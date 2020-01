De beste Android tablets van 2020: welke moet je kopen?

Als het aankomt op het zoeken naar de beste Android-tablet, zijn er minder opties dan een paar jaar geleden, toen het besturingssysteem van Google door vrijwel iedere grote fabrikant gebruikt werd.

De tabletmarkt vertraagde wat. Inmiddels komen er steeds minder vaak nieuwe modellen op de markt. Het positieve nieuws is wel dat de kwaliteit is verbeterd omdat nieuwe apparaten niet langer overhaast worden geïntroduceerd.

Hoewel de keuze aan nieuwe Android-tablets niet zo groot is als vroeger, en lang niet zo groot is als het aanbod van Android-smartphones, zijn er nog steeds geweldige modellen om uit te kiezen.

De beste Android-tablets van 2020 in een notendop: 1. Samsung Galaxy Tab S6

2. Samsung Galaxy Tab S4

3. Huawei MediaPad M5 8.4

4. Lenovo Yoga Smart Tab

5. Samsung Galaxy Tab S3



Sommige Android-tablets hebben een scherm met een diameter van 10 inch, andere houden het bij 7 inch, een aantal merken zitten daar tussenin en er zijn zelfs wat modellen die verder gaan dan de 10 inch. Er zijn ook grote verschillen in levensduur van de batterij, processorkracht, RAM en zelfs de software die wordt gebruikt.

Zelfs als je eenmaal weet welke specificaties je zoekt, zijn er tal van afknappers waar je op moet letten. Om je te helpen voorkomen dat je een misser koopt, hebben we deze lijst met de beste Android-tablets samengesteld.

We vertellen je over de opties en functies, en we hebben een overzicht van de specificaties, de voor- en nadelen bijgevoegd, zodat je in één oogopslag kunt zien welke tablet voor jou het meest geschikt is.

De beste Android tablets: welke moet je kopen?

(Image credit: Samsung)

1. Samsung Galaxy Tab S6

De "geld is geen probleem" tablet

Gewicht: 420g | Afmetingen: 244,5 x 159,5 x 5,7 mm | OS: Android 9 | Schermgrootte: 10,5-inch | Resolutie: 1600 x 2560 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6GB | Opslag: 128/256GB | Batterij: 7.040 mAh | Camera's achteraan: 13MP + 5MP | Frontcamera: 8MP

Prachtig AMOLED-scherm

S Pen wordt standaard meegeleverd

One UI is verre van perfect

Geen hoofdtelefoonaansluiting

Je wilt de allerbeste Android-tablet en je maakt je geen zorgen over hoeveel hij kost? De Samsung Galaxy Tab S6 is dan zonder twijfel het beste product dat je kunt vinden met een overvloed aan geavanceerde functies.

Hij wordt geleverd met een S-Pen stylus in de doos die je kunt gebruiken om aantekeningen te maken, te tekenen en nog veel meer. Je kunt ook een slim toetsenbord kopen om een laptop-achtige ervaring te kregen met Samsung DeX.

Het 10,5-inch AMOLED-display op de Galaxy Tab S6 is een van de hoogtepunten. Het heeft namelijk een indrukwekkende resolutie van 1600 x 2560. Deze tablet wordt ook geleverd met twee camera's aan de achterzijde, waardoor hij ver voor staat op de concurrentie qua fotomogelijkheden.

Hij is weliswaar niet perfect, er is bijvoorbeeld geen 3,5mm-koptelefoonaansluiting en de gebruikersinterface is soms lastig om mee te werken. Als je het beste van het beste wil, is de Galaxy Tab S6 momenteel de tablet voor jou.

Lees onze volledige Samsung Galaxy Tab S6 review

2. Samsung Galaxy Tab S4

Iets goedkoper maar even indrukwekkend

Gewicht: 482g | Afmetingen: 249,3 x 164,3 x 7,1 mm | OS: Android 8.1 | Schermgrootte: 10,5-inch | Resolutie: 1600 x 2560 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 6 GB | Opslag: 64/256 GB | Batterij: 7.300 mAh | Camera achteraan: 13MP | Frontcamera: 8MP

Desktop-achtige Dex interface

S Pen stylus in de doos

Slecht ontwerp toetsenbord

Desktop interface moet bijgewerkt worden

De Samsung Galaxy Tab S4 is de beste Android-tablet die momenteel beschikbaar is. Hij is niet bepaald goedkoop, maar Samsung is er zeker in geslaagd om bijzonder veel functies te verpakken in één product, zodat je waar krijgt voor je geld.

In tegenstelling tot Apple's iPad Pro wordt de Samsung Tab S4 geleverd met Samsungs S Pen-stylus. Onder de motorkap krijg je de krachtige Snapdragon 835-chipset naast 6 GB RAM, waardoor Android super soepel op het scherm wordt uitgevoerd.

Dat is maar de helft van het verhaal. Koppel de Samsung Galaxy Tab S4 met een toetsenbord en muis en je kan Android omzetten op een desktop-achtige ervaring, in een poging om je tablet om te vormen tot een laptop.

De desktop-functionaliteiten van de tablet zijn voorlopig beperkt, maar we verwachten wel dat het zal verbeteren met toekomstige software-updates. Kortom, de Galaxy Tab S4 is de meest veelzijdige Android-tablet die er is.

Lees onze Samsung Galaxy Tab S4 review

(Image credit: Lenovo)

3. Lenovo Yoga Smart Tab

Flexibel en toekomstbestendig

Gewicht: 580g | Afmetingen: 242 x 166 x 8,5mm | OS: Android 9 | Schermformaat: 10,1 inch | Resolutie: 1200 x 1920 | CPU: Snapdragon 439 | RAM: 3/4GB | Opslag: 32/64GB | Batterij: 7.000mAh | Camera achteraan: 8MP | Frontcamera: 5MP

Geweldige audio

Goede batterijduur

Innovatief concept

Geen volwaardige smart home hub

Software staat nog niet op punt

De Lenovo Yoga Smart Tab is overladen met functies die hem ideaal maken voor mediaconsumptie en heeft een uniek en onderscheidend ontwerp.

Zo is er een ingebouwde standaard om hem rechtop te zetten (of zelfs op te hangen). Door de nieuwe Ambient Mode van Google Assistant kan de Yoga Smart Tab bovendien dienstdoen als een soort van light-versie van een smart display, hoewel de software nog niet helemaal op punt staat.

Ook zonder de Ambient Mode is hij nog steeds een geweldige tablet. Door de losse speakerbuis heb je de tablet niet alleen steviger vast, maar is er ook plaats voor de beste speakers die je op een tablet kan vinden.

Lees onze Lenovo Yoga Smart Tab review

(Image credit: Huawei)

4. Huawei MediaPad M5 8.4

Een geweldig Android-alternatief voor de iPad Mini 4

Gewicht: 316g | Afmetingen: 212,6 x 124,8 x 7,3mm | OS: Android Oreo | Schermformaat: 8,4-inch | Resolutie: 1600 x 2560 | CPU: HiSilicon Kirin 960 | RAM: 4GB | Opslag: 32GB/64GB/128GB | Batterij: 5.100mAh | Camera achteraan: 13MP | Frontcamera: 8MP

Fantastische speakers

Scherm beeldscherm en ontwerp

Geen koptelefoonaansluiting

Ietwat gedateerde chipset

De Huawei MediaPad M5 8.4 is een krachtige Android-tablet en de combinatie van het kleinere formaat en de metalen behuizing maakt het een goed alternatief voor de iPad Mini 4.

Deze tablet heeft echter meer dan een knap koppie, want de MediaPad M5 8.4 beschikt ook over een stel indrukwekkende stereospeakers, wat gecombineerd met het scherpe 1600 x 2560 beeldscherm zorgt voor een indrukwekkende media-ervaring.

Hij is minder goed voor het spelen van games en er is ook geen 3,5mm-koptelefoonaansluiting aan boord – waarschijnlijk kies je daarom al voor het gebruik van die interne speakers. Als je echter een compacte tablet zoekt voor het bekijken van films en het luisteren van muziek, is de Huawei MediaPad M5 8.4 een geweldige optie.

Lees onze Huawei MediaPad M5 8.4 review

(Image credit: SAMSUNG)

5. Samsung Galaxy Tab S3

Samsungs voormalige vlaggenschip is super

Gewicht: 429g | Afmetingen: 237,3 x 169 x 6 mm | OS: Android 7 | Schermgrootte: 9,7-inch | Resolutie: 1536 x 2048 | CPU: Snapdragon 820 | RAM: 4 GB | Opslag: 32 GB | Batterij: 6.000 mAh | Camera achteraan: 13MP | Frontcamera: 5MP

Geweldig premium ontwerp

HDR-ready beeldscherm is fantastisch

Keyboard is een duur accessoire

Hoge prijs

Samsungs Galaxy Tab S3 is ons favoriete Android-tablet dat je op dit moment kunt kopen.

Dit tablet staat op de tweede plek in onze lijst met Beste Android Tablets, dankzij een krachtige processor en een geweldig beeldscherm dat voorbereid is op het tonen van HDR-content.

In de doos vind je bovendien een S-Pen stylus en je kunt er een toetsenbord bij kopen, hoewel dat accessoire behoorlijk prijzig is.

De prijs van de Galaxy Tab S3 is hoog, maar hij is het helemaal waard als je ziet hoe veel vermogen en geweldige functies je krijgt voor dat bedrag.

Lees onze Samsung Galaxy Tab S3 review