De Samsung Galaxy S24 is een uitstekende keuze voor Android-gebruikers. Zijn batterij, prestaties en ontwerp behoren stuk voor stuk tot het beste van het beste. Er is zelfs flink wat overlap met de Galaxy S24 Ultra, hoewel de adviesprijs hier aanzienlijk lager ligt. De camera's zijn niet zo goed als die van sommige concurrenten in deze prijsklasse, maar de AI-fotobewerking maakt veel goed. Dankzij de belofte van zeven jaar Android-updates kan je ten slotte jaren genieten van de nieuwste software.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Samsung Galaxy S24: review in een notendop

Als je denkt dat de Samsung Galaxy S24 heel eenvoudig is vergeleken met de Samsung Galaxy S24 Ultra, dan heb je het mis. De Galaxy S24 is een superkrachtige telefoon met gelijkaardige prestaties, verpakt in een veel kleiner ontwerp. Alle AI-mogelijkheden van de Samsung Galaxy S24 Ultra krijg je hier namelijk ook, zonder compromissen.

Je kunt natuurlijk gamen op de Samsung Galaxy S24 en hij verslaat zelfs de iPhone 15 in vergelijkende testen. Hij kan daarnaast Samsung DeX draaien, de desktopomgeving die je telefoon laat werken als een echte computer als je er een toetsenbord, monitor en muis op aansluit.

Apple kiest ervoor om de instapmodellen van de iPhone uit te rusten met oude processoren, terwijl Samsung gloednieuwe processoren gebruikt in de hele Galaxy S24-serie. Hoewel de Samsung Galaxy S24 is uitgerust met de Exynos 2400 en niet met de Snapdragon 8 Gen 3, presteren beide processoren in de praktijk even sterk.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Het resultaat is een telefoon die niet alleen snel is, maar ook lang meegaat, want de batterijduur is beter dan verwacht. De Samsung Galaxy S24 verslaat met gemak concurrenten van dit formaat en weet zelfs langer mee te gaan dan de iPhone 15. De langere batterijduur is deels te danken aan het verbeterde scherm. Het refresh rate kan nu zakken tot 1Hz en automatisch verhoogd worden naar 120Hz. Dit dynamische refresh rate was eerst exclusief voor de Ultra-versies en het is fijn dat de hele Samsung Galaxy S24-serie dit nu heeft.

Qua camera's kan de Galaxy S24 niet concurreren met de Galaxy S24 Ultra, wat ook logisch is aangezien de Ultra bijna twee keer meer kost. Hij wint daarentegen wel van de Google Pixel 8 en iPhone 15 door zijn telefotocamera met 3x optische zoom. Hoewel de camera's van de Galaxy S24 veelzijdiger zijn, is de algemene camerakwaliteit van concurrenten over het algemeen beter. De AI-fotobewerking is verder een leuke toevoeging, maar veel tools kan je ook vinden op de Google Pixel 8.

De software laat ons ten slotte met gemengde gevoelens achter. Dan hebben we het niet over de belofte van zeven jaar software-updates, want dat is een gigantisch pluspunt dat je voorlopig alleen bij Samsung en Google krijgt. Elk jaar voegt Samsung nieuwe functies toe en de introductie van Galaxy AI is de grootste software-update die we ooit hebben gehad. Toch is het geheel complex, vooral als je nog niet bekend met Samsung-telefoons. Nieuwe functies zitten verborgen in submenu's en tenzij je zelf in die menu's duikt, weet je misschien niet eens de helft van wat de Samsung Galaxy S24 eigenlijk kan.

Samsung Galaxy S24 review: prijs en beschikbaarheid

Verlaagde adviesprijs van 899 euro

Opnieuw beschikbaar met 128/256GB opslag

In de winkel vanaf 31 januari 2024

We zullen beginnen met het goede nieuws: Samsung heeft de prijs van het basismodel terug verlaagd. De Samsung Galaxy S23 begon bij 949 euro, terwijl de Galaxy S24 begint bij 899 euro. Dit is alsnog 50 euro meer dan de Samsung Galaxy S22 die begon bij 849 euro, maar we zijn alvast blij dat Samsung geen tweede prijsstijging bij het basismodel heeft doorgevoerd. Hiervoor krijg je opnieuw de versie met 128GB interne opslag. Upgraden naar 256GB is wederom mogelijk, maar wie 512GB opslag wil, moet voor de Plus of Ultra kiezen. Inmiddels nemen de systeembestanden van Samsung bijna 40GB in beslag, dus afhankelijk van hoeveel apps, foto's en video's je lokaal wil opslaan, is de versie met 256GB opslag geen slecht idee.

De concurrentie is zeker niet mild, maar toch doet Samsung het beter dan menig concurrent. Zo heeft de Google Pixel 8 dezelfde belofte van 7 jaar updates, gelijkaardige AI-functies en eveneens een adviesprijs van 899 euro, maar het scherm en de batterij van de Samsung Galaxy S24 zijn aanzienlijk beter. Voor de iPhone 15 betaal je daarentegen meer voor een zwakkere processor, slechter display en één (of twee) jaar minder updates.

Prijs-kwaliteit score: 4 / 5

Samsung Galaxy S24 review: specs

Hieronder vind je de specs van de volledige Samsung Galaxy S24-serie.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 Plus Samsung Galaxy S24 Ultra Afmetingen 147 x 70,6 x 7,6 mm 158,5 x 75,9 x 7,7mm 162,3 x 79,0 x 8,6mm Gewicht 167g 196g 232g Frame Enhanced Armor Aluminium Enhanced Armor Aluminium Titanium Display 6,2 inch AMOLED, 1Hz - 120Hz 6,7 inch AMOLED, 1Hz - 120Hz 6,8 inch AMOLED, 1Hz tot 120Hz Resolutie 2.340 x 1.080 3.088 × 1.440 3.088 × 1.440 Chipset Exynos 2400 Exynos 2400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM 8GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) Opslag 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) Hoofdcamera 50MP 50MP 200MP Ultra-wide 12MP 12MP 12MP Telefotocamera 10MP, 3x zoom 10MP, 3x zoom 10MP met 3x zoom & 50MP met 5x zoom Selfiecamera 12MP 12MP 12MP Batterij 4.000mAh 4.900mAh 5.000mAh Opladen 25W met kabel, 15W draadloos 45W met kabel, 15W draadloos 45W met kabel, 15W draadloos

Samsung Galaxy S24 review: Design

(Image credit: Future)

Dunnere schermranden zien er goed uit

Platte zijkanten zorgen voor goede grip

Verbeterd Armor Aluminium frame

Aan het design is op het eerste gezicht niets veranderd. De drie cameralenzen steken afzonderlijk uit de achterkant, de zijkanten zijn volledig plat en de telefoon past probleemloos in één hand, hoe klein die ook is. Er zijn enkele nieuwe kleuren beschikbaar, maar iets wereldschokkends zit daar niet tussen. Een klein detail is dat het speakerrooster onderaan nu geen afzonderlijke openingen meer heeft, maar gewoon één doorlopende lijn is.

De zijkanten zijn gemaakt van een verbeterde versie van het bekende Armor Aluminium en voorlopig is de Galaxy S24 Ultra de enige die titanium zijkanten heeft. Ook de IP68-score voor stof- en waterbestendigheid blijft hetzelfde en je mag ervan uitgaan dat deze telefoon niet zomaar het loodje legt na een val of duik in het water.

Het display zelf is trouwens 0,1 inch groter geworden en meet nu 6,2 inch. Die extra schermruimte wordt mogelijk gemaakt door de dunnere schermranden en de smartphone in zijn geheel blijft daarom even groot. De Samsung Galaxy S24 mag dan makkelijk in één hand passen, het kleinere formaat heeft ook één opvallend nadeel. Omdat de cameralenzen even groot zijn als op de Galaxy S24 Plus, zit je hier snel met je vingers over de onderste twee lenzen. Controleer daarom zeker of ze niet vies zijn wanneer je een foto wil maken.

De achterkant is ten slotte gemaakt van mat glas en je ziet niet snel vingerafdrukken op de Samsung Galaxy S24. De basiskleuren lopen op hun beurt grotendeels gelijk: Amber Yellow (crème), Cobalt Violet (paars), Onyx Black, Marble Grey (lichtgrijs). Samsung zelf verkoopt nog drie exclusieve kleuren: Sapphire Blue (lichtblauw), Jade Green (pastelgroen) en Sandstone Orange (oker/oranje).

Design score: 4 / 5

Samsung Galaxy S24 review: Display

(Image credit: Philip Berne / Future)

FHD-resolutie is voldoende voor dit formaat

Verhoogde helderheid van 2.600 nits

Dynamisch refresh rate van 1 - 120Hz

Het display zelf meet nu 6,2 inch in plaats van 6,1 inch, maar wederom is de refresh rate maximaal 120Hz. Dat kan nu wel voor het eerst automatisch zakken naar minimaal 1Hz om energie te besparen en verhoogd worden tot 120Hz wanneer dat nodig is. Dit dynamische refresh rate was eerst exclusief voor de Ultra-smartphones en het is fijn dat de volledige Galaxy S24-serie dit nu heeft.

De helderheid is op zijn beurt verhoogd van 1.750 nits naar 2.600 nits. Deze upgrade is doorgevoerd in de hele Galaxy S24-serie. We hadden zelf geen probleem met de 1.750 nits in de vorige generatie en de zon is niet plots feller geworden, maar Samsung kan nu wel zeggen dat zijn display helderder is dan dat van Apple.

Wanneer het donkerder werd, gaat de helderheid meteen weer naar beneden. De automatische helderheid bleef naar onze mening wel te fel in volledig donkere kamers. In bed moesten we de slider bijvoorbeeld altijd handmatig helemaal naar beneden schuiven. Toen we hem de volgende ochtend weer ontgrendelden, sprong de helderheid weer naar dat te hoge niveau, dus hier is nog een beetje ruimte voor verbetering.

Hoewel we graag een kleinere telefoon gebruiken, is het display van de Galaxy S24 niet groot genoeg voor sommige softwarefuncties. Het Edge Panel is standaard ingeschakeld en door het kleinere display werd het vaak per ongeluk geopend. Het Quick Panel is verder complexer geworden en dit maakt het moeilijker om te lezen en te gebruiken op het kleinere scherm.

Ten slotte heeft Samsung in zekere zin zijn eigen ruiten ingegooid door de Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus het dynamische refresh rate van 1 tot 120Hz te geven. Voorheen konden deze twee slechts tot 48Hz zakken waardoor hun displays minder energiezuinig waren. Hierdoor had de Ultra altijd een grote voorsprong op vlak van displaytechnologie en die voorsprong is nu heel wat kleiner geworden.

Display score: 4 / 5

Samsung Galaxy S24 review: Software

(Image credit: Philip Berne / Future)

One UI 6.1 op basis van Android 14 met zeven (!) jaar updates

Erg veel AI, maar nog niet voor het Nederlands

Kleine problemen met back-up naar Google Foto's

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Samsung Galaxy S24-serie is Galaxy AI. Net zoals de Google Pixel 8 omarmt de Samsung Galaxy S24 artificiële intelligentie (AI) volledig. Toch moeten we vermelden dat niet alle AI-functies exclusief voor de Samsung Galaxy S24-serie zijn. Enkele functies zullen de komende weken/maanden naar andere Samsung-smartphones komen en op termijn zullen bepaalde functies ook op Android-smartphones van andere fabrikanten beschikbaar worden.

Een eerste nieuwe functie is Live Vertaling van telefoongesprekken. De naam spreekt voor zich: wanneer je belt, wordt er een live vertaling gemaakt van je gesprekspartner in jouw taal. Wat jij zegt, wordt eveneens live vertaald in de taal van je gesprekspartner. Er zit wat vertraging op de vertalingen, aangezien je eerst je hele zin moet uitspreken zodat de AI die daarna kan vertalen. Zodra een zin is uitgesproken, is het letterlijk een kwestie van seconden voor de vertaling wordt voorgelezen. Tijdens een testgesprek van Engels naar Frans leek dit prima te werken en we kijken dan ook uit naar de toevoeging van Nederlands. Naar verwachting gebeurt dat aan het einde van 2024.

Een AI-feature die niets met taal te maken heeft, is Circle to Search. Door lang op de homeknop (of navigatiebalk bij gebarenbediening) te drukken, kan je een cirkel tekenen op je scherm. Daarna wordt er een zoekopdracht uitgevoerd op basis van wat je hebt omcirkeld. Dit werkt verrassend goed en is veel sneller dan een screenshot nemen, handmatig bijsnijden en daarna Google Lens te gebruiken.

Chat, Note en Transcript Assist zijn drie nieuwe exclusieve Samsung-features. Chat Assist zit namelijk verwerkt in het Samsung Keyboard en werkt dus in elke app waarin je kan typen. Chat Assist analyseert jouw zinnen en kan je bepaald advies geven. Zo is er binnen Chat Assist een functie genaamd Tone Tweak die de toon van je bericht kan aanpassen. Note Assist maakt daarnaast deel uit van de Samsung Notes-app en kan platte tekst meer structuur geven (opsommingstekens, alinea's, tussentitels...). Tot slot kan Transcript Assist gesprekken opnemen en vervolgens uitschrijven als volledige tekst, samenvatting of in bullet points.

Vooral Tone Tweak is interessant en we hebben een paar scenario's uitgeprobeerd met soms verbluffende resultaten. We selecteerden simpelweg de tekst waarvan we de stijl wilden aanpassen en tikten op het Galaxy AI-icoon rechtsboven in het toetsenbord. Daarna kregen we telkens vijf schrijfstijlen: professioneel, informeel, #social (ja, met hashtag), beleefd en emojify. Waar #social en emojify vaak gewoon een emoji en/of hashtag toevoegde aan de zin, zijn sommige resultaten van professioneel en beleefd enorm uitgebreid. Hieronder kan je enkele voorbeelden zien.

Image 1 of 2 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Galaxy AI heeft absoluut geen toekomst als relatietherapeut. Toen we daarna de suggesties voor "hey ik ben ziek en kom niet naar werk vandaag" zag, konden we onze ogen amper geloven. De beleefde suggestie was een volwaardige e-mail zonder spel- en grammaticafouten, bestaande uit drie volledige alinea's, een aanspreking en slot.

Ten slotte voelt OneUI 6.1 in zijn geheel hetzelfde aan als OneUI 5.1 zonder drastische veranderingen. Dit is vooral fijn voor bestaande Samsung-gebruikers, aangezien zij geen stortvloed aan nieuwe software over zich heen krijgen. We zijn vooral benieuwd naar de Live Vertaling van en naar het Nederlands. Dit zullen we later dit jaar aanvullen wanneer de ondersteuning voor Nederlands beschikbaar is.

Software score: 4,5 / 5

Samsung Galaxy S24 review: camera

(Image credit: Future)

Geen nieuwe camerahardware tegenover vorig jaar

AI-fotobewerking is soms handig, maar zeker niet perfect

Alsnog veelzijdige camera's voor de prijs

Het trio camera's achteraan komt vrijwel exact overeen met de vorige generaties. De Samsung Galaxy S24 is uitgerust met een 50MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera en 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom. Vooraan zien we eveneens dezelfde 12MP-selfiecamera. We hoopten vorig jaar al dat Samsung de 108MP-camera van de Samsung Galaxy S22 Ultra zou gebruiken in de basisversie, maar die hoop moesten we laten varen. Deze hoop is opnieuw gaan varen, want er is geen enkele camera-upgrade te bespeuren.

Met behulp van zijn eigen Galaxy AI heeft Samsung allerlei nieuwe fotobewerkingstools toegevoegd aan de Galaxy S24-serie. Wanneer je een foto opent, krijg je nu suggesties voor bepaalde bewerkingen. Dit kan een simpele suggestie zijn om de belichting te verbeteren of de foto recht te zetten, maar ook een geavanceerdere suggestie. Zo kan je reflecties in ramen verwijderen, voorwerpen verwijderen en zelfs voorwerpen verplaatsen in een foto.

Image 1 of 2 (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future)

Je kunt af en toe betere foto's maken met de hoofdcamera van de iPhone 15 en de Google Pixel 8 doet het beter met foto's bij weinig licht, maar de Galaxy S24 is veelzijdiger. De verschillende cameramodi van Samsung, zoals de Food-modus of de dual-camera video, zijn stuk voor stuk leuk en nuttig.

Samsung heeft verder een hoop AI-fotobewerking geïntroduceerd in zijn eigen Galerij-app. Met de Object Editor kun je het formaat van een object in je foto aanpassen en het verplaatsen. Je kunt op dezelfde manier de achtergrond helemaal wissen en vervangen door iets nieuws. De telefoon gebruikt AI om uit te zoeken wat er op de voorgrond gebeurt en past de nieuwe achtergrond aan. Er is ook een tool dat de achtergrond aanvult aan een afbeelding als je deze rechtzet zodat je die niet meer moet bijsnijden.

In de praktijk zijn deze hulpmiddelen verrassend nuttig. Zo hadden we een mooie foto van de kathedraal genomen en was er een duif die het uitzicht verpestte. Galaxy AI wist de duif meteen te detecteren en met één druk op de knop werd ze verwijderd uit de foto. Alleen als je echt heel ver inzoomt, kan je zien dat de pixels wat afwijken van de rest van de lucht. De AI deed zijn werk zonder al te veel moeite en de resultaten zagen er natuurlijk genoeg uit... tot je voorwerpen wil verplaatsen. Een grijze duif op een grijs voetpad verwijderen, gaat prima. Een grijze duif een halve meter verder verplaatsen, gaat minder goed. Je ziet hier snel dat het perspectief, de schaduwinval en meer niet klopt.

Camera score: 4 / 5

Cameravoorbeelden

Image 1 of 12 (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S24 review: prestaties

(Image credit: Philip Berne / Future)

Exynos 2400 biedt tragere CPU-prestaties, maar snellere GPU-prestaties dan Snapdragon 8 Gen 3

Over het algemeen sterke prestaties en weinig throttling

AI-functies reageren soms traag

Op vlak van prestaties heeft Samsung een interessant onderscheid gemaakt in de serie. De Galaxy S24 en S24 Plus zijn namelijk uitgerust met een Exynos 2400. De Galaxy S24 Ultra heeft daarentegen een Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Hoewel de chipsets gelijkwaardig moeten zijn, hebben de Exynos-chips in het verleden vaak zwakkere prestaties geleverd. Onze vergelijking van de Samsung Galaxy S24 Plus met de Samsung Galaxy S24 Ultra toont echter aan de de Exynos zeker niet moet onderdoen voor de Snapdragon dit jaar. Hoewel de Samsung Galaxy S24 slechts 8GB RAM heeft tegenover 12GB in de Galaxy S24 Plus, merkten we geen verschil in prestaties.

Wat kun je doen met die prestaties? Je kunt games zoals Call of Duty Mobile spelen op de hoogste instellingen en nog steeds 60 fps halen. Je kunt Adobe Lightroom gebruiken en je fotobewerkingen in realtime zien gebeuren terwijl je de schuivers beweegt. Je kunt Samsung DeX draaien en meerdere vensters tegelijk op je monitor openen. Er zit veel kracht in deze telefoon.

De enige keer dat we een echte vertraging zagen, was toen we de nieuwe Galaxy AI gebruikten. Toen we het toetsenbord vroegen om berichten te herschrijven, was er een lange pauze. Toen we de stemrecorder gebruikten, kon die niet in realtime transcriberen en ook op een samenvatting moesten we langer wachten dan gehoopt.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Het is jammer dat Samsung een telefoon heeft gemaakt die een vergelijkbare iPhone kan verslaan, maar dat de nieuwe AI-functies traag werken. Het is onduidelijk of dit nog sneller wordt met software-updates, aangezien de AI-functies een mix zijn verwerking op het toestel zelf en in de cloud. Zo kan de schrijfassistent wel offline suggesties geven voor het Engels en Koreaans, maar is een internetverbinding vereist voor het Nederlands (en alle andere talen).

De Samsung Galaxy S24 heeft ten slotte 8GB RAM aan boord, terwijl de Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra beide 12GB hebben. In de praktijk is het moeilijk om een prestatieverschil te vinden, tenzij je de telefoons naast elkaar houdt. Zelfs dan is de Samsung Galaxy S24 Plus slechts een fractie sneller. De Galaxy S24 was nog steeds in staat om meerdere apps tegelijk te openen en games op de hoogste grafische niveaus te draaien.

Prestaties score: 4 / 5