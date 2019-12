Beste kleine smartphones 2019: het ultieme overzicht

Smartphones lijken met de dag groter te worden. Waar je vroeger waarschijnlijk nog raar opkeek toen iemand rondliep met de eerste generatie van de Galaxy Note, is een formaat van de Samsung Galaxy Note 10 tegenwoordig eerder regel dan uitzondering.

Op de een of andere manier lijkt er meer vraag te zijn naar grote(re) smartphones. Desalniettemin worden er nog altijd kleine smartphones gemaakt, al is het anno 2019 af en toe goed zoeken geblazen.

Beste Android smartphones van dit moment

Beste budgettelefoons op een rijtje

Een goede kleine smartphone hoeft niet per se een klein display te hebben; de afgelopen jaren zijn de randen van telefoons heel erg afgeslankt, waardoor 'compacte' toestellen toch nog kunnen beschikken over een display met een diagonaal groter dan 5,5 inch. Dit heeft ook te maken met de relatief lange beeldverhouding die tegenwoordig gehanteerd wordt.

Een mooie vergelijking kunnen we maken met de Samsung Galaxy S7 Edge. Destijds werd deze topper gezien als behoorlijk groot. Het display is 5,5 inch groot. De veel kleinere Samsung Galaxy S10e heeft echter een schermdiagonaal van 5,8 inch. Staar je dus niet altijd blind op de cijfertjes.

Hieronder hebben we een selectie gemaakt van de beste kleine smartphones die je op dit moment kunt kopen. Een compacte smartphone kopen is misschien niet de meest makkelijke klus vandaag de dag, maar onze lijst helpt jou hopelijk goed op weg.

(Image credit: Future)

1. Samsung Galaxy S10e

Klein maar reuzefijn

Lanceringsdatum: Maart 2019 | Gewicht: 150g | Afmetingen: 142,2 x 69,9 x 7,9mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 5,8 inch | Resolutie: 1080 x 2280 | CPU: Exynos 9820 | RAM: 6GB | Opslag: 128GB | Batterij: 3100mAh | Camera's achteraan: 12MP + 16MP | Frontcamera: 10MP

Geweldige camera voor de prijs

Draadloos oplaadbaar

Prijs-kwaliteitsverhouding

Batterijduur kan beter

De Samsung Galaxy S10e is de compacte smartphone waar menigeen jarenlang op heeft moeten wachten. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft ons er lang op laten wachten, maar de S10e is het levende bewijs dat kleine smartphones ook high-end kunnen zijn in 2019.

Met zijn afmetingen behoort de S10e eveneens tot een van de meest compacte kleine telefoons, maar inboeten aan power doet hij zeker niet. Net als zijn grotere broers, de S10 en S10 Plus, schuilt er een Exynos 9820 onder de motorkap. Combineer dat met 6GB RAM en 128GB aan uitbreidbaar opslaggeheugen, en je beschikt over een mooi totaalpakket.

Uiteraard moet er ergens op gecompenseerd worden. Niet alleen om de prijs te drukken, maar ook omdat de behuizing gewoon kleiner is dan bij een reguliere telefoon. Het display is bij de S10e bijvoorbeeld Full HD+ in plaats van QHD+, maar heel erg is dat gezien het kleinere scherm niet.

Het enige echt merkbare minpunt is de accucapaciteit; er is 3.100 mAh aanwezig, waardoor het toestel na een intensieve dag zeker aan de oplader moet. Of op een oplaaddock, want de S10e is draadloos oplaadbaar.

Lees meer: Samsung Galaxy S10e review

(Image credit: Future)

2. iPhone 11 Pro

Compacter dan je denkt

Lanceringsdatum: September 2019 | Gewicht: 188g | Afmetingen: 144 x 71,4 x 8,1mm | Besturingssysteem: iOS 13 | Schermformaat: 5,8 inch | Resolutie: 1125 x 2436 | CPU: A13 Bionic | RAM: 4GB | Opslag: 64/256/512GB | Batterij: 3046mAh | Camera's achteraan: 12MP + 12MP + 12MP | Frontcamera: 12MP

Mooi display

Razendsnel

Uitstekende fotograaf

Duurder dan duur

Saai design

Je zou het bijna vergeten, maar de nieuwe iPhone 11 Pro is helemaal niet zo groot. Integendeel zelfs: met afmetingen van 144 x 71,4 x 8,1 behoort hij tot de kleinsten van dit lijstje.

De iPhone 11 Pro is zonder meer een uitstekende telefoon: de camera-opzet is multifunctioneler dan ooit tevoren op een iPhone, de A13 Bionic-chipset is razendsnel, en de accucapaciteit is eveneens voorzien van een welkome boost.

De schermranden van de iPhone 11 Pro zijn minimaal, waardoor je toch vrij veel scherm tot je beschikking krijgt. Het display heeft een schermdiagonaal van 5,8 inch. Een vingerafdrukscanner is zoals verwacht afwezig; Face ID is dé manier om te beveiligen.

Uiteraard betaal je voor al dit moois ook een flinke prijs: de iPhone 11 Pro is veruit de duurste optie in deze lijst.

Lees onze iPhone 11 Pro review

(Image credit: Future)

3. Samsung Galaxy A40

Ideale alledaagse midranger

Lanceringsdatum: April 2019 | Gewicht: 140g | Afmetingen: 144,4 x 69,2 x 7,9mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 5,9 inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Exynos 7904 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3.100mAh | Camera's achteraan: 16MP + 5MP | Frontcamera: 25MP

Mooi, kleurrijk display

Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Matige grafische prestaties

Accuduur niet heel bijzonder

De Samsung Galaxy A40 is misschien wel het beste ondergeschoven kindje van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Terwijl de toch vrij grote Samsung Galaxy A50 2019 afsluit als bestverkochte telefoon in Europa, is de A40 op papier voor velen misschien wel het betere alternatief.

Uiteraard is de vormfactor belangrijk; de A40 is vrijwel identiek qua stijl aan de A50, maar dan een stuk kleiner. Ook is er een 'gewone' vingerafdrukscanner aanwezig aan de achterzijde. Wel zo prettig, want de scanner achter het display van de A50 is niet bijzonder accuraat.

Verder krijg je de beschikking over een bijzonder mooi 5,9 inch AMOLED-display. Houd er wel rekening mee dat de gaming prestaties wat ondermaats zijn. Zolang je het houdt bij gewone applicaties is multitasken zeker mogelijk.

De accucapaciteit is met 3.100 mAh niet heel erg groot, en dat merk je ook bij regulier gebruik; na een dag moet de Galaxy A40 weer aan de oplader.

Lees ook: Samsung Galaxy A40 review

(Image credit: Future)

4. Motorola Moto G7 Play

Kleine maar krachtige budgettopper

Lanceringsdatum: Maart 2019 | Gewicht: 149g | Afmetingen: 147,3 x 71,5 x 8mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 5,7 inch | Resolutie: 720 x 1512 | CPU: Snapdragon 632 | RAM: 2GB | Opslag: 32GB | Batterij: 3.000mAh | Camera's achteraan: 13MP | Frontcamera: 13MP

Prima batterijduur

Vrij snel

Zeer scherp geprijsd

Twijfelachtig design

De Motorola Moto G7 Play is misschien niet meteen een telefoon die bij je opkomt, maar hij verdient wel zeker een plaatsje in onze lijst met beste kleine smartphones. Motorola maakt zoveel budgettelefoons dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Deze zeer scherp geprijsde telefoon haal je in huis voor iets meer dan 100 euro. Daarvoor krijg je een prima Snapdragon 632 tot je beschikking. Ook gamen gaat de Moto G7 Play nog vrij goed af vergeleken met alternatieven in dit prijssegment.

Ook de accuduur is meer dan prima. De HD+-resolutie is relatief laag, maar zorgt er wel voor dat je met de 3.000mAh aan accucapaciteit zeker anderhalve dag kunt halen bij regulier gebruik.

De Moto G7 Play draait op een vrijwel schone versie van Android. Verwacht echter geen karrenvracht aan updates voor deze telefoon; mede door het lage aantal updates kan Motorola de prijs voor deze telefoon drukken.

Lees: Motorola Moto G7 Play review

(Image credit: Future)

5. iPhone 8

Nog altijd een slimme koop

Lanceringsdatum: September 2017 | Gewicht: 148g | Afmetingen: 138,4 x 67,3 x 7,3mm | Besturingssysteem: iOS 13 | Schermformaat: 4,7 inch | Resolutie: 750 x 1334 | CPU: A11 Bionic | RAM: 2GB | Opslag: 64/128/256GB | Batterij: 1.821mAh | Camera achteraan: 12MP | Frontcamera: 7MP

Draadloos oplaadbaar

Nog altijd voorzien van updates

Prima fotograaf

Gedateerd design

Matige batterijduur

De iPhone 8 is misschien niet meer de meest 'sexy' smartphone die je vandaag de dag in huis kunt halen, maar in de praktijk blijft het een ontzettend aangename kleine smartphone.

De iPhone 8 is tevens de laatste iPhone die gebruikmaakt van Touch ID. Een belangrijk verkoopargument als je geen fan bent van Face ID. Daarnaast is de iPhone 8 met zijn afmetingen de kleinste in onze lijst.

Die kleine grootte heeft onder andere tot gevolg dat de accuduur verre van top is; na een werkdag is de iPhone 8 meestal al leeg. Wel prettig is dat je de keuze hebt om de iPhone 8 bedraad of draadloos op te laden.

Verder wordt de iPhone 8 nog altijd ondersteund met updates door Apple. Zeker vergeleken met Android-telefoons kun je met een gerust hart oude(re) iPhones kopen, wetende dat deze telefoons doorgaans voor vier tot vijf jaar ondersteund worden met updates.

Lees meer: iPhone 8 review

(Image credit: TechRadar)

6. Google Pixel 3a

Scherp geprijsde scherpschieter

Lanceringsdatum: Mei 2019 | Gewicht: 147g | Afmetingen: 151,3 x 70,1 x 8,2mm | Besturingssysteem: Android 10 | Schermformaat: 5,6 inch | Resolutie: 1080 x 2220 | CPU: Snapdragon 670 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3.000mAh | Camera achteraan: 12MP | Frontcamera: 8MP

Schiet zeer mooie plaatjes

Schone versie Android

Updategarantie

Niet de snelste

Accuduur is matig

De Google Pixel 3a is de eerste midranger uit de Google Pixel-lijn. Deze serie van de techgigant staat bekend om zijn uitstekende camerakwaliteiten, en de 3a is hier geen uitzondering op. De enigszins compacte topper beschikt over één 12-megapixellens aan de achterzijde, maar die is wel extreem goed.

Ook is er bij de Pixel 3a een nachtmodus aanwezig, waardoor je in situaties met weinig licht nog mooie plaatjes kunt schieten. Niet zo mooi als die van de Pixel 4, maar beter dan de meeste toppers op de markt.

Uiteraard heeft Google ergens op moeten bezuinigen, en bij de Pixel 3a merk je dat vooral aan de snelheid; de Snapdragon 670 chipset is verre van traag, maar hij mist net dat beetje extra snelheid van een vlaggenschip om als écht premium alternatief beschouwd te kunnen worden.

Verder is de accuduur niet zo heel denderend, maar dit is het geval bij vrijwel elke Pixel. Het 5,6 inch display kent een Full HD+-resolutie, en maakt gebruik van een mooi OLED-paneel. Heb je iets meer te besteden? Dan is de reguliere Google Pixel 3 wellicht ook interessant.

Lees onze Google Pixel 3a review

(Image credit: Future)

7. Google Pixel 4

Niet foutloos, wel een topfotograaf

Lanceringsdatum: Oktober 2019 | Gewicht: 162g | Afmetingen: 147,1 x 68,8 x 8,2mm | Besturingssysteem: Android 10 | Schermformaat: 5,7 inch | Resolutie: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6GB | Opslag: 64/128GB | Batterij: 2800mAh | Camera's achteraan: 12,2MP + 16MP | Frontcamera: 8MP

Geweldige camera

90Hz display

Ondermaatse batterijduur

Gezichtsvergrendeling niet heel veilig

De Google Pixel 4 behoort tot een van de meer recent uitgebrachte toppers in deze lijst. Koop je een Pixel, dan weet je dat je een fantastische camerasmartphone in huis haalt. In tegenstelling tot voorgaande Pixels is er nu ook een 16-megapixeltelelens aanwezig.

Zo goed als de camera-opzet is, zo ondermaats is de batterijduur. Deze telefoon is vooral geschikt voor iedereen die vrijwel overal toegang heeft tot een stopcontact om de Pixel 4 bedraad of draadloos op te kunnen laden.

Een andere vernieuwing in de Pixel 4 is het 90Hz-display, waardoor alles net wat vloeiender gaat bij deze telefoon. Een vingerafdrukscanner is afwezig; in plaats daarvan is er een gezichtsvergrendelingsoptie. Héél veilig is deze optie echter niet.

Ook nieuw in de Pixel 4 is de bewegingssensor, waarmee je via handgebaren enkele acties kunt laten uitvoeren. Met een Pixel verzeker je jezelf van minstens drie jaar lang beveiligingsupdates en twee grote systeemupdates.

Lees meer: Google Pixel 4 review

(Image credit: Future)

8. Nokia 7.1

Het veilige alternatief

Lanceringsdatum: Oktober 2018 | Gewicht: 160g | Afmetingen: 149,7 x 71,2 x 8mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 5,84 inch | Resolutie: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 636 | RAM: 3GB | Opslag: 32GB | Batterij: 3.060mAh | Camera's achteraan: 12MP + 5MP | Frontcamera: 8MP

Fel, levendig LCD-display

Android One

Adequate camera

Batterijduur niet je van het

Geen gaming smartphone

De Nokia 7.1 is een mooie afsluiter in onze lijst van kleine smartphones. Althans, zolang je kunt leven met het twijfelachtige ontwerp. De implementatie van de notch + kin-combi kan niet iedereen bekoren. Gelukkig is de achterzijde een stuk eleganter.

Onder de motorkap vinden we een prima presterende Snapdragon 636 terug. Zeker niet de snelste, maar voor de prijs een meer dan prima chipset. De 32GB aan opslaggeheugen is uitbreidbaar met een microSD-kaartje, waardoor je op de lange termijn geen problemen hoeft te ondervinden van de beperkte opslag.

De misschien wel belangrijkste eigenschap van de Nokia 7.1 is een onzichtbare, namelijk: Android One. Deze technologische standaard garandeert maandelijkse beveiligingsupdates voor drie jaar lang, én twee grote systeemupdates.

Aangezien de Nokia 7.1 in oktober 2018 is uitgebracht met Android 8.1 Oreo, mag je als gebruiker nog rekenen op minstens een upgrade naar Android 10. Wil je langer genieten van updates? Dan is de Nokia 7.2 als grotere opvolger een interessant alternatief.

Check onze Nokia 7.1 review