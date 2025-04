Motorola onthult edge 60 fusion met AI-functies voor 329,99 euro

Prijs en beschikbaarheid De motorola edge 60 fusion is beschikbaar vanaf midden april voor een adviesprijs van 329,99 euro. In de periode van 2 april t/m 11 mei ontvang je bij aankoop van de edge 60 fusion gratis een set moto buds als introductieaanbod (aanvraagperiode tot en met 25 mei).

De motorola edge 60 fusion biedt krachtige AI-gestuurde ervaringen en verbetert de gebruikerservaring door alledaagse taken eenvoudiger en intuïtiever te maken. Het premium toestel beschikt over een allereerste quad-curve edge display, speciaal samengestelde kleuren, en een moto AI-aangedreven camerasysteem. Hiermee komen vorm en functionaliteit samen, terwijl het toestel ook voldoet aan militaire normen voor duurzaamheid.

De eerste Motorola die meteen is uitgerust met moto ai

Nadat Motorola eerder een bèta-programma uitrolde met verschillende moto ai-innovaties, is de motorola edge 60 fusion de eerste Motorola-smartphone waarbij moto ai geïntegreerd zit in het toestel. Van ondersteunende AI-functies zoals Pay Attention, dat gebruikers helpt om audio op te nemen, te noteren en samen te vatten, en Remember This, dat live momenten of informatie op het scherm vastlegt wanneer het wordt geactiveerd, tot meer creatieve tools zoals Magic Canvas, dat door AI gemaakte afbeeldingen genereert op basis van tekstaanwijzingen. Moto ai is er om elke ervaring op de motorola edge 60 fusion slimmer en vloeiender te maken.

Quad-curve edge display

De motorola edge 60 fusion is uitgerust met 's werelds eerste quad-curve edge display met door Pantone gevalideerde kleuren. Het display zorgt voor een naadloze overgang van het beeldscherm naar de achterkant van het toestel. Daarnaast is het gemaakt uit hoogwaardig materiaal, waaronder een op leer geïnspireerde coating en op canvas geïnspireerde afwerkingen. Het ontwerp is uitgevoerd in een collectie zorgvuldig samengestelde kleuren die zijn geselecteerd in samenwerking met het Pantone Colour Institute™, waardoor het toestel er luxueus uitziet en aanvoelt.

Met een liefde voor zowel mode en technologische expertise, heeft Motorola een smartphone gemaakt die zowel krachtig als stijlvol is. Gebruikers kunnen gerust zijn wetende dat hun display beter beschermd is tegen vallen of krassen dankzij Corning Gorilla Glass 7i, dat tot 2 keer betere val-en krasprestaties biedt¹. Of het nu gaat om het navigeren in extreme wintertemperaturen of het doorstaan van de hitte van zomerse dagen, de motorola edge 60 fusion is ontworpen om deze omstandigheden aan te kunnen en voldoet aan militaire standaarden (MIL-STD 810H) voor een lange levensduur, zelfs in de zwaarste omgevingen.

Met zowel IP68- en IP69-certificeringen is de motorola edge 60 fusion gebouwd om onderdompeling in zoet water tot 1,5 meter gedurende maximaal 30 minuten en water onder hoge druk te verdragen. Naast de hoogst mogelijke waterdichtheid bevat het toestel ook Water Touch-technologie, zodat het touchscreen zelfs reageert als het nat is.

Leg momenten vast met oog voor detail

Uitgerust met een 50MP Ultra Pixel hoofdcamera legt de motorola edge 60 fusion elk moment in detail vast. Dankzij de geavanceerde Sony LYTIA 700C sensor en OIS kan de hoofdcamera een hogere lichtgevoeligheid aan, wat zorgt voor mooie foto's bij weinig licht. Bovendien biedt de ultra-wide met ingebouwde macromodus niet alleen een gezichtsveld van 122°, maar gebruikers kunnen ook foto's nemen vanop 3 cm afstand.

De voorste camera van 32MP maakt gebruik van Quad Pixel-technologie om de gevoeligheid bij weinig licht te verbeteren. Dit levert heldere, levendige foto's op, zelfs met minder goed licht. Het camerasysteem is ook verder verbeterd met een 3-in-1 lichtsensor, zodat elke foto automatisch de lichtgevoeligheid kalibreert voor de beste belichting en kleur.

Het geavanceerde camerasysteem bevat intelligente functies zoals de Photo Enhancement Engine, die met behulp van AI automatisch de instellingen van verschillende opnamemodi combineert. Dit zorgt ervoor dat je bij elke foto moeiteloos topkwaliteit krijgt. Gebruikers kunnen ook gebruik maken van Adaptive Stabilisation, waarmee de stabilisatieniveaus dynamisch worden aangepast voor de beste resultaten, of Action Shot, waarmee sluitertijden automatisch worden verlengd en aangepast voor de beste details, ongeacht het licht- of ruisniveau.

Snel pOLED-display

De motorola edge 60 fusion is uitgerust met een 6,67” pOLED-scherm dat levendige kleuren en vloeiende bewegingen levert, het toestel heeft Super HD (1220p) resolutie en een ultra-soepele 120Hz verversingssnelheid⁴. De levendige kleuren, filmische HDR10+ certificering en ultradunne randen creëren een geweldige kijkervaring.

Zowel het beeldscherm als de camera van het toestel zijn Pantone en Pantone SkinTone™ gevalideerd, waardoor gebruikers kunnen vertrouwen op een waarheidsgetrouwe weergave van huidtinten en andere kleuren. Als een Pantone gevalideerd toestel onderging de motorola edge 60 fusion strenge evaluatiecriteria om de authentieke weergave van Pantone kleuren te garanderen.

De motorola edge 60 fusion biedt ook een ongeëvenaarde audio-ervaring. Het toestel ondersteunt Dolby Atmos, dat een geluidservaring biedt met meer diepte, helderheid en details. Het toestel heeft ook twee grote stereoluidsprekers en een Hi-Res gecertificeerd geluidssysteem⁵, wat zorgt voor een verbeterde bas en krachtige audio.

Gaat de hele dag mee

De motorola edge 60 fusion wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 7300, processor. Hij wordt ook geleverd met tot 8GB RAM met RAM Boost, tot 256GB opslag en een 5200mAh-batterij, zodat gebruikers genoeg ruimte hebben voor al hun favoriete shows, films, tracks, apps en games. Bovendien kan de edge 60 fusion 68W TurboPower™ opladen, waardoor gebruikers een volle dag batterij hebben in slechts 8 minuten.