Nieuwe smartphoneserie van Motorola legt Samsung en Apple het vuur aan de schenen

Motorola heeft een nieuwe smartphoneserie onthuld, genaamd "signature". Momenteel is er slechts één telefoon in deze serie, de Motorola signature (zonder cijfer of dergelijke), die het beste van het beste moet bieden. Dat wordt ook meteen duidelijk aan de prijs, want je betaalt 999,99 euro voor de telefoon, die je trouwens nu al kan bestellen. Verder is dit ook de eerste smartphone van het merk die zeven jaar software-updates zal ontvangen, net zoals de telefoons van Samsung en Google.

De Motorola signature in een notendop

De Motorola signature is slechts 6,99 mm dun en toch enorm stevig dankzij het gebruik van vliegtuigaluminium. Het toestel is ook IP68 en IP69 gecertificeerd zodat waterschade geen probleem kan vormen.

De telefoon heeft daarnaast de krachtigste camera-opstelling tot nu toe met een 50MP-hoofdcamera die 8K-video ondersteunt, een 50MP-periscoopcamera met 3x optische zoom, een 50MP-groothoekcamera en een 50MP-selfiecamera.

De enige compromis is de chip, want de Motorola signature bevat de gewone Snapdragon 8 Gen 5. Dit is de op één na krachtigste chip die je kan vinden in een Android-smartphone, alleen de Snapdragon 8 Gen 5 Elite staat hier nog boven. Door een grotere dampkamer moet de telefoon ook te allen tijde koel blijven. Moto ai werkt ook beter door deze chip en is nu beschikbaar in meer talen, maar helaas zit het Nederlands hier niet bij.

Ondanks het dunne ontwerp zit er een 5.200mAh-batterij in de Motorola signature. Die moet zorgen voor meer dan een dag gebruikstijd en is na een kwartier alweer voor de helft opgeladen met 90W-snelladen. Draadloos opladen kan met 50W, al heb je daar wel een specifieke (en dure) oplader voor nodig.

Ten slotte is de Motorola signature uitgerust met het helderste AMOLED-scherm dat het bedrijf ooit heeft gemaakt met een piekhelderheid van 6.200 nits. Combineer dit met de Pantone Validated Display Calibration, Dolby Vision en een 165Hz refresh rate en je ziet mooie, soepele beelden.