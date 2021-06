iPadOS 15 features, releasedatum, ondersteunde apparaten en alles wat je moet weten

IPad-gebruikers zullen later dit jaar in staat zijn om iPadOS 15 te downloaden, de nieuwste update voor het besturingssysteem. Dankzij de keynote op Apple's WWDC 2021 weten we eindelijk ook wat de update allemaal inhoudt.

De nieuwe versie van iPadOS is gelinkt aan iOS 15 en krijgt daarmee veel van dezelfde functies als het besturingssysteem van de iPhones. Er zijn natuurlijk ook enkele extraatjes waardoor de tablets meer tot hun recht komen.

Het lijkt alsof iPadOS 15 geen grote update is voor de tablets van Apple, omdat het eerder voortbouwt op functies van iPadOS 14 (en enkele toevoegt die vreemd genoeg afwezig waren in de update van 2020 ondanks het feit dat je ze wel op iPhones kon vinden). Sommigen zullen echter blij zijn met enkele van de veranderingen.

In het kort

Wat is het? De derde versie van iPadOS, een besturingssysteem voor iPads

De derde versie van iPadOS, een besturingssysteem voor iPads Wanneer verschijnt het? 'Herfst' - vermoedelijk september of oktober

'Herfst' - vermoedelijk september of oktober Hoeveel zal het kosten? Niets

iPadOS 15 releasedatum

Apple bevestigde dat iPadOS 15 naar compatibele iPads komt in de herfst van 2021. Dat is dus vermoedelijk september of oktober, bij de lancering van de nieuwe iPad 10.2.

In juli zal er een publieke bèta-versie beschikbaar zijn. De ontwikkelaarsbèta is reeds live, maar als je geen app-ontwikkelaar bent, dan zal je er nog niet mee aan de slag kunnen.

iPadOS ondersteunde toestellen

Apple bevestigde ook dat iPadOS 15 naar de volgende toestellen komt: 'iPad Mini 4 en later, iPad Air 2 en later, iPad 5e generatie en later, en alle iPad Pro-modellen. Wat wil dat zeggen? Hieronder kan je alle iPads terugvinden.

iPadOS 15 features

Veel van de nieuwe functies van iPadOS 15 zijn eigenlijk features van iPadOS 14 die een herwerking of enkele upgrades hebben gekregen. Hieronder kan je de belangrijkste aanpassingen terugvinden.

iPadOS 15 widgets

Widgets werden reeds in iOS 14 toegevoegd, maar waren om een of andere reden vastgemaakt aan het startscherm, in een paneel aan de linkerzijde. Dat was bij iPhones niet het geval, waardoor de widgets op de iPad niet tot hun recht kwamen.

Daar komt bij iPadOS 15 verandering in, en je kan nu jouw widgets plaatsen waar je maar wil. Er zijn ook widgets voor meer apps beschikbaar, en ze komen in andere groottes dan voorheen.

Er werden twee voorbeelden getoond. Eentje daarvan was een Foto's app die je snippets toont van de foto's die je hebt gemaakt, en de andere was een Bestanden-widget dit groot genoeg was om al jouw bestanden te tonen.

iPadOS 15 Appbibliotheek

IPadOS krijgt ook eindelijk de Appbibliotheek van iOS 14. Met dit menu kan je al jouw apps op een apart scherm zien, net zoals de app-balk op Android.

Het sorteert ook jouw apps in categorieën, dus het is een goede manier om al jouw tools te organiseren en de apps volgens hun functie te plaatsen of hoe vaak je ze gebruikt.

Op iPhones moet je naar het einde van je thuisscherm swipen om de appbibliotheek te vinden, maar op iPads heb je eenvoudig toegang vanop elke pagina.

iPadOS 15 multitasking

Je kan nu ook multitasken, wat weer een 'nieuwe' functie is die eigenlijk niet zo nieuw is. Je kan dus twee apps op je scherm weergeven en aan de zijkant bewaren als je ze niet gebruikt.

Het is niet duidelijk hoe dit verschil van de huidige split-screen-functie, want de lijst van apps om tussen te wisselen als je aan het multitasken bent bestaat reeds in eerdere versies van iPadOS.

De manier om split-screen in te schakelen verschilt wel. In plaats van apps te slepen heb je nu een apart kader bovenaan het scherm. Daarmee kan je deze functies allemaal bedienen met een eenvoudige druk op de knop.

iPadOS 15 Notities

Het lijkt ook alsof de Notities-app van iOS is omgevormd tot Google Docs. Je kan mensen in documenten taggen, een geschiedenis van de aanpassingen bekijken, en meer.

Een nieuwe toevoeging is de mogelijkheid om de Notities-app op te starten door met de Apple Pencil op het scherm omhoog te swipen. Zo heb je snel toegang tot de app om iets te tekenen of een idee neer te schrijven.

Je kan dit doen als er reeds een andere app geopend is, en dan data van de geopende app kopiëren, zoals de URL of een website.

Er zijn ook nieuwe manieren om notities van een tag te voorzien. Je kan jouw notities zo dus categoriseren en met de Tagzoeker eenvoudig terugvinden.

iPadOS 15 Universal Control

Wil je jouw iPad samen met jouw Mac gebruiken voor een naadloze ervaring? Universal Control is dan misschien wel de functie voor jou, want hiermee kan je bestanden verslepen tussen toestellen.

Als je bijvoorbeeld op je iPad werkt aan een document, dan zal je dit kunnen verslepen naar de rand van je scherm en het zo op het scherm van je Mac krijgen om daar verder te werken. Het is nog onduidelijk hoe je dit opstelt, maar het ziet er veelbelovend uit.

iPadOS 15 nieuwe apps en andere features

iPhones hebben reeds toegang tot de Translate-app van Apple, wat eigenlijk de Apple-versie is van Google Translate.

Deze app komt nu ook naar iPadOS, dus je kan ook hier tekst vertalen. Je kan ook zaken in andere apps vertalen, zoals bijvoorbeeld e-mails omzetten naar een andere taal.

FaceTime kent ook een reeks verbeteringen, en de grootste is een functie genaamd SharePlay die je in staat stelt om samen naar liedjes te luisteren via Apple Music, of om tegelijkertijd tv-shows te bekijken.

Het komt neer op Netflix Party, een functie die tijdens de Covid-19-lockdowns in 2020 veel werd gebruikt, maar dan voor toestellen van Apple en op de diensten van dit bedrijf.

Er is ook een nieuwe Focus-tool, waarmee je meldingen kan filteren als je je wil concentreren op bepaalde taken. Zo kan je bijvoorbeeld Facebook uitschakelen tijdens je werk.

Net als bij iOS 15 zullen je meldingen verzameld worden en weergegeven op het moment dat je ze wil zien. Wil je sommige notificaties pas na je werk zien? Dan kan je dit met iPadOS 15 zo instellen.