Motorola moto g87 brengt 200MP-camera naar een lager prijspunt

Naast de lancering van drie nieuwe razr-telefoons heeft Motorola nog andere producten onthuld. Zo konden we ook kennismaken met de Motorola moto g87, de eerste telefoon in deze goedkopere serie met een 200MP-camera.

Eerste 200MP-camera en extreem helder scherm

De 200MP-hoofdcamera is het hoogtepunt van de moto g87. Door de hoge resolutie kan je ook 2x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Hier hoort nog een 8MP-groothoekcamera bij en vooraan zit een 32MP-selfiecamera. Via Google Foto’s zijn AI-functies beschikbaar, zoals Magische Gum en Nieuw Jasje.

Laat je daarnaast niet misleiden door de derde "camera" achteraan. Achter die derde lens zit namelijk geen camera, maar een sensor die het omgevingslicht detecteert en op basis daarvan lichtcorrecties uitvoert aan de foto.

Verder heeft de moto g87 een groot 6,78-inch AMOLED-display met refresh rate van 120Hz. De piekhelderheid van 5.000 nits zorgt ook voor goede zichtbaarheid in fel zonlicht.

Stevig ontwerp en grote batterij

De moto g87 heeft vervolgens robuust en duurzaam ontwerp met Gorilla Glass 7i op het scherm. Verder heeft hij IP66-, IP68- en IP69-certificeringen en is hij getest volgens de MIL-STD-810H-norm. Dat wil zeggen dat de telefoon zowel tegen een duik in het water kan als tegen een val op de grond.

Verwacht geen baanbrekende prestaties van de moto g87. Hij bevat een MediaTek Dimensity 6400 met 8GB RAM. Bij dagelijks gebruik zal je geen problemen ondervinden, maar veeleisende games laat je beter achterwege. De batterij van 5.200mAh moet de hele dag meegaan volgens Motorola en ondersteunt 30W-snelladen, maar geen draadloos laden.

Het updatebeleid is ten slotte niet om over naar huis te schrijven, zelfs in deze prijsklasse. De moto g87 krijgt namelijk drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates, wat minder is dan het minimum van zes jaar dat aanbevolen wordt vanuit de EU.

De moto g87 is verkrijgbaar in Nederland en België vanaf 1 mei en heeft een adviesprijs van 399,99 euro.