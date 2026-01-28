Let op: nieuwe Motorola-smartphones hebben oude software

Motorola heeft zonet vier nieuwe smartphones aangekondigd: de moto g17, moto g17 power, moto g67 en moto g77. Het zijn allemaal relatief goedkope smartphones tussen de 200 en 350 euro. Op het eerste gezicht zijn het prima smartphones, maar bij de goedkoopste twee, de moto g17 en moto g17 power, zien we een groot probleem. Dit duo heeft namelijk verouderde software (Android 15) en krijgt daarbovenop niet eens één Android-update. Ze krijgen ook amper twee jaar beveiligingsupdates.

Het duurdere duo, de moto g67 en moto g77, heeft dit probleem niet. Zij hebben de nieuwste software (Android 16) en ontvangen respectievelijk twee en drie Android-updates. Dat is trouwens alsnog slecht in vergelijking met concurrenten als Samsung en Xiaomi, die tegenwoordig zes of zeven jaar beveiligingsupdates garanderen op hun goedkopere smartphones.

Waarom de software zo belangrijk is

Wanneer je een smartphone koopt, moet je altijd kijken naar de software en het updatebeleid van dat specifieke toestel. Hoewel er met het oude Android 15 weinig mis is en ook niet elke gebruiker nood heeft aan nieuwe functies via software-updates, is goede beveiliging wel essentieel voor iedereen. Met amper twee jaar beveiligingsupdates op telefoons rond de 250 euro staat Motorola helemaal onderaan de rangschikking.

Steeds meer goedkope smartphones krijgen bovendien langdurig updates, wat een paar jaar geleden nog niet zo was. De Samsung Galaxy A36, die in het voorjaar van 2025 is gelanceerd en nu rond de 250 euro kost, krijgt bijvoorbeeld zes jaar Android- en zes jaar beveiligingsupdates. Als je nu, een jaar na zijn lancering, een Galaxy A36 koopt, heb je nog vijf jaar van beide soorten updates te gaan en is je smartphone nog beveiligd tot en met 2031. Als je nu een gloednieuwe moto g17 power voor 229 euro koopt, is die daarentegen maar beveiligd tot en met 2028.

Motorola is ten slotte niet de enige fabrikant die smartphones met verouderde software uitbrengt. De Redmi Note 15 Pro Plus (en de rest van de Note 15-serie) heeft ook het oude Android 15. Het grote verschil is dat deze telefoons zes jaar beveiligingsupdates krijgen in plaats van twee.