Apple lanceert misschien nieuwe iPads in oktober

Vandaag vindt de lancering van de iPhone 16-serie plaats, maar volgens Mark Gurman van Bloomberg zal Apple's 'Glowtime'-evenement niet het laatste grote lanceringsevenement van het bedrijf zijn voor dit jaar. Gurman geeft in zijn 'Power On'-nieuwsbrief aan dat hij meer aankondigingen van Apple verwacht in oktober.

Er is al gehint naar de komst van een Mac mini met een nieuw design, plus naar mogelijke nieuwe MacBooks met M4-chips. Nu geeft Gurman echter aan dat hij in oktober ook een nieuwe iPad verwacht.

We horen al langer geruchten over de iPad mini 7. Hoewel er in de eerste instantie verwacht werd dat deze tablet zijn debuut zou maken naast de iPhone 16-serie en de Apple Watch Series 10 tijdens het evenement dat vanavond plaatsvindt, klinkt Gurmans voorspelling toch wel logisch. We hebben namelijk al een vrij goed idee van wat we kunnen verwachten van Apple's Glowtime-evenement.

Dit is hoe dan ook goed nieuws, wanneer deze zogenaamde nieuwe iPad mini dan ook aangekondigd wordt. Het laatste mini-model was namelijk de iPad mini (2021), dus het is ook wel weer tijd voor een vernieuwd model.

iPad mini 7: wat we verwachten

We hebben wel een kleine verlanglijst met wat we willen zien bij de iPad mini 7, maar het belangrijkste gerucht tot nu toe suggereert dat hij een nieuwere chip en een compacter design dan zijn voorganger krijgt. We verwachten niet dat de iPad mini, net als de iPad Pro-modellen, ineens voorzien zal worden van een M4-chip, maar Gurman geeft wel aan dat er misschien ondersteuning voor Apple Intelligence aanwezig zal zijn. Dat betekent dat deze iPad minstens op de A17 Pro-chip of een M1-chip of nieuwer zou moeten draaien (of een nieuwe, vergelijkbare chip).

Gurmans gebruik van "iPad-modellen" bij zijn voorspellingen geven ons ook iets meer vertrouwen in de geruchten over een grotere 8,7-inch iPad mini met een OLED-scherm (vergeleken met de 8,3-inch LCD-variant). Eerder hadden we dit gerucht al afgeschreven als een vroeg gerucht voor de iPad mini 8. Maar hebben we eigenlijk wel meerdere iPad mini-modellen nodig?

Er is namelijk ook een reden waarom we ons eerder hebben afgevraagd of de iPad mini wel kan blijven bestaan. We hebben al erg grote iPhones, de iPad 2022 (10,9 inch), plus de 11- en 13-inch iPad Air- en iPad Pro-modellen. Er zijn dus meer dan genoeg alternatieven met verschillende schermformaten. Toch zou een tablet met een formaat (rond 8 inch) en prijs ergens in het midden van het aanbod voor sommigen een uitstekende optie kunnen zijn om op te gamen, films en series op te streamen en op te lezen. Sommige mensen vinden het namelijk ook nog erg fijn om een tablet in één hand vast te kunnen houden.

We kijken dus zeker al uit naar de aankondigingen in oktober, misschien niet alleen voor nieuwe iPads, maar ook voor een nieuwe Mac-line-up. Voor die tijd vindt natuurlijk eerst vanavond om 19:00 uur nog het iPhone 16-lanceringsevenement plaats. Daar zijn we dus de iPhone 16-modellen, maar waarschijnlijk ook nieuwe wearables. Zoals altijd zullen we je weer op de hoogte houden van alle aankondigingen, dus hou de website zeker in de gaten als je geïnteresseerd bent in wat Apple binnenkort te bieden heeft.