Apple onthult nieuwe iPad mini met A17 Pro-chip

Apple heeft vandaag de nieuwe iPad mini met de ongelofelijk snelle A17 Pro-chip onthuld. De nieuwe iPad mini heeft het geliefde ultracompacte design, is verkrijgbaar in vier prachtige kleuren, waaronder blauw en paars, en bevat het briljante 8,3‑inch Liquid Retina-display. A17 Pro werkt een heel stuk sneller en efficiënter, zodat je zelfs de meest veeleisende dingen kunt doen. Deze chip bevat een snellere CPU en GPU, heeft een Neural Engine die twee keer sneller is dan die in de vorige iPad mini en is geschikt voor Apple Intelligence. Verder is de nieuwe iPad mini compatibel met Apple Pencil Pro, waardoor je allerlei nieuwe mogelijkheden hebt om nog creatiever en productiever bezig te zijn. De 12‑MP groothoekcamera aan de achterkant is geschikt voor Slimme HDR 4, zodat je natuurlijk ogende foto’s met een groter dynamisch bereik kunt maken. Deze camera kan met behulp van machinelearning ook documenten detecteren en scannen, gewoon in de Camera-app.

De nieuwe iPad mini heeft batterij voor een hele dag en is al voorzien van alle nieuwe features van iPadOS 18. Met een instapprijs van 609 euro voor het model met 128 GB opslagruimte – een verdubbeling ten opzichte van de vorige generatie – heeft iPad mini een geweldige prijs-kwaliteitverhouding. Voor dit geld heb je een complete iPad in een ultracompact design. De nieuwe iPad mini is vanaf vandaag te bestellen en verkrijgbaar vanaf woensdag 23 oktober.

Aangedreven door de A17 Pro

Dankzij de snellere draadloze en bekabelde verbindingen op iPad mini krijg je onderweg nog meer gedaan. De nieuwe iPad mini is geschikt voor wifi 6E, die tot twee keer zo snel is als de vorige generatie. Daardoor kun je nog sneller bestanden downloaden, online gamen en films streamen. En met de Wi‑Fi + Cellular-modellen met 5G kun je ook op plekken zonder wifi vliegensvlug je bestanden uit de cloud ophalen, een back-up van je gegevens uploaden of videobellen. De Cellular-modellen van de nieuwe iPad mini werken met e‑sim, wat veiliger is dan een gewone simkaart en de mogelijkheid biedt om snel je abonnement te activeren of over te zetten, of verschillende abonnementen op een en hetzelfde device te gebruiken. Op de nieuwe iPad mini kun je in meer dan 190 landen en regio’s supersimpel een data-abonnement afsluiten, zonder dat je eerst een fysieke simkaart hoeft aan te schaffen. De USB-C-poort is met een doorvoersnelheid tot 10 Gbps tot twee keer sneller dan die van de vorige generatie, zodat je nog sneller grote foto- en videobestanden kunt importeren.

Ondersteuning voor Apple Pencil Pro

De Apple Pencil Pro heeft allerlei handige mogelijkheden en tovert iPad mini om in een schetsboek dat je overal mee naartoe kunt nemen. De Apple Pencil Pro merkt het als je erin knijpt. Je krijgt dan een toolpalet te zien, zodat je even snel van tool, lijndikte of kleur kunt wisselen zonder uit je creatieve flow te raken. Op het moment dat je knijpt, twee keer tikt of een slimme vorm gebruikt, laat de speciaal ontwikkelde haptic engine je een klein tikje ter bevestiging voelen. Verder kun je met een simpele draaibeweging heel precies met het gekozen tekengereedschap werken. Zodra je je Apple Pencil Pro draait, verandert de stand van je pen of kwast – net als wanneer je op papier werkt. En met de Apple Pencil hover zie je van tevoren precies waar de punt op het display neerkomt. Met ‘Zoek mijn’ vind je je Apple Pencil Pro snel terug. En wil je hem pairen, opladen of opbergen, dan klik je hem magnetisch vast aan de zijkant van de nieuwe iPad mini. iPad mini is ook geschikt voor de voordeligere Apple Pencil (USB‑C), waarmee je eveneens uitstekend kunt schetsen, schrijven en annoteren.

Werkt met Apple Intelligence (maar niet hier)

Dankzij de power van de A17 Pro-chip is de nieuwe iPad mini geschikt voor Apple Intelligence, dat diep in iPadOS 18 is geïntegreerd. Apple Intelligence benut de kracht van Apple silicon en de door Apple ontworpen generatieve modellen om taal en afbeeldingen te begrijpen en te genereren, acties uit te voeren in apps, en alledaagse taken te vereenvoudigen en te versnellen op basis van je persoonlijke context. De meeste modellen die Apple Intelligence aansturen, draaien volledig op je device. Als het nodig is, kan Private Cloud Compute de rekencapaciteit flexibel verdelen en gedeeltelijk opschalen. De berekeningen worden dan deels op je device uitgevoerd en deels op speciale servers met Apple silicon waarop grotere modellen draaien.

De eerste Apple Intelligence-features komen deze maand beschikbaar in de Verenigde Staten, maar er is vooralsnog geen informatie over potentiële beschikbaarheid in Europa.