Nieuwe ASUS ExpertBook B3-serie met Intel Core Ultra 7-CPU nu verkrijgbaar

ASUS kondigde begin dit jaar tijdens CES zijn nieuwe ExpertBook B3-serie aan en nu maakt het bedrijf bekend dat deze vernieuwde laptops voor de zakelijke markt per direct verkrijgbaar zijn in de Benelux. De B3404CMA en B3604CMA, een 14-inch variant en een 16-inch variant, zijn ontworpen om productiviteit te boosten en zetten een volgende stap op het gebied van beveiliging en privacy. De laptops zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties om in te spelen op diverse behoeftes van bedrijven en mensen die hybride werken.



De ExpertBook B3-serie is ontworpen voor zakelijk succes en heeft krachtige features in huis, waaronder (maximaal) een Intel Core Ultra 7-processor en (maximaal) NVIDIA RTX 2050 of Intel Arc-graphics. De laptops beschikken over een levendig beeldscherm met een 16:10 aspect ratio voor extra verticale ruimte - een beeldverhouding die vaak de voorkeur heeft bij gebruikers die op zoek zijn naar meer productiviteit. De B3-serie beschikt daarnaast over SSD’s met RAID 0/1-ondersteuning en een TPM 2.0-chip, een belangrijke bouwsteen voor functies die betrekking hebben op beveiliging. Verwacht daarnaast dual SO-DIMM geheugenmodules voor eenvoudigere IT-upgrades en de militaire duurzaamheidsstandaard MIL-STD-810H.

Een ExpertBook voor iedere professional

De ExpertBook-productlijn van ASUS telt vier verschillende typen laptops. Waar staat de ExpertBook B3 binnen de huidige line-up?

De ExpertBook B1 kan als het instapmodel worden beschouwd. Deze degelijke laptops zijn aantrekkelijk geprijsd en worden gekenmerkt door stevige behuizing van kunststof en een uitgebreid aanbod aan I/O-poorten.

kan als het instapmodel worden beschouwd. Deze degelijke laptops zijn aantrekkelijk geprijsd en worden gekenmerkt door stevige behuizing van kunststof en een uitgebreid aanbod aan I/O-poorten. ExpertBook B3 -modellen doen daar een schepje bovenop met een touchscreen, 4G-connectiviteit als optie en een ingebouwde stylus. Tegelijkertijd zijn er meerdere configuratiemogelijkheden beschikbaar, met onder andere een mogelijkheid om te kiezen uit processoren van diverse leveranciers.

-modellen doen daar een schepje bovenop met een touchscreen, 4G-connectiviteit als optie en een ingebouwde stylus. Tegelijkertijd zijn er meerdere configuratiemogelijkheden beschikbaar, met onder andere een mogelijkheid om te kiezen uit processoren van diverse leveranciers. De ExpertBook B5 -serie biedt een aluminium behuizing en opties die iets krachtiger zijn ten opzichte van de B3.

-serie biedt een aluminium behuizing en opties die iets krachtiger zijn ten opzichte van de B3. De meest premium laptops in de ExpertBook-productlijn zijn de B9-modellen. De B9 is de snelste B2B-laptop binnen de 14 inch- categorie en tevens volledig CO2-neutraal geproduceerd. Hier is bovendien gebruikgemaakt van een OLED-scherm dat veel minder blauw licht produceert, om bijvoorbeeld pijnlijke ogen, hoofdpijn en slaaptekort tegen te gaan.