waarin de batterij iets sneller leeg was dan verwacht.

Er zijn een paar manieren om de batterij goed leeg te krijgen. Als je een game downloadt met beperkte 5G-dekking, is de batterij in minder dan vijf uur bijna leeg. Intensief schrijfwerk in Apple Pages met het scherm vier uur lang aan, kostte zo’n 75 procent aan accusap, in dat geval hield de batterij het in totaal ongeveer 7 uur vol.

Als we even een stukje wilde schrijven in de trein onderweg naar het werk, zakte de batterij van 100 procent naar minder dan 85 procent terwijl we wat webpagina’s bekeken en wat schrijfwerk deden.

De claims van Apple over de batterijduur kloppen grotendeels, maar er waren een paar momenten waar de cijfers ietwat geflatteerd aanvoelden.

Bij minder intensief gebruik houdt de iPad Air 5 het redelijk goed vol. Hij kan 12 uur lang meegaan en slechts 5 procent van de batterij gebruiken, dus als je hem hier en daar slechts een uur nodig hebt tijdens een weekendje weg, kun je de oplader thuislaten.

Over de oplader gesproken, jammer genoeg heeft Apple levert Apple alleen een 20W oplaadblok mee met de tablet. Al moeten we wel tevreden zijn met het feit dat er überhaupt een oplader bijzit, aangezien Apple (net als veel andere merken) steeds minder opladers en andere extra’s leveren bij hun producten.

In onze tests duurde het bijna drie uur om de iPad Air volledig op te laden, hoewel er slechts een half uur voor nodig was om tot 25 procent batterijduur te komen (precies dezelfde tijd als bij het oudere model), dus de snelle lading is aanwezig, ook al is het niet verbeterd met de M1-chip.

Als je een oplaadblok hebt van MacBook-formaat, kun je de tablet in minder tijd op vol vermogen krijgen, al scheelt het niet genoeg om echt een groot verschil te maken.

Het 20W oplaadblok vult je batterij in 2 uur en 35 minuten. De 30W stroomadapter bereikt dit in 2 uur en 11 minuten. Het is handig als je een dergelijke adapter hebt, maar niet de moeite waard om er eentje apart voor te kopen.

Camera

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

De camera op de achterkant van de iPad Air is een enkele 12MP sensor, wat meer dan genoeg is voor een tablet in deze prijsklasse.

De iPad Pro-reeks wordt geleverd met twee camera’s en een Lidar-sensor, waardoor je meer kunt experimenteren met close-up-foto’s en kamers kunt scannen om een 3D-weergave te maken.

Er zijn nog maar weinig apps die goed gebruik maken van de Lidar-sensor, dus het is niet gek dat deze niet aanwezig is op de iPad Air, vooral als je denkt aan de productiekosten.

De M1-chip, gecombineerd met een sterke sensor in de camera’s, zorgen voor foto’s met veel kleur, scherpte en diepte.

Objecten worden een beetje korrelig wanneer je inzoomt, maar aangezien foto’s maken niet echt het hoofddoel is van een tablet, is dat geen groot probleem. De camera is er vooral om de functionaliteit van bepaalde apps te ondersteunen. De high-end sensoren die je bijvoorbeeld op een iPhone 13 Pro Max ziet, zijn ietwat overbodig.

De camera heeft een diafragma van f/1.8 en is goed genoeg om foto’s te schieten bij weinig licht, dus de Air kan doen wat hij moet doen in de meeste situaties. De sensor heeft echter geen upgrade gehad ten opzichte van de voorganger, dus het is duidelijk dat de achtercamera geen prioriteit heeft bij Apple.

De camera aan de voorzijde is echter wel verbeterd met een 12MP groothoeksensor waarmee Apple zijn Center Stage-technologie kan toevoegen. Deze functie houdt je in het midden van het frame terwijl je een FaceTime-gesprek voert.

Het is handig in gebruik. De camera draait digitaal rond en zoomt in en uit om ervoor te zorgen dat je niet uit beeld raakt en de persoon die spreekt centraal staat.

De videokwaliteit van deze nieuwe sensor is ook goed, we hebben geen problemen ervaren met videogesprekken. Voeg er een paar AirPods aan toe en je hebt een perfect apparaat voor videogesprekken, of dat zou zo zijn waar het niet dat de camera aan de bovenzijde van de tablet zit wanneer je hem in portretstand houdt.

Dat betekent dat je de spreker nooit recht aankijkt. Wellicht was het handiger geweest om een tweede sensor toe te voegen aan de lange zijde van de tablet, zodat je er ook goed mee kunt videobellen wanneer het apparaat in liggende stand op een bureau is geplaatst.

Moet ik de iPad Air 2022 kopen?

(Image credit: Apple)

Koop hem als…

Je een tablet wilt die alles kan De iPad Air 5 heeft ongeëvenaarde functionaliteit, aangezien hij een indrukwekkende reeks aan taken kan uitvoeren. Het is een geweldig kladblok, filmscherm, internetbrowser en gaming-apparaat. Daarnaast kan het een vervanger zijn voor je laptop.





Je een digitale artiest bent met een beperkt budget De rauwe kracht van de M1-chip komt hier volledig tot zijn recht. Als je met 3D-beelden werkt of afbeeldingen met meerdere lagen, gaat deze tablet jouw vaste metgezel worden. Ook bespaar je wat geld ten opzichte van de iPad Pro.

Je jezelf wilt uitdrukken Dit is wellicht een van de minst opvallende features, maar de iPad Air-reeks komt in een breed scala aan kleuren. Hierdoor kun je een beetje persoonlijkheid toevoegen aan jouw tablet.

Koop hem niet als…

Je een iPad Pro kunt betalen Als je wat geld bijlegt kun je ook voor de iPad Pro 11 gaan, die is voorzien van een beter scherm, betere camera’s, dunnere randen en meer opslagcapaciteit. Ook de speakers zijn net wat krachtiger.

Je veel spreadsheets gebruikt. Je kunt met de iPad Air zeker spreadsheets bewerken, maar als je veel cellen snel wilt aanpassen is het een frustrerende ervaring.

Je een goede filmervaring wilt op je tablet De iPad Air 5 is goed om films op te kijken, maar het kan beter. De twee stereospeakers zijn luid, maar het geluid is niet geweldig. Daarnaast zit je vast aan het 10,9 inch LCD-display, waarbij het diepe contrast van OLED of mini-LED ontbreekt.

Getest in maart 2022