Koop geen Apple iPhone SE (2022) meer in 2024

Apple heeft traditioneel geen telefoon die echt in het middensegment valt. Hoewel de iPhone SE 2022 oorspronkelijk geprijsd was op 529 euro en nu goedkoper beschikbaar is, zijn de specificaties niet indrukwekkend. Aan de andere kant begint de iPhone 15 bij 969 euro. Hierdoor blijft er een kloof bestaan tussen deze prijspunten voor een mid-range iPhone. De iPhone SE 2022 is in 2024 simpelweg geen aantrekkelijke aankoop, en dit is waarom.

1. Batterijduur is niet fantastisch

De batterijduur van de iPhone SE 2022 is niet bepaald fantastisch, helemaal niet vergeleken met andere iPhones van die tijd. Volgens Apple kan de derde generatie iPhone SE tot 15 uur video's afspelen, maar dit weerspiegelt waarschijnlijk niet het dagelijks gebruik van de gemiddelde gebruiker.

Hoewel Apple nooit precies vermeldt hoeveel mAh in een iPhone zit, vermoeden we dat de capaciteit van de SE (2022) vergelijkbaar is met die van zijn voorganger. Door het compacte formaat van de iPhone SE (2022) is de batterij ook kleiner, wat duidelijk wordt bij zelfs matig gebruik.

In onze tests hield de SE het slechts ongeveer 8 uur vol, met een marge van 30 minuten beide kanten op afhankelijk van het gebruik. Als je veel thuis bent, kan dit niet zo'n groot probleem zijn, omdat er altijd een stopcontact in de buurt is. Maar als je een lange reis naar je werk hebt of vaak onderweg bent, is de 8-uur durende batterijduur van de iPhone SE 2022 misschien niet toereikend.

2. Hopeloos verouderd

(Image credit: Future)

Het ontwerp van de iPhone SE (2022) voelde in 2022 al behoorlijk ouderwets aan, en in 2024 oogt het zelfs ronduit gedateerd om een telefoon te kopen die bij eerste aanblik 10 jaar oud lijkt. Het zou ons niets verbazen als je opmerkingen naar je toe geslingerd krijgt waarin mensen zich afvragen of je de eerste iPhone ooit hebt gekocht.

Met afmetingen van 138,4 x 67,3 x 7,3 millimeter en een gewicht van 144 gram voelt deze smartphone ook totaal anders aan dan vrijwel alle moderne telefoons van vandaag de dag.

Hoewel het ontwerp van de iPhone SE (2022) misschien archaïsch lijkt voor een nieuwe iPhone, zullen mensen die niet veel geven om de nieuwste functies juist dit vertrouwde ontwerp aantrekkelijk vinden.

Ironisch genoeg oogt hij ouderwets omdat hij het ontwerp van de iPhone 8 heeft geërfd. Hij heeft dikke schermranden, een enkele camera achterop en een homeknop met Touch ID, die allebei niet meer in de mode zijn. Als gevolg hiervan val je op tussen telefoongebruikers met indrukwekkende quad-camera systemen, randloze panelen en watervaldisplays.

Aan de voorkant vind je een verouderd 4,7 inch Liquid Retina-display met een resolutie van 1.344 x 750 pixels. Op zichzelf ziet het er redelijk uit voor 2022-standaarden, maar het verbleekt in vergelijking met iPhones of Android-telefoons vandaag de dag, en zelfs het 5,4 inch OLED-display van bijvoorbeeld de iPhone 13 Mini is beduidend beter.

3. Er zijn veel betere alternatieven

(Image credit: OnePlus / Apple)

Als de iPhone SE (2022) niet aan je verwachtingen voldoet, zijn er tal van betere alternatieven beschikbaar binnen zowel het Apple-ecosysteem als de Android-wereld. Binnen het Apple-assortiment biedt de iPhone 13 een grote stap voorwaarts met zijn 6,1 inch OLED-display, geavanceerde camera's en krachtige A15 Bionic-chip.

Dit resulteert in een modernere look dankzij de dunnere randen en het verwijderen van de fysieke homeknop. De iPhone 14 voegt nog meer verbeteringen toe, met geavanceerde cameramogelijkheden en veiligheidsfuncties zoals crashdetectie, waardoor het een ideale keuze is voor iedereen die een iPhone met geavanceerde functies zoekt.

In de Android-wereld zijn er ook tal van alternatieven die de iPhone SE (2022) kunnen overtreffen. De Google Pixel 6a, met een slank ontwerp, een uitstekend 6,1 inch OLED-scherm en een camera van hoge kwaliteit, biedt een pure Android-ervaring.



De Samsung Galaxy A-series bieden ook veel waar voor je geld. De Galaxy A55 is pas net uit en voor onder de 500 euro krijg je een fantastische telefoon. Als je voor helemaal goedkoop wilt gaan en rond dezelfde tijd wilt zitten (dus 2022) dan biedt de Galaxy A53 met zijn 6,5 inch Super AMOLED-scherm, quad-camera opstelling en indrukwekkende batterijduur ook veel waarde tegen een scherpe prijs. Voor degenen die een krachtige, betaalbare smartphone willen, is de OnePlus Nord 2 een uitstekende keuze, met een snelle processor en een soepel 90Hz AMOLED-scherm. Apple heeft zelfs bij de iPhone 15 nog steeds geen 60Hz scherm...

4. Er komt wellicht een nieuwe iPhone SE uit

(Image credit: 91Mobiles)

De afgelopen maanden zijn er veel geruchten rondgegaan over de vierde iPhone SE. Het derde model werd in maart 2022 uitgebracht, en gezien de twijfelachtige verkoopcijfers dachten we dat het misschien het laatste model in de serie zou zijn.

Recente lekken suggereren echter dat Apple opnieuw werkt aan de volgende iPhone SE. Er is een roadmap die op een lancering in 2025 wijst, en dat is niet het enige teken dat wijst op die timing. Er bestaat een kans dat we dit jaar, of het volgende, een nieuwe iPhone SE zullen zien.

Een recent gelekt hoesje versterkt deze speculatie en onthult dat de telefoon een moderner ontwerp zal hebben. Volgens @MajinBuOfficial (via Notebookcheck) is in het ontwerp van het hoesje te zien dat de oude homeknop met Touch ID-sensor verdwijnt en plaatsmaakt voor een notch bovenaan het scherm. Aan de achterkant is een opening te zien voor een enkele cameralens.

Het lijkt erop dat deze goedkopere iPhone zich aansluit bij de rest van de serie door over te stappen op een OLED-scherm. Bovendien krijgt de telefoon waarschijnlijk een USB-C-poort, zoals vereist door nieuwe Europese wetgeving.

Vorige maand verschenen er gelekte afbeeldingen die het nieuwe ontwerp van de iPhone SE zouden tonen, en deze komen grotendeels overeen met de hoesjes in deze lekken. Alles bij elkaar opgeteld lijkt het erop dat Apple inderdaad aan een nieuwe iPhone SE werkt.