De nieuwe iPad Pro 2020 is een indrukwekkende tablet... maar dat geldt ook voor de modellen uit 2018. Die tablets waren krachtig, veelzijdig en hadden verbeterde technologie. Dit zien we ook terug bij de nieuwe iPad Pro. Afgezien van een kleine upgrade op vlak van vermogen, nieuwe cameratechnologie (die nu nog maar weinig gebruikt wordt) en een paar nieuwe functies die ook naar de oudere modellen worden uitgerold, voelt het niet als een grote update.

Apple's grote veranderingen aan de iPad Pro zagen we in 2018: het ontwerp, de technologie en de accessoires kregen allemaal grote upgrades.

Ze hebben de iPad Pro in een nieuw jasje gestoken, en hoewel sommigen het gevoel hadden dat de overstap naar een meer industrieel ontwerp niet de meest aantrekkelijke was, voelde het echt alsof Apple wat innovatie in het assortiment bracht.

Twee jaar later zien we nog een upgrade in de vorm van de iPad Pro 2020, maar die voegt niet echt veel toe. Er is een nieuwe camera met verbeterde dieptegevoeligheid, meer vermogen onder de motorkap, microfoons van betere studiokwaliteit... en daar stopt het ongeveer.

Apple heeft de basisopslagruimte binnenin uitgebreid tot 128GB voor het basismodel zonder de prijs te verhogen, maar de andere belangrijke upgrade - het Magic Keyboard met een ingebouwd trackpad - komt pas in mei, en zal ook worden uitgerold naar de oudere iPad Pro-modellen.

We werken nu al een paar dagen aan onze iPad Pro-review met het 12,9-inch model, maar we zijn nog steeds bezig met het testen van een aantal functies. Hieronder kun je onze eerste diepgaande indrukken van het apparaat lezen, maar totdat we de batterij en de camera volledig kunnen testen, wachten we met de definitieve score.

Nieuwe iPad Pro 2020 lanceringsdatum en prijs

De nieuwe modellen van de iPad Pro zijn aangekondigd op 18 maart en kan je nu bestellen in de online Apple Store. De fysieke winkels van Apple zijn voorlopig gesloten door de maatregelen vanwege het coronavirus.

De eigenlijke verkoop/levering van de iPad Pro 2020 begint pas op 25 maart, zoals wordt aangegeven op de website van Apple. Het bijbehorende Magic Keyboard zal pas vanaf mei beschikbaar zijn.

Zoals gewoonlijk zijn er verschillende configuraties en prijzen beschikbaar. Je hebt de keuze uit een 11-inch of 12,9-inch model, de keuze uit LTE-ondersteuning of uitsluitend wifi en verschillende hoeveelheden interne opslag.

Hieronder vind je een prijzentabel voor de modellen met uitsluitend wifi:

iPad Pro 2020 prijzen iPad Prijzen iPad Pro 11 128GB €899 iPad Pro 11 256GB €1009 iPad Pro 11 512GB €1229 iPad Pro 11 1TB €1449 iPad Pro 12.9 128GB €1199 iPad Pro 12.9 256GB €1229 iPad Pro 12.9 512GB €1449 iPad Pro 12.9 1TB €1669

Hoe verhoudt de iPad Pro zich tot een laptop?

Zoals gezegd is een van de grote upgrades het Magic Keyboard, een 'juiste' type-ervaring die de iPad Pro nog dichter bij een MacBook brengt. We zien nu ook het onderscheid tussen de iPad Pro en de MacBook verder vervagen.

Dat toetsenbord, dat met een trackpad wordt geleverd, is echter pas over een paar maanden beschikbaar (in mei) en dat beperkt de aantrekkingskracht van de nieuwe iPad Pro.

De iPad Pro 2020 is om één eenvoudige reden een veel betere tablet: iPadOS 13.4, dat wordt geleverd met ondersteuning voor een trackpad (dat het Magic Keyboard heeft) en muizen.

Waar je voorheen de omweg moest zoeken om een muis aan te sluiten die bij de lancering van iPad OS 12 in 2019, is de functionaliteit nu volledig ingebouwd. De cursor is een kleine ronde cirkel die over het scherm onder je input bopt, in plaats van dat je een tik van een vinger nodig hebt die de tablet kan overbelasten, en die niet intuïtief aanvoelt als je probeert te typen.

Apple beweert ook dat deze cursor niet hetzelfde is als een MacOS-aanwijzer, omdat het een cirkel is die dynamisch zal veranderen in een gewone tekstcursor wanneer je met de muis over tekst gaat.

Ten eerste wisselt hij niet altijd op de juiste manier (zelfs niet op Pages, Apple's eigen tekstverwerker, of Google Docs) en ten tweede doet een 'standaard' muisaanwijzer hetzelfde op een normale pc of MacBook.

Er zijn een aantal leuke toevoegen, zoals wanneer de cursor met de muis over een optie gaat om in te drukken, zal deze de optie gemarkeerd worden. De conclusie blijft dat Apple hier probeert warm water opnieuw uit te vinden.

We hebben een Magic Trackpad gebruikt om te navigeren, een apart gadget dat dezelfde functionaliteit heeft als het Magic Keyboard, en de gebaren zijn intuïtief: omhoog vegen om de cursor te verplaatsen, twee vingers om te scrollen, drie vingers om terug naar het thuismenu te gaan, enzovoort.

Als je ooit een Mac-trackpad hebt gebruikt, voel je je hier direct thuis en is het zeer intuïtief.

Het is even wennen, maar er is zeker iets nieuws en nuttigs aan de ondersteuning van de muis in de iPad Pro. Er zijn echter nog veel problemen: vooral omdat veel programma's de input van de muis nog niet echt ondersteunen.

Dat is nu eenmaal zo bij apps. Het zijn geen volwaardige desktop-ervaringen en zelfs bepaalde websites op Safari (die een desktop-ervaring ondersteunen) zijn niet zo gemakkelijk te bedienen als met een standaard laptop.

De muisondersteuning is welkom, dat klopt, maar we hadden niet het gevoel dat het zo soepel en eenvoudig was als met een traditionele laptop met een groter scherm. Het heeft deels te maken met het feit dat apps nog niet goed zijn ingesteld om hiermee te werken, maar over het algemeen voelt het als een krampachtige desktop-ervaring.

We grepen zelf nog steeds terug naar onze laptop om intensievere taken te doen, zoals grote spreadsheet openen of bepaalde websites bezoeken. De muis is zeker een goede toevoeging aan het toetsenbord, maar kan nog niet tippen aan een laptop.

Er is nog steeds dezelfde ondersteuning voor de nieuwe Apple Pencil en de Smart Keyboard Folio. Deze laatste, die over een paar maanden door velen zal worden vervangen door het duurdere Magic Keyboard, is nog steeds prima om te typen, maar elke keer dat we proberen om voor langere tijd weg te tikken, hebben we toch nood aan een groter toetsenbord.

Prestaties: de nieuwe A12Z Bionic chipset

Voor de lancering van de iPad Pro waren er al enige vermoedens dat deze slechts '1% sneller' zou zijn dan de vorige iPad Pro 2018. Het lastige voor de meeste mensen die de iPad Pro willen hebben als een apparaat dat gewoon 'alles' kan doen, is weten hoe snel hij precies is.

De iPad Pro van 2018 was krachtig en het nieuwe model voegt niet veel meer toe. We hebben hem getest in onze benchmarkapplicaties en in GeekBench 5 zagen we dat alleen de multi-core score een lichte verbetering liet zien.

In de krachtige 3DMark Sling Shot app, die de grafische intensiteit van de tablet een beetje meer pusht, zagen we dat de A12Z Bionic chipset een meer volmaakte chip is.

De algehele ervaring met het gebruik van zowel de iPad Pro-modellen uit 2018 en 2020 was echter identiek. Het openen en bewerken van foto's, surfen op het web en door de menu's van de tablet navigeren ging zo vlot als maar kan. Er zal dus geen enorme powerboost worden aangeboden voor de gemiddelde gebruiker.

iPad Pro 2020 camera - groothoek en LiDAR

Gezien de beperkte snelheidsboost zou je kunnen zeggen de camera's het meest vermeldenswaardige aspect zijn van de iPad Pro 2020. Maar ook hier zijn we niet echt overtuigd van de upgrade.

Er zijn nu twee camera's achteraan: een 10MP-hoofdcamera en 12MP-groothoekcamera. De fotokwaliteit is zeker goed, maar door het gebrek aan een nachtmodus (die we wel zagen in de iPhone 11), zien die plaatjes er al gauw korrelig uit.

We zijn geen fan van het gebruik van een iPad als een camera, aangezien het niet bepaald handig is om altijd een tablet mee te nemen. Bovendien kan het in drukke omgevingen storend zijn voor omstaanders als je een foto neemt met een tablet van 12,9 inch.

We kunnen wel zien hoe dit een voordeel zou zijn voor professionals. In de bouwsector of in ziekenhuizen kunnen de iPad Pro's wel gebruikt worden om foto's te nemen om een beter beeld te krijgen van bepaalde zaken.

Het 12,9-inch model dat we hebben getest was echter iets te groot om dat te doen - en het gebruik van de nieuwe LiDAR-sensor op de achterkant was op dit punt ook van beperkt nut.

In feite konden we alleen de 'Measure' app gebruiken, die augmented reality gebruikt om de afstanden te meten van de dingen die hij kan zien. Hoewel dit veel sneller ging dan op oudere modellen en niet dezelfde kalibratie nodig had, was het nauwelijks het grootste pluspunt voor de nieuwe iPad Pro 2020.

We hopen dat er snel meer apps uitkomen die de nieuwe LiDAR-sensor op de achterkant gebruiken en erachter komen waar de nieuwe iPad Pro 2020 echt toe in staat is. Op dit moment krijg je weliswaar gewoon een camera waarmee je iets verder uitzoomen.

Design, display en speakers

Zoals je waarschijnlijk wel kunt raden, is de nieuwe iPad Pro 2020 visueel bijna identiek aan de iPad Pro 2018. Hij heeft hetzelfde industriële ontwerp en een breder scherm, met smallere randen.

Het is nog steeds geen ontwerp waar we verliefd op zijn, maar er is hetzelfde, geruststellende gewicht en aluminium chassis waardoor je het gevoel hebt dat je een tablet krijgt die zijn geld waard is.

De vier luidsprekers aan de buitenkant bieden een sterk geluid en een goede bas - ze zijn niet van professioneel niveau, maar als een tablet om films op te bekijken of muziek in huis af te spelen, hebben we het gevoel dat hij kan wedijveren met een kleine bluetooth-speaker.

Het display (wij hebben de 12,9-inch iPad Pro getest), is nog steeds identiek aan dat van de iPad Pro in 2018. Dit betekent dezelfde TrueTone-technologie, een 120Hz vloeiend scrollend display en een hoge resolutie.

Hoewel dit veel technische specificaties zijn, kan het TrueTone-display de kleurkwaliteit van het licht om je heen reproduceren zodat het comfortabeler aanvoelt voor de ogen, en het vloeiende scrollen maakt het browsen in de tablet veel vloeiender.

Het ontbreekt echter nog steeds aan HDR-weergave, een functie die de tablet echt zou laten stralen wanneer je films bekijkt.

Vroeg verdict

Hoewel we onze grondige tests van de nieuwe iPad Pro 2020 nog niet helemaal hebben afgerond, zien we niet echt veel belangrijke upgrades in de premium tablet van Apple.

De hardware binnenin is verbeterd, maar niet veel, terwijl het scherm en algemene design identiek zijn gebleven.

We zijn grote fans van het feit dat je een muis kan gebruiken op de nieuwe iPad, maar er moet meer optimalisatie van de ontwikkelaars komen om er gebruik van te maken. De camera aan de achterzijde, die voor het eerst gebruik maakt van de LiDAR-technologie van Apple, is nog steeds in staat om redelijk goede foto's te maken, maar mist de nachtmodus die we zo mooi vonden aan de iPhone 11.

De iPad Pro 2020 is nog steeds een prachtige tablet van Apple, zeker in vergelijking met de meeste Android-tablets en hij blijft ideaal voor gebruikers die een tablet nodig hebben voor professioneel gebruik.

Maar je kunt nog steeds de oudere iPad Pro 2018 voor minder geld krijgen op dit moment, en gezien het feit dat je zowel de muis als het nieuwe Magic Keyboard kan gebruiken op die oudere iPads, is de meerwaarde van de iPad Pro 2020 tegenover zijn voorganger klein.