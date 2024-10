Specs iPad mini 7 onthullen 5 potentieel hinderlijke beperkingen

Nu het stof is neergedaald na de verrassende aankondiging van de iPad mini 7 door Apple, zijn potentiële kopers de specs van de tablet nauwkeurig aan het nagaan, en niet alle bevindingen zijn positief.

Ja, de iPad mini 7 is een gezonde upgrade voor de 8,3-inch tablet van Apple en gezien het feit dat het drie lange jaren geleden is dat de vorige versie werd gelanceerd, is dat iets om te vieren. Maar in een paar kleine opzichten is de mini 7 ook een wat teleurstellende update. Dit laat zien dat Apple nog steeds niet bereid is om een kleine tablet te maken die kan concurreren met zijn twee grotere modellen: de iPad Air 13-inch (2024) en iPad Pro 13-inch (2024).

Dus, waar precies is de iPad mini 7 iets ondermaats, en zou je je überhaupt zorgen moeten maken over die kenmerken? Hier zijn de belangrijkste kritiekpuntjes, gebaseerd op wat we hadden gehoopt te zien toen de geruchten eerder dit jaar begonnen op te borrelen.

1. Een zwakkere A17 Pro-chip

(Image credit: Apple)

De iPad mini 7 is krachtiger dan de iPad mini (2021) dankzij de A17 Pro-chip. Deze upgrade betekent dat Apple's mini-tablet nu Apple Intelligence kan ondersteunen, en in feite is het nu de goedkoopste manier om toegang te krijgen tot de AI-gestuurde functies van Apple.

Maar, zoals opgemerkt door Wccftech, is die A17 Pro-chip niet helemaal identiek aan die we vorig jaar zagen in de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max. Zoals de officiële specificatiepagina van de iPad mini 7 laat zien, heeft de chip een 5-core GPU in plaats van de 6-core.

Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Toen de M2 iPad Air eerder dit jaar werd gelanceerd, onthulde Apple later dat de tablet een 9-core GPU had in plaats van de oorspronkelijk geadverteerde 10-core GPU.

Wat de redenen ook zijn achter deze aanpassingen aan de chipsets, de meeste van ons zullen waarschijnlijk geen merkbaar verschil in prestaties zien. Een groter pijnpunt voor velen is echter dat de iPad mini 7 niet de nieuwste A18 of A18 Pro-chip krijgt.

2. Een 60Hz-display zonder ProMotion

(Image credit: Apple)

Gezien eerdere leaks hadden gesuggereerd dat de iPad mini 7 een scherm met een refresh rate van 120Hz zou krijgen, was het voor velen een kleine teleurstelling om te ontdekken dat Apple's nieuwe tablet nog steeds een 60Hz-display heeft. Een hogere refresh rate betekent een soepelere scroll-ervaring. Natuurlijk heeft Apple een chique naam voor zijn 120Hz-displaytechnologie: ProMotion.

Echter, zowel de basis iPhone 16 als de iPad Air M2 (2024) hebben beide 60Hz-schermen, dus de afwezigheid hiervan op de iPad mini 7 is niet per se een groot probleem. Een grotere zorg zou kunnen zijn of Apple het 'jelly scrolling'-probleem heeft opgelost dat sommige gebruikers van de iPad mini (2021) ontdekten bij het scrollen in portretmodus.

Destijds zei Apple dat het probleem normaal gedrag was voor LCD-schermen, dus we kijken ernaar uit om de nieuwe iPad mini 7 te testen om te zien of er nog sporen van dit probleem zijn.

3. Touch ID in plaats van Face ID

De iPad mini 6 (hierboven) voegde Touch ID toe voor beveiliging en de iPad mini 7 heeft dezelfde technologie behouden. (Image credit: Apple)

Touch ID verdwijnt misschien wel op iPhones, maar de iPad mini 7 blijft de technologie gebruiken voor beveiligingsfuncties zoals Apple Pay of het inloggen bij apps. Dat komt omdat de nieuwe mini een identiek ontwerp heeft aan zijn voorganger, op een paar nieuwe kleurtjes na.

Veel mensen hoopten dat de mini 7 een upgrade naar Face ID zou krijgen, net als de nieuwste iPad Pro-modellen. Sommigen zouden dat echter als een ietwat retro stap kunnen beschouwen. Aan de andere kant hebben sommige iPad-gebruikers gemerkt dat Face ID op Apple's tablets niet zo goed werkt als op de iPhone, dus de aanhoudende afhankelijkheid van een vingerafdrukscanner kan voor sommigen zelfs een voordeel zijn.

4. Geen fysieke nano-SIM slot

(Image credit: Apple)

Als je je iPads graag met een mobiele verbinding gebruikt, is het misschien interessant om te weten dat, net als bij de iPad Air en iPad Pro van dit jaar, de iPad mini 7 geen fysiek simkaartslot heeft. Het is volledig eSIM.

Is dat een nadeel? Voor de meeste mensen niet. Het instellen van eSIMs of het overzetten naar andere apparaten zou geen ingewikkeld proces moeten zijn, misschien zelfs sneller dan met fysieke simkaarten.

Maar als je constant je simkaart tussen apparaten wilt verplaatsen, dan kan dit wellicht lichtelijk problematisch zijn, omdat dat kan betekenen dat je contact moet opnemen met je netwerkprovider. Zoals we allemaal weten, is dat proces nooit zo eenvoudig als het zou moeten zijn.

5. Komt zonder oplader

Het laatste mogelijke minpunt van de iPad mini 7, zoals gespot door MacRumors, is dat de nieuwe tablet van Apple in Europese landen niet geleverd wordt met een oplader.

Dat is geen grote verrassing. De nieuwste iPad Pro- en Air-modellen worden hier ook zonder oplader geleverd, waarschijnlijk omdat Apple vooruitloopt op de nieuwe EU-regelgeving rond elektronisch afval die in 2026 van kracht wordt.

Een klein pluspunt is dat de USB-C-oplaadkabel die bij de tablet wordt geleverd, nu gevlochten is, waardoor deze duurzamer is en beter beschermd is.

iPad mini 7 – vroeg oordeel

(Image credit: Apple)

De meeste mensen die geïnteresseerd zijn in de iPad mini 7 zullen geen van deze details als grote problemen beschouwen. Hoewel het fijn zou zijn geweest om een A18-chip en een ProMotion-display te krijgen, zou dat de prijs waarschijnlijk hoger hebben gemaakt dan 609 euro (voor 128GB opslag).

Hoewel Apple dus niet alles uit de kast heeft gehaald om een premium mini-tablet te maken, heeft het waarschijnlijk genoeg gedaan voor de meeste fans van dit compacte formaat. Ze hebben het apparaat namelijk toekomstbestendig gemaakt met een chip die Apple Intelligence ondersteunt, het werkgeheugen en de basisopslag verdubbeld, en ondersteuning toegevoegd voor de Apple Pencil Pro. Maar... zoals we bij elk Apple-artikel herhalen: Apple Intelligence zal voorlopig niet beschikbaar zijn in Europa.

Met een paar andere kleine verbeteringen op het gebied van gebruiksgemak, zoals een snellere USB-C-poort en Wi-Fi 6E, lijkt de iPad mini 7 meer dan goed genoeg als een reisvriendelijke metgezel voor creatievelingen die graag digitaal schetsen of foto's bewerken.