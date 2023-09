iPhone SE 4 is gebaseerd op iPhone 14 en krijgt Actieknop

De geruchten over de iPhone SE 4 hebben de afgelopen 18 maanden al heel wat wendingen genomen. Enkele nieuwe geruchten hebben het duidelijkste beeld geschetst van wat de opvolger van de iPhone SE (2022) zou kunnen worden.

Volgens een anonieme bron bij MacRumors zal de iPhone SE 4 van het huidige 4,7-inch scherm overschakelen op een 6,1-inch scherm. Het ontwerp zou namelijk gebaseerd zijn op de iPhone 14 uit 2022. De vierde generatie iPhone SE wordt blijkbaar niet alleen een betaalbare versie van de iPhone 14. De bron van MacRumors beweert verrassend genoeg ook dat de telefoon de Actieknop van de iPhone 15 Pro krijgt, evenals een USB-C poort.

USB-C mag geen verrassing zijn, maar de Actieknop wel, aangezien die niet eens beschikbaar is op de iPhone 15 of iPhone 15 Plus. We vragen ons nu af hoe ver weg de lancering van de iPhone SE 4 wel niet is. Het zou logischer zijn dat de iPhone 16 eerst de Actieknop krijgt en die daarna pas naar het SE-model komt.

Andere geruchten beweren dat de volgende iPhone SE een enkele 48MP-camera krijgt, plus een nieuw OLED-scherm met Face ID, zoals op de iPhone 14. Dit wordt afgeleid uit verwijzingen naar 'Pearl' in de vroege ontwikkeling van de iPhone SE 4, wat blijkbaar de interne codenaam voor Face ID is bij Apple.

Hoewel dit allemaal klinkt als een behoorlijk aantrekkelijke telefoon voor iOS-fans die geen groot budget hebben, kan de wachttijd lang worden. Volgens MacRumors test Apple zijn nieuwe interne 5G-modem in de iPhone SE 4, maar er gaan nu sterke geruchten dat dit wordt uitgesteld tot 2026.

Een goed idee dat lang op zich laat wachten

(Image credit: Apple)

Gezien het feit dat de iPhone 13 mini nu met pensioen is gestuurd en de huidige iPhone SE (2022) aanvoelt als een relikwie uit het verleden, is er zeker een ruimte in het aanbod van Apple voor een toestel als de iPhone SE 4. We zullen er alleen nog minstens twee jaar op moeten wachten. Ondanks de overtuigende details in dit MacRumors-bericht wordt er niets gezegd over een mogelijke releasedatum. De details zouden ook best nog kunnen veranderen na deze vroege prototypes.

Aan de andere kant lijkt het er steeds meer op dat een iPhone SE 4 op zijn minst in ontwikkeling is en niet alleen een testapparaatje is voor Apple's nieuwe 5G-modem. In april 2023 voorspelde de leaker Jeff Pu dat Apple de iPhone SE 4 in 2025 zou kunnen uitbrengen, maar dit werd al snel tegengesproken door betrouwbare analist Ming-Chi Kuo. Die zei dat Apple hiervoor geen plannen heeft in 2024 of 2025. Als dat waar is, zou de iPhone SE 4 wel eens in 2026 met de nieuwe 5G-modem kunnen verschijnen.