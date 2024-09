Lenovo lanceert meerdere Copilot+ PC’s onder 1000 euro

Lenovo streeft tegenwoordig naar “Smarter AI for all” en maakt die slagzin werkelijkheid met enkele nieuwe laptops. Voortaan biedt het merk ook enkele Copilot+ PC’s aan die minder dan 1.000 euro kosten. Dit is niet alleen mogelijk door ontwikkelingen bij Lenovo zelf, maar ook door de nieuwe Snapdragon X Plus-processor, die je dus terugvindt in alle laptops hieronder.

Twee varianten van de Lenovo IdeaPad 5x

De IdeaPad-serie bestaat uit goedkopere laptops en krijgt nu twee nieuwe toevoegingen, met name de Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 en IdeaPad 5x Slim. De naamgeving van Lenovo blijft dus wel consistent: als je een x ziet aan het einde van de productnaam, dan gaat het om een laptop met een Snapdragon X-processor en is het dus een Copilot+ PC.

Alle versies van de IdeaPad 5x zijn uitgerust met de Snapdragon X Plus, tot 1TB SSD-opslag en 14-inch OLED-schermen. Het grootste verschil is dat de Slim-versie geen 360°-scharnier of touchscreen heeft en dat je hier tot 32GB RAM kan kiezen. De 2-in-1-versie is, zoals de naam al duidelijk maakt, een 2-in-1-laptop en is altijd voorzien van 16GB RAM. Beide laptops zijn daarnaast uitgerust met een handmatig privacyklepje voor de webcam en wegen net geen 1,5 kg.

Ten slotte zijn de nieuwe Lenovo IdeaPad 5x laptops beschikbaar in de loop van september. De Slim-versie begint bij 899 euro en de 2-in-1-versie begint bij 999 euro. Het kan weliswaar nog goedkoper.

Lenovo ThinkBook 16 met AMD- en Snapdragon-processoren

De ThinkBook-laptops mogen dan wel gericht zijn op de zakelijke markt, je kan ze ook gewoon als consument in de winkel kopen. De Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 (en Gen 7+) trekken hier onze aandacht. De “gewone” Gen 7 is opnieuw uitgerust met een Snapdragon X-processor, terwijl de Gen 7+ is uitgerust met de AMD Ryzen AI 9 365-processor.

De processoren zijn niet de enige verschillen tussen deze twee varianten, aangezien de versie met de krachtigere AMD-processor ook iets geavanceerdere onderdelen heeft. Verder is de Lenovo ThinkBook 16 Gen 7+ onder andere uitgerust met een 16-inch IPS-display met 3,2k-resolutie en een refresh rate van 165Hz, zodat alles soepel aanvoelt. Je kan hier daarnaast genieten van maximaal 4TB SSD-opslag en 32GB RAM. De Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 kan daarentegen maximaal uitgerust worden met 1TB SSD-opslag en heeft een 2,5k-display met 60Hz refresh rate. Beide versies van de laptop zijn wel ongeveer even groot en zwaar, met een gewicht van net geen 2 kg.

Aangezien er best wat verschillen zijn tussen deze twee versies, liggen de adviesprijzen iets verder uit elkaar dan bij de IdeaPad 5x. De Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 zal verkrijgbaar zijn vanaf oktober 2024 vanaf 819 euro, terwijl de ThinkBook 16 Gen 7+ op zich laat wachten tot december 2024 en een adviesprijs vanaf 999 euro heeft.