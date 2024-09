Waar is de volgende generatie iPhone SE?

Het is alweer bijna 20 jaar geleden dat de eerste iPhone werd gelanceerd, maar de allereerste telefoon werd 148 jaar geleden uitgevonden. Als we dus zeggen dat we al erg lang aan het wachten zijn op een nieuwe iPhone SE, is dat natuurlijk relatief, maar het voelt wel echt lang aan.

Er zijn tot nu toe in totaal drie generaties van Apple's goedkoopste iPhone-model verschenen. Het eerste model verscheen in 2016 en was toen ook een van de beste budget smartphones die je kon kopen. Vier jaar later verscheen de tweede generatie van de SE en in 2022 kwam vervolgens de meest recente iPhone SE uit.

Er is dus niet echt een vast releaseschema voor de iPhone SE. Het meest recente model heeft overigens ook een design dat zelfs zes jaar geleden al verouderd aan zou hebben gevoeld, laat staan twee jaar geleden. We denken dus dat het inmiddels wel tijd is voor een update en wat flinke veranderingen voor de goedkoopste iPhone.

Er zijn echter nog maar relatief weinig geruchten te vinden over de zogenaamde iPhone SE 4. Nu Apple op het punt staat om de iPhone 16- en iPhone 16 Pro-modellen te lanceren tijdens het aankomende Apple-evenement, lijkt de focus voor leakers natuurlijk vooral op deze toestellen te liggen.

We weten dus nog maar heel weinig over een nieuw SE-model, hoewel dit model natuurlijk wel een mooie 'one more thing' zou zijn voor het volgende Apple-evenement.

De SE moet veranderen

(Image credit: Future)

De relatief kleine hoeveelheid geruchten die we tot nu toe zijn tegengekomen, suggereren dat de volgende generatie iPhone SE een design krijgt dat erg lijkt op dat van de iPhone 14. We kunnen dus waarschijnlijk eindelijk vaarwel zeggen tegen de Homeknop en kunnen misschien een Dynamic Island verwelkomen. Dit zou ervoor zorgen dat alle smartphones van Apple weer een modern design hebben.

We verwachten ook dat er een degelijke chip aanwezig zal zijn. We weten alleen nog niet hoe krachtig deze processor precies zal zijn. Verder verwachten we natuurlijk ook weer een USB-C-poort.

Door het gebrek aan overtuigende iPhone SE-geruchten vragen we ons wel af wanneer we dit apparaat te zien krijgen en of Apple überhaupt wel van plan is om weer een budgetvriendelijkere iPhone te maken. Er verschijnen elk jaar weer nieuwe modellen, maar sommige oudere modellen worden nog steeds aangeboden voor lagere prijzen.

Aan de ene kant denken we dat Apple misschien zal wachten tot 2025. Dan kan Apple Intelligence in de tussentijd nog wat verder ontwikkeld worden en geïntegreerd worden in meer apparaten.

Vervolgens zouden er volgend jaar misschien ook genoeg A17 Pro-chips (of iets vergelijkbaars) geproduceerd kunnen worden om de volgende SE genoeg kracht te geven om AI-taken uit te kunnen voeren. Als Apple Intelligence ook mogelijk wordt gemaakt op de SE, zou dat ervoor kunnen zorgen dat meer mensen het ook echt gaan gebruiken, in plaats van als het alleen op de Pro-modellen verschijnt.

Aan de andere kant zou Apple ook gewoon een degelijke, betaalbare iPhone kunnen ontwikkelen, waarbij Apple Intelligence achterwege wordt gelaten. Dan kan er misschien wat bespaard worden op sommige onderdelen en toch niet iedereen vindt AI zo belangrijk of interessant.

Dit is natuurlijk allemaal speculatie en we kunnen dan ook nog niet met zekerheid zeggen wanneer we een nieuwe iPhone SE verwachten. Wel denken we dat er zeker nog een kans is dat we toch weer een goedkopere iPhone krijgen.