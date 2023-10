Het vorige Plus-model was nou niet bepaald zou geliefd als de andere modellen uit dezelfde serie en hij werd dan ook een stuk minder verkocht dan bijvoorbeeld de Pro Max van vorig jaar. Het model van dit jaar krijgt weer al dezelfde features als de standaard iPhone 15, zoals USB-C, het Dynamic Island, de A16 Bionic-chip en een 48MP-hoofdcamera, maar hij beschikt ook over een fantastische batterijduur. Als je kan leven met het 60Hz display, dan is dit een geweldige grote telefoon om te overwegen.

iPhone 15 Plus: review in een notendop

Sinds de eerste keer dat Apple vier modellen begon aan te bieden in zijn iPhone-serie (in 2020 met de toevoeging van de iPhone 12 mini) sloeg het vierde toestel (de mini en de Plus) al niet echt bij consumenten. De mini- en Plus-modellen van de afgelopen drie jaar waren steeds de slechtst verkopende modellen uit hun series. Toch biedt de nieuwe iPhone 15 Plus een zeer goed gebalanceerde ervaring met goede prestaties en een indrukwekkende batterijduur, net als de iPhone 14 Plus van vorig jaar overigens.

Dit model werd gelanceerd naast de iPhone 15, iPhone 15 Pro, en iPhone 15 Pro Max. De iPhone 15 Plus heeft dit keer wel een paar updates gekregen waardoor hij iets beter bij de andere toestellen past dan zijn voorganger en deze veranderingen maken hem misschien ook wat interessanter voor mensen die op zoek zijn naar een smartphone met een groot scherm.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ondanks het feit dat deze telefoon nog steeds dezelfde platte zijkanten heeft als de laatste paar generaties van de iPhone, heeft de iPhone 15 Plus (net als de rest van de iPhone 15-serie) nu wel wat zachtere, meer afgeronde randen. Dit is misschien belangrijker dan je zou denken voor dit toestel van 6,7 inch, want de laatste paar generaties waren een beetje lastig met één hand te bedienen. Deze kleine verandering kan een grote impact hebben op het gevoel in de hand, het comfort en de gebruiksvriendelijkheid.

Helaas krijg je op de iPhone 15 Plus nog steeds een 6,7-inch 60Hz OLED-display. Die "helaas" refereert naar deze verouderde refresh rate, niet naar het mooie OLED-display. Dit keer krijg je echter wel het Dynamic Island in plaats van een notch en dit was vorig jaar een exclusieve feature van de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max. De telefoon draait dit jaar ook op de krachtigere A16 Bionic-chip (net als de Pro-modellen van 2022), terwijl de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max een upgrade hebben gekregen naar de nog krachtigere A17 Pro. Verder zegt Apple dit jaar ook vaarwel tegen de Lightning-poort en heb je hier dus te maken met een USB-C-oplaadpoort, net als op Samsung's Galaxy-toestellen, Google's Pixel-toestellen en eigenlijk gewoon vrijwel elke andere moderne smartphone.

Qua camera's vind je hier nog steeds twee lenzen in een diagonale opstelling, maar de hoofdcamera is nu een 48MP-camera in plaats van een 12MP-camera. Hierdoor levert hij betere prestaties onder allerlei verschillende omstandigheden, waaronder bij weinig licht, bij het inzoomen en bij het maken van portretfoto's. Verder zorgt deze verandering ook voor verbeterde videostabilisatie. De beeldsensor op de iPhone 15 Plus (en iPhone 15) is niet precies dezelfde die je ook in de nieuwe Pro-modellen terugvindt, maar deze camera beschikt nog steeds over veel van dezelfde nieuwe cameratrucjes waar de duurdere modellen ook over beschikken. Zo heb je ook hier de mogelijkheid om elke foto in een portretfoto te veranderen (zelfs als de foto al genomen is). De iPhone 15 Plus legt nu ook zijn beelden standaard vast in 24MP in plaats van 12MP.

Apple biedt nu al een aantal generaties geen model meer met 64GB aan opslagruimte aan, dus de iPhone 15 Plus is beschikbaar met 128GB, 256GB of 512GB aan opslagruimte. Er zijn vijf verschillende iPhone 15-kleuren waar je uit kan kiezen en al deze varianten beschikken over de glazen achterkanten met de kleur in het glas. Wij hebben de groene Plus (en de zwarte iPhone 15) getest en zijn van mening dat dit een van de mooiste iPhones van de afgelopen jaren is.

De iPhone 15 Plus draait standaard op iOS 17 en je kan op dit toestel dus gebruikmaken van alle nieuwe features die we al maandenlang hebben willen uitproberen (sinds Apple een aantal van deze features voor het eerste toonde tijdens WWDC 2023 in juni). Van Contact Posters tot Interactieve Widgets en zelfs StandBy (wat eerst alleen beschikbaar leek te worden op iPhones met always-on displays, wat de Plus dus niet heeft); er zijn op de iPhone 15 Plus meerdere kleine verbeteringen te vinden voor de algehele ervaring waar bestaande iPhone-gebruikers erg tevreden mee zullen zijn.

Verrassend genoeg mogen we in de Benelux dit jaar van lagere prijzen genieten dan vorig jaar, dus je krijgt dit jaar ook meer waar voor je geld. De iPhone 15 Plus is inmiddels al beschikbaar sinds vrijdag 22 september.

iPhone 15 Plus review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs vanaf 1.119 euro

Beschikbaar vanaf 22 september 2023

Lager prijzen dan vorig jaar in de Benelux

We waren eerlijk gezegd bang voor weer een prijsverhoging dit jaar, maar verrassend genoeg zijn de prijzen voor de nieuwe iPhone 15-modellen in de Benelux gedaald. Dit betekent dat het 128GB-instapmodel van de iPhone 15 Plus nu 1.119 euro kost, in plaats van 1.169 euro zoals de iPhone 14 Plus.

Dit 128GB-model is technisch gezien goedkoper dan het instapmodel van de Galaxy S23 Plus, maar die heeft ook minimaal 256GB aan opslagruimte. Wil je een iPhone 15 Plus met 256GB? Dan kost dat je 1.249 euro, dus dat is wel weer wat duurder dan de 1.199 euro van het instapmodel van de S23 Plus. Samsung biedt natuurlijk ook nog zijn standaard Samsung Galaxy S23 aan voor een nog lagere prijs, maar logischerwijs vergelijken we hier de Plus-modellen met extra grote schermen met elkaar. De Pixel 7 Pro is overigens ook nog een goed alternatief voor deze twee Plus-telefoons en deze is na de lancering van zijn opvolger, de Pixel 8 Pro, ook voor een nog betere prijs te krijgen.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Plus prijzen 128GB 1.119 euro 256GB 1.249 euro 512GB 1.499 euro

Apple introduceerde alle vier de leden van de iPhone 15-familie aan de wereld tijdens zijn 'Wonderlust'-evenement op 12 september 2023. De iPhone 15 Plus was vervolgens vanaf vrijdag 15 september te pre-orderen en verscheen een week daarna, op 22 september, in de winkel.

Prijs-kwaliteit: 3,5/5

iPhone 15 Plus review: specs

De grootste upgrades zijn het nieuwe camerasysteem, het Dynamic Island en USB-C, maar hieronder vind je een overzicht met alle belangrijke specs van deze nieuwe hardware:

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Plus specs Header Cell - Column 1 Afmetingen: 160,9 x 77,8 x 7,8 mm Gewicht: 201 gram Display: 6,7 inch, 60Hz, (2.796 x 1.290) Super Retina XDR OLED Processor: Apple A16 Bionic RAM: 6GB Opslag: 128GB / 256GB / 512GB Besturingssysteem: iOS 17 Hoofdcamera: 48MP f/1.6 met 'sensor-shift' OIS Ultrawide-camera: 12MP f/2.4 met een 120º-gezichtsveld Selfiecamera: 12MP f/1.9 Batterij: 4.383mAh Opladen: 20W bedraad, 15W draadloos (MagSafe), 7,5W draadloos (Qi) Kleuren: Zwart, blauw, groen, geel, roze

iPhone 15 Plus review: design

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Vergelijkbare afmetingen als zijn voorganger

Gekleurde glazen achterkant

USB-C vervangt eindelijk de Lightning-poort

Op het eerste gezicht ziet de iPhone 15 Plus er vrijwel hetzelfde uit als de iPhone 14 Plus. Als je hem echter wat beter bestudeert, dan zie je dat het vernieuwde aluminium frame de scherpe randen heeft ingewisseld voor wat meer afgeronde randen, waardoor de telefoon veel fijner in de hand ligt dan de 14 Plus. Hij is ook nog iets lichter dan zijn voorganger (drie gram lichter met zijn gewicht van 201 gram).

Als je van pastelkleuren houdt, dan is de line-up van iPhone 15 Plus-kleuren (en iPhone 15-kleuren) dit jaar ideaal voor jou. Er zijn vijf verschillende kleuren om uit re kiezen: zwart, blauw, groen, geel en roze. Deze kleuren zijn verwerkt in het glas aan de achterkant. Aan de achterkant vind je ook het camerablok dat met een mooie overgang uitsteekt van de rest van de achterkant. Dit is over het algemeen een erg mooi toestel en we hebben hier misschien wel te maken met een van de meest verfijnde iPhone-afwerkingen ooit.

Onderaan dat aluminium frame is nu een ruimte opengelaten voor de nieuwe USB-C-poort in plaats van een Lightning-poort. Dit betekent dat je nog maar één oplaadkabel hoeft te gebruiken als je verder al over een moderne MacBook en/of iPad beschikt. De iPad is sinds vorig jaar met zijn nieuwe basismodel, de iPad 2022 (10,9 inch), ook eindelijk van de Lightning-poort af.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Als je kiest voor een van de non-Pro-modellen, dan zal je merken dat ze niet beschikken over de handige nieuwe Actieknop. In plaats daarvan hebben de iPhone 15 Plus en iPhone 15 nog steeds de klassieke muteschakelaar die op alle voorgaande iPhones zat. Die schakelaar kan voor sommige mensen nog steeds handig zijn, maar lang niet zo handig als de Actieknop, want die kan je voor veel meer functies instellen.

Naast wat kleine veranderingen aan de materialen en kleuren, vind je op de achterkant van de iPhone 15 Plus weer het oude vertrouwde camerablok met twee lenzen in een diagonale opstelling. Aan de voorkant vind je in plaats van een notch dit keer het Dynamic Island, net als op de iPhone 14 Pro van vorig jaar-like Dynamic Island en de telefoon wordt beschermd door Apple's 'Ceramic Shield' (glas met keramiek dat de telefoon redelijk goed weet te beschermen van een kleine val).

Apple blijft verder nog steeds een geweldige IP-certificering bieden en noemt aantallen die eigenlijk verder gaan dan nodig is voor zijn IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De telefoon zit vol met gerecyclede materialen, van het 75% aluminium frame tot de edele metalen, zoals het 100% gerecyclede kobalt in de batterij. Apple is ook van plan om zijn telefoons volledig klimaatneutraal te maken en de iPhone 15 Plus is maar één stap op weg naar dat doel.

Een designverandering die ook vrij duidelijk is als je naar de onderkant van de nieuwe iPhones kijkt, is de nieuwe USB-C-poort. Vaarwel Lightning, welkom USB-C... eindelijk!

Het is natuurlijk al langer bekend dat Apple deze verandering op een gegeven moment wel door moest voeren, vanwege de nieuwe Europese wetgeving die eraan zit te komen, maar dat maakt het niet minder fijn (op de lange termijn). Het was een genot toen we voor het eerst een iPhone met auto konden verbinden via een aux-kabel en een 3,5 mm naar USB-C-adapter, die we voorheen alleen met Android-telefoons konden gebruiken. Daarnaast is het ook gewoon erg fijn om je MacBook, iPad en iPhone (en veel meer andere apparaten die niet door Apple worden gemaakt) met dezelfde kabel te kunnen opladen.

Design: 4,5/5

iPhone 15 Plus review: display

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

6,7-inch Super Retina XDR OLED-display

Nog steeds maar een refresh rate van 60Hz

Dynamic Island vervangt de notch

We vinden het grotere 6,7-inch scherm op de iPhone 15 Plus erg fijn en mooi (zelfs al zijn de bezels niet zo dun als op de 15 Pro en 15 Pro Max). Het is inmiddels wel enorm frustrerend dat de iPhone 15 Plus (en iPhone 15) nog steeds maar een refresh rate van 60Hz hebben, terwijl je bij Pro-modellen kan genieten van mooie 120Hz ProMotion-panelen. Het Super Retina XDR OLED-scherm is verder wel weer erg mooi, maar die refresh rate kan eigenlijk echt niet meer in 2023.

Het voelt inmiddels bijna alsof Apple ons in de maling neemt. Elke generatie vragen we ons af: 'zou dit het jaar zijn dat Apple 60Hz achter zich laat?" En elk jaar worden we weer teleurgesteld. Samsungs non-Ultra-flagships beschikken al sinds 2020 over een refresh rate van 120Hz (sinds de Galaxy S20 en S20 Plus) en Google's standaard Pixels hebben vanaf 2019 tot dit jaar in ieder geval 90Hz aangeboden. Inmiddels heeft de Pixel 8 van dit jaar, net als het Pro-model, 120Hz gekregen. Met 60Hz loop je tegenwoordig echt flink achter op de concurrentie, maar dat lijkt Apple niet zo veel uit te maken.

Als je een van de non-Pro-toestellen van een vorige generatie gewend bent, dan weet je misschien ook niet wat je mist, totdat je zelf kennis hebt gemaakt met hoge refresh rates. Verder is er nog een Pro-feature die we eigenlijk wel missen op de standaard iPhones en dat is het always-on display. Apple's implementatie van zijn always-on display vinden we een van de beste op moderne smartphones (hier kan je meer over lezen in onze iPhone 15 Pro review) en de afwezigheid van deze feature op de Plus is dus erg jammer. Je kan natuurlijk wel gewoon op het scherm tikken of de telefoon optillen om het scherm snel te activeren, maar het is ook fijn om gewoon alleen maar naast je naar je telefoon te kijken om te zien of er nieuwe notificaties zijn.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

We zijn dus van mening dat je op zo'n duur toestel eigenlijk wel dingen zoals een hoge refresh rate en always-on display mag verwachten. Verder hoor je ons over het algemeen ook niet echt veel klagen over dingen zoals de resolutie (iPhones hebben een lagere pixeldichtheid dan veel rivalen), want Apple gebruikt wel gewoon goede hardware. De helderheid van het scherm is dit keer wel flink verbeterd en daarmee loopt Apple niet echt (ver) achter. De piekhelderheid is namelijk gestegen van 1.200 nits naar 2.000 nits.

De standaard iPhone 15-modellen hebben nu ook het Dynamic Island gekregen, dat we voor het eerst zagen op de iPhone 14 Pro en Pro Max. Dit is een vervanging voor de beruchte notch en die zal je zeker niet missen. Technisch gezien neemt het Dynamic Island iets meer ruimte in beslag dan de laatste variant van de notch, maar hij is veel veelzijdiger, want er zijn ook functies omheen gecreëerd. Nou vinden we wel dat Apple er meer aan had kunnen veranderen tussen deze twee generaties. Alles wat voorheen al mogelijk was op het Dynamic Island is nu ook weer mogelijk op de iPhone 15 Plus (zoals het simpele navigatie, muziekbediening en Uber-informatie weergeven) en hopelijk worden er in de loop van de tijd in iOS 17 nog meer features toegevoegd.

Display: 4/5

iPhone 15 Plus review: software

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Draait standaard op iOS 17

Nieuwe features zoals Check-in, NameDrop en nog meer

Minstens vijf jaar aan besturingssysteemupdates

iOS 17 voelt als een relatief kleine upgrade vergeleken met de grote features die werden geïntroduceerd in iOS 16. Toch zijn er wel een aantal belangrijke nieuwe features die de gebruikerservaring op de iPhone 15 Plus moeten verbeteren.

Zo zijn er features zoals Contact Posters, NameDrop, realtime locatie delen (genaamd Check-in) in Berichten, automatisch naaktbeelden vervagen in Berichten en AirDrop, Live Voicemail (compleet met transcriptie), Interactieve Widgets en nog veel meer. De iPhone 15 Plus zal nog wel gewoon heel erg bekend aanvoelen voor de meeste iPhone- en iOS 16-gebruikers. Veel van de grote veranderingen zijn namelijk ook niet standaard op bijvoorbeeld het homescherm terug te vinden. De introductie van het Dynamic Island zorgt natuurlijk wel voor een nieuwe software-ervaring op de standaard iPhone 15-modellen.

Apple's software-ondersteuning is al jarenlang een van de grootste pluspunten van de iPhone en ook hier verwachten we weer in ieder geval vijf jaar aan besturingssysteemupdates, maar dat kan ook gemakkelijk worden uitgebreid naar zes jaar (of nog langer, afhankelijk van hoe het loopt). Alleen Google doet het nu beter op dat vlak, aangezien dit bedrijf zeven jaar aan software- en beveiligingsupdates belooft op de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Dat kan echter wel wat druk uitoefenen op Apple om dit te matchen of nog langere ondersteuning aan te bieden.

Software: 4,5/5

iPhone 15 Plus review: camera's

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

48MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, 12MP-selfiecamera

24MP als nieuwe standaard beeldresolutie

Kan van standaard foto's achteraf portretfoto's maken

Qua design ziet het camerasysteem er hier nog vrijwel hetzelfde uit als op de iPhone 14- en 13-serie, maar toch is er wel het een en ander verandert op de iPhone 15 Plus. We hebben heel lang te maken gehad met een 12MP-hoofdsensor, maar nu heeft de 15 Plus een 48MP-sensor gekregen, net als de iPhone 14 Pro. Deze sensor beschikt ook nog eens over de 'sensor-shift' OIS (optische beeldstabilisatie).

Hierdoor is nu ook op de standaard iPhones pixel binning geïntroduceerd. De nieuwe camera presteert beter onder allerlei soorten omstandigheden, zoals onder andere bij weinig licht, en hij levert ook betere resultaten bij beelden met 2x zoom en bij portretfotografie. Verder is er ook betere stabilisatie bij foto's en video's.

Wat misschien nog belangrijker is, is dat de iPhone 15 Plus (en iPhone 15) nu standaard foto's in 24MP maakt. De beste 12MP van het beeld worden hierbij gecombineerd met de details van de volledige 48MP-sensor (dit zorgt wel voor grotere bestanden dan bij de 12MP-foto's van de vorige generatie, dus als je heel veel fotografeert, is een grotere opslagruimte misschien het overwegen waard). Je krijgt hier geen losse zoomlens, maar je kan wel een soort van optisch zoomen met de hoofdcamera. Dan wordt er namelijk gewoon het middelste gedeelte van de volledige 48MP-sensor gebruikt, net als bij de camera van de 14 Pro.

De hoofdsensor heeft dus extra megapixels gekregen, maar de ultrawide-camera van de iPhone 15 Plus heeft nog steeds een 12MP-sensor. Ook de selfiecamera houdt dezelfde 12MP-sensor, maar deze bevindt zich nu binnen het Dynamic Island. Over het algemeen heb je hier te maken prima camera's.

iPhone 15 Plus cameravoorbeelden