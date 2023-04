Met de Edge 40 Pro kom je het dichtst bij een Google Pixel-achtige ervaring zonder ook echt een van Google's toestellen te kopen. Hij heeft allerlei features die je van een high-end smartphone kan verwachten, zoals onder andere een enorm hoge refresh rate en laadsnelheid. De camera is niet geweldig, maar toch wel redelijk goed. De veelzijdige camerasensors en de mogelijkheid om in RAW op te nemen zorgen ervoor dat je de resultaten van de camera's ook nog naar wens kan aanpassen. Als Motorola ook nog eens net zo goed was als Google met updates, dan dan hadden we verder echt maar heel weinig te klagen over dit toestel.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Motorola Edge 40 Pro: Review in een notendop

Motorola heeft met de Motorola Edge 40 Pro van zijn Pro-model weer een echt Android flagship gemaakt. Het bedrijf heeft in principe alle belangrijkste features van een flagship smartphone toegevoegd aan deze telefoon. Je krijgt hier dus de beste processor, de meest recente connectiviteitsopties, premium materialen en nog meer van dat soort dingen.

Het toestel is indrukwekkend waar het ertoe doet. Zelfs de vrij simpele zwarte kleurvariant is erg mooi om naar te kijken en verder zorgen de afgeronde randen ervoor dat hij ook erg comfortabel in de hand ligt. Ook het materiaal dat op de achterkant wordt gebruikt, voelt heel fijn aan.

De software is overzichtelijk en goed doordacht. Je komt hiermee dichter bij een 'stock' Android-ervaring dan met de meeste andere Android-smartphones, met een paar extra features hier en daar. Er zijn natuurlijk wel een paar kleine minpunten te vinden. Zo moet je tijdens het instellen van het toestel per se een selectie maken van aanbevolen Moto-apps. De telefoon begint deze dan ook automatisch te downloaden, behalve als je één voor één handmatig de goedkeuring voor de apps weigert. Daarna laat Motorola je met rust.

Het bedrijf belooft drie jaar aan software-updates, maar het is wel belangrijk om te weten dat de Motorola Edge 20 en Edge 30 allebei nog op Android 12 draaien, ook al bereidt Google zich al voor op de release van Android 14 .

(Image credit: Michael Allison / Future)

De camera neemt snel foto's en de sensors beschikken ook over een goed dynamisch bereik. Toch zijn de uiteindelijke foto's meestal maar net iets beter dan gemiddeld. De selfiecamera is in principe prima, maar bij portretfoto's maakt hij je huid wel iets te glad.

De telefoon blinkt echt uit op het gebied van batterijduur en snelladen, dankzij de optimalisaties van de Snapdragon 8 Gen 2-processor en de 125W-snellaadtechnologie.

De Motorola Edge 40 Pro betreedt als een sterke concurrent de competitieve markt van Android-smartphones in 2023. Met een adviesprijs van 899,99 euro is hij een beetje duur, maar je krijgt hier zeker waar voor je geld.

De Motorola Edge 40 Pro naast de Motorola Edge 30 Ultra. (Image credit: Michael Allison / Future)

Motorola Edge 40 Pro review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 899,99 euro

Beschikbaar vanaf midden april

De Motorola Edge 40 Pro is vanaf midden april 2023 te koop.

Hij heeft een adviesprijs van 899,99 euro en dat is vergelijkbaar (of vaak zelfs iets goedkoper) dan veel concurrerende toestellen van Apple, Samsung en Google. De OnePlus 11 is wel iets goedkoper, met een prijs van 829 euro voor het instapmodel, terwijl de Xiaomi 13 je 999 euro kost. De Edge 40 Pro is relatief goedkoop vergeleken met de meeste Pro-varianten van andere merken, dus hij levert zeker een indruwekkende prijs-kwaliteitverhouding.

Motorola heeft verder nog geen Edge 40, 40 Fusion, 40 Neo of 40 Ultra-modellen aangekondigd. Een van (of een combinatie van) die eerste drie toestellen zou best nog eens later dit jaar kunnen volgen, zoals sommige geruchten ook aangeven, maar het lijkt ons minder waarschijnlijk dat Motorola dit jaar ook nog een Motorola Edge 40 Ultra zal lanceren, aangezien de Edge 40 Pro al zo goed is.

De blauwe versie kan je tot slot alleen rechtstreeks bij Motorola (opens in new tab) te kopen, maar de zwarte kan je gelukkig bijna overal vinden.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Motorola Edge 40 Pro review: specs

(Image credit: Michael Allison / Future)

Swipe to scroll horizontally Motorola Edge 40 Pro specs Header Cell - Column 1 Afmetingen: 159,4 x 74,2 x 6,8 mm Gewicht: 155 gram Display: 6,7-inch FHD+ AMOLED met 165Hz-verversingssnelheid Processor: Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 12GB (LPDDR5X) Opslag: 256GB (UFS 3.2) Besturingssysteem: Android 13 Hoofdcamera: 50MP (f/1.8) met OIS Ultrawide-camera 50MP (f/2.2) met 114º FoV Portretcamera: 12MP (f/2.4) met 2x zoom Selfiecamera: 60MP (f/2.3) Batterij: 4.600mAh Opladen: 125W (bedraad), 15W (draadloos), 5W ("omgekeerd draadloos") Kleuren: Interstellar Black, Lunar Blue

Motorola Edge 40 Pro review: design

De Motorola Edge 30 Ultra vergeleken met de Motorola Edge 40 Pro. (Image credit: Michael Allison / Future)

Design "zonder randen" (om het scherm)

Afgeronde randen

'Soft-touch' mat glas

De Motorola Edge 40 Pro lijkt qua design meer over te nemen van de Motorola Edge 30 Ultra dan van de Edge 30 Pro en dat is dan ook een goede keuze. Hij maakt gebruik van hetzelfde 'soft-touch' matte glas dat je ook op de Edge 30 Ultra vindt, naast ook een vergelijkbare lay-out voor het camerablok en een voorkant die echt bijna niet te onderscheiden is van de Edge 30 Ultra. De toestellen hebben zelfs bijna dezelfde afmetingen. Je kan echter niet dezelfde hoesjes gebruiken, want Motorola heeft de Edge 40 Pro afgeronde randen gegeven. Dat vinden wij vanuit een ergonomisch oogpunt een erg fijne verandering.

De iPhone 12 zorgde er voor dat platte zijkanten weer populair werden op smartphones en veel fabrikanten zijn vervolgens het design van Apple dan ook gaan kopiëren. Platte zijkanten zijn echter niet altijd zo geweldig, ook al wordt het als een mooi "modern" design gezien. Dit soort randen kunnen op een nogal vervelende manier in je handpalm drukken en ervoor zorgen dat een telefoon die verder heel goed gebalanceerd is, nogal vervelend in de hand ligt. De Edge 40 Pro voelt in ieder geval fijner in de hand dan de Motorola Edge 30 Ultra met zijn afgeronde randen, goed gebalanceerde design en zachte textuur.

De afgeronde look en het gevoel daarvan worden nog meer geaccentueerd door de afgeronde randen van het display. Sinds Samsung dit soort afgeronde randen om het display voor het eerst introduceerde op zijn Edge-toestellen zijn mensen al aan het discussiëren over wat beter is: een plat display of een display met aflopende randen. Uiteindelijk vind je het fijn of vind je het niet fijn. Dat zal per persoon verschillen. Deze rondingen zijn wel een stuk subtieler dan de extreme rondingen die je bijvoorbeeld terugvindt op een Pixel. Ze lijken meer op wat je ook wel eens ziet op de premium Chinese toestellen van bijvoorbeeld Xiaomi en Oppo. Ze zien er mooi uit, maar in de praktijk kunnen deze randen een beetje irritant zijn tijdens het gebruik van de telefoon. We zouden in dit geval een plat scherm dus misschien toch iets beter vinden.

Qua materialen heeft Motorola dit jaar echt vol ingezet op premium materialen. Het matte glas van de Edge 30 Ultra is weer terug, maar dit keer wordt de telefoon aan beide kanten beschermd door Gorilla Glass Victus in plaats van het oudere Gorilla Glass 5 op de Edge 30 Ultra of zelfs het Gorilla Glass 3 op de Edge 30 Pro. De zijkanten zijn gemaakt van aluminium. We blijven deze smartphone maar vergelijken met de Edge 30 Ultra, maar dat komt dus omdat dit ook aanvoelt als een upgrade voor het Ultra-model van vorig jaar, ook al is het dus het Pro-model van dit jaar. Hoe dan ook is hij in ieder geval de Pro-benaming meer waardig dan de Pro-variant van vorig jaar.

Motorola heeft een telefoon gecreëerd die er erg mooi uitziet, enorm fijn in de hand ligt en qua design zijn dat ook vrijwel de enige aspecten die van belang zijn.

Design: 4/5

Motorola Edge 40 Pro review: display

(Image credit: Michael Allison / Future)

6,7-inch Full HD+ (2.400x1.080) pOLED

Variabele verversingssnelheid tot 165Hz

Display met afgeronde zijkanten

Het display van de Motorola Edge 40 Pro ziet er erg goed uit en de specs zijn (net als de specs van de telefoon in zijn geheel) goed genoeg om te kunnen concurreren met sommige van de beste smartphones. Het gaat hier om een groot, meeslepend 6,67-inch Full HD+-paneel, dat alleen wordt onderbroken door de 60MP selfiecamera (waar we straks op terugkomen). Het is een geweldig scherm voor het scrollen door je sociale media-apps of voor het bekijken van video's onderweg naar je werk. Ook voor games is dit scherm echt uitstekend.

De hogere, maar smallere 20:9-beeldverhouding zorgt er samen met de afgeronde randen van de telefoon voor dat hij veel comfortabeler in de hand ligt (voor langere periodes) dan bijvoorbeeld een iPhone. Daarnaast maken bepaalde Android-functies zoals split screen ook goed gebruik van de beschikbare ruimte van dit scherm.

Net als alle andere Android flagships, beschikt de 40 Pro ook over een hoge verversingssnelheid. Het maximum van 165Hz is echter hoger dan de 120Hz die je op de meeste concurrerende toestellen aantreft. De verversingssnelheid staat standaard wel op een "adaptieve" 120Hz. Dat betekent dat het wordt geoptimaliseerd aan de hand van wat je aan het doen bent op je telefoon. Bemerk zeker de aanhalingstekens want in tegenstelling tot Samsung en OnePlus kan Motorola niet naar 1Hz zakken. In de plaats daarvan wisselt het tussen 60Hz en 120Hz. Je kan de verversingssnelheid echter ook handmatig op 60Hz, 120Hz of 165Hz zetten.

Je kan verder kiezen tussen 'Natural' en 'Boosted' als kleurprofiel. We vonden Boosted in dit geval iets mooier, omdat je daarmee wat fellere kleuren kreeg, maar het is maar net wat je zelf fijner of mooier vindt. De Edge 40 Pro heeft een helder display, met een piekhelderheid van 1.300 nits. Dat is niet zo helder als de super heldere iPhone 14 Pro Max , maar het is wel beter dan de helderheid van de iPhone 13 Pro Max en bijna dubbel zo helder als de Motorola Edge 30 Pro (met 685 nits).

Display: 4,5/5

Motorola Edge 40 Pro review: software

Android 13 op de Motorola Edge 40 Pro lijkt verrassend veel op Google's eigen versie van het besturingssysteem. (Image credit: Michael Allison / Future)

Android 13 bij de lancering

Overzichtelijke versie van Android

Drie jaar aan Android-updates + vier jaar security updates

Motorola’s software is erg overzichtelijk. Het doet ons echt denken aan Google's eigen versie van Android. Toch heeft Motorola wel een aantal dingen toegevoegd, die Google zelf niet aanbiedt.

De software werkt goed en zit je ook niet echt in de weg, zoals soms wel het geval kan zijn. De interface gebruikt Google’s 'Material You'-design en als je dat al eens eerder bent tegengekomen op een Pixel-telefoon en er een fan van was, dan zal je er hier ook een fan van zijn. Er zijn wel een aantal kleine verschillen die vooral te maken hebben met de thema's en de opties om de de gebruikersinterface mee aan te passen. Wij vinden Motorola's toevoegingen vooral positief. Zo kan je met Motorola’s 'MyUX' bijvoorbeeld nog steeds de grootte van je lettertype en iconen wijzigen, zoals eerder ook mogelijk was op Pixels met Android 11 of ouder. Waarom Google deze functie heeft weggehaald, is een raadsel.

Motorola belooft drie jaar aan software-updates en vier jaar aan veiligheidsupdates. Dat is net zo lang als Google belooft voor de software-updates, maar Google biedt daarnaast vijf jaar aan veiligheidsupdates op zijn Pixel-toestellen.

Drie jaar aan software-updates is zeker een pluspunt, omdat het e-waste vermindert en mensen zo hun telefoons iets langer kunnen houden, voor ze weer de druk voelen om te upgraden. Helaas is Motorola niet bepaald snel met het uitrollen van software-updates. Misschien geven mensen er ook minder om tegenwoordig, maar het is toch fijn als je binnen die drie jaar ook echt 3 nieuwe Android-versies krijgt.

Android-updates zijn eigenlijk al steeds iets minder indrukwekkend geworden en mensen die wel regelmatige (tijdige) updates willen zijn inmiddels misschien ook sowieso al op andere merken gefocust (naast HMD Global, die maar net iets minder slecht zijn op dit vlak) of ze vinden dat Google's regelmatige updates voor features via de Play Store wel genoeg zijn. Hoe dan ook gaan we er dus niet van uit dat Android 14 of 15 snel zal arriveren op deze smartphone. Motorola heeft bijvoorbeeld ook echt pas net Android 13 uitgerold op de Edge 30 Pro. Zorg er dus wel voor dat je tevreden bent met Android 13 als je een Motorola Edge 40 Pro wil gaan kopen, want als dat niet per se het geval is, kan je misschien beter andere toestellen overwegen.

Software: 3/5

Motorola Edge 40 Pro review: camera's

De drie camera's achterop de Motorola Edge 40 Pro. (Image credit: Michael Allison / Future)

Camerablok met drie camera's achterop (50MP + 50MP + 12MP)

60MP-selfiecamera

RAW-ondersteuning

De Motorola Edge 40 biedt een geweldige camera-ervaring met zijn drie lenzen op de achterkant: een 50MP f/1.8 hoofdcamera, een 50MP f/2.2 ultrawide (met een gezichtsveld van 114 graden) en een 12MP-telefotocamera.

De Snapdragon 8 Gen 2-processor laat hier zeker zijn kracht zien. Foto's worden heel snel genomen en de beelden van de camera's hebben een goed dynamisch bereik en een goede kleurreproductie. Helaas merk je aan de beeldkwaliteit wel dat je niet met een Pixel te maken hebt (of een van de andere smartphones met de beste camera), ook al lijkt de software wel op Pixel-software. Als je afbeeldingen uitvergroot, lijkt het al gauw of ze zijn geschilderd met waterverf. De details gaan daarbij dus verloren. De foto's en video's zijn wel prima om bijvoorbeeld te delen op Instagram of TikTok. Verder kan je 's avonds in het donker ook nog best redelijke foto's maken, maar laten we het zo zeggen: je zal ze waarschijnlijk niet snel printen en inlijsten.

Als we even terugdenken aan onze reviews van de Motorola Edge 30 Pro en Edge 30 Ultra, dan merken we dat de minpunten ongeveer hetzelfde zijn. Het is een Motorola-telefoon met Motorola-camera's. Op papier ziet het er geweldig uit, maar in de praktijk leveren de camera's gewoon redelijke prestaties. Ze zouden veel betere prestaties moeten kunnen leveren, maar dat is helaas niet het geval.

Motorola Edge 40 Pro review: cameravoorbeelden

Image 1 of 7 (Image credit: Michael Allison / Future) Je kan heel ver inzoomen met de Motorola Edge 40 Pro (tot 16x, zoals je helemaal rechts kan zien), maar dat is niet altijd aan te raden. (Image credit: Michael Allison / Future) Motorola's portretmodus biedt verschillende brandpuntafstanden. Hierboven zie je 35 mm, 50 mm en 85mm. (Image credit: Michael Allison / Future) Met de ultrawide-camera past er veel in het frame. (Image credit: Michael Allison / Future) (Image credit: Michael Allison / Future) De normale groothoeklens werkt verder goed bij daglicht. (Image credit: Michael Allison / Future) Hier nogmaals een voorbeeld van de ultrawide-camera. (Image credit: Michael Allison / Future) De Motorola Edge 40 Pro levert 's nachts ook redelijk goede resultaten.

De cameraprestaties zijn echt jammer, want deze telefoon zou betere resultaten moeten kunnen leveren. De specs beloven uitstekende prestaties, maar in de realiteit is het allemaal een beetje teleurstellend. De beelden zijn maar "goed", terwijl ze eigenlijk geweldig zouden moeten zijn.

Eén ding is echter wel belangrijk om te vermelden. Je kan namelijk compenseren voor veel van de tekortkomingen van de beeldkwaliteit (tot op zekere hoogte), door op te nemen in het RAW-format. Net als op Apple’s iPhones kan je de belichting en de kleurweergave bij RAW-beelden veel meer aanpassen dan bij "normale" beelden. Hierdoor kan je ervoor zorgen dat foto's die qua cijfer normaal gesproken een 6 of 7 zouden krijgen, meer een 9 of 10 waard worden. Niet iedereen zal zin hebben om hiermee aan de slag te gaan, maar als je verder wel geïnteresseerd bent in deze telefoon en je de camerakwaliteit zou willen verbeteren, dan is dit in ieder geval een mogelijkheid.

Camera: 3,5/5

Motorola Edge 40 Pro review: prestaties

Snapdragon 8 Gen 2-processor

12GB RAM (LPDDR5X)

Tot 512GB aan opslagruimte (UFS4.0)

Met zijn specs is de Motorola Edge 40 Pro net zo'n volwaardige flagship als de beste modellen van Samsung, Oppo en Xiaomi. Hij beschikt over alle "vereiste" Android-specs voor premium smartphones, waaronder de nieuwste processor (de Snapdragon 8 Gen 2), 12GB aan LPDDR5X RAM en 256GB of 512GB aan UFS4.0-opslagruimte. Waar het op neerkomt is dat dit een erg snelle telefoon is en bij het downloaden van Netflix-series zijn we geen meldingen tegengekomen voor een gebrek aan opslagruimte.

Er is ook ondersteuning aanwezig voor de meest recente connectiviteitsopties, zoals USB 3.2, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E en Wi-Fi 7. Natuurlijk beschikt de Ede 40 Pro ook over 5G, maar dat is redelijk vanzelfsprekend tegenwoordig voor een flagship.

Er zitten twee speakers op het toestel (één bovenop en één onderop). Ze zijn voor Dolby Atmos afgesteld en zijn geweldig voor wanneer je even niet via een koptelefoon of oortjes naar TikToks of andere video's wil luisteren.

Verder kunnen we niet heel veel zeggen over de specs. Ze zijn over het algemeen erg goed. Motorola heeft op dit vlak een overtuigend geheel samengesteld.

Prestaties: 4,5/5

Motorola Edge 40 Pro review: batterij

De Motorola Edge 40 Pro naast zijn oplader. (Image credit: Michael Allison / Future)

4.600mAh-batterij

Ondersteuning voor 125W 'TurboPower'-snelladen

Batterij gaat de hele dag mee

De Motorola Edge 40 Pro wordt van stroom voorzien door een 4.600mAh-batterij. Dat is niet echt heel groot binnen de wereld van Android-telefoons. Zo hebben Samsung en Google 5.000mAh-batterijen in hun nieuwste flagships zitten. Toch zorgen de ongelofelijk efficiënte Snapdragon 8 Gen 2 en het 125W-snelladen ervoor dat de batterijduur niet gauw een probleem zal vormen op dit apparaat.

Tijdens onze tests voor de batterijduur bleek deze Motorola erg efficiënt te zijn. De batterij hield het een hele dag (of soms zelf wat langer) vol. Volgens de AccuBattery-app kan de batterij van deze telefoon ongeveer zes uur lang met het scherm aan overleven. Bij vrij normaal gebruik, kan je dat best nog wel eens uitrekken tot twee dagen, ook al haal je dat niet echt snel. Voor onze tests wilden we zien hoe lang het toestel erover zou doen om op te laden van 0 tot 100 procent, maar het was nog verrassend moeilijk om de batterij helemaal leeg te krijgen. Dat is inmiddels ook wel typerend voor smartphones met een Snapdragon 8 Gen 2-processor.

Het 125W-snelladen is pas echt indrukwekkend. Motorola zegt dat de Edge 40 Pro van 0 naar 100 procent kan gaan on ongeveer 23 minuten en dat klopt ook ongeveer met wat we zagen in onze tests. Wanneer je 125W-snelladen hebt geactiveerd, zie je ook een indicator verschijnen, die je laat weten hoe snel de telefoon precies aan het opladen is. Je ziet dan ook een ‘125W TurboPower’-icoon op het vergrendelscherm. In sommige situaties kan het voorkomen dat de oplader niet de volledige 125W kan behalen. In dat geval zie je wel nog een ‘TurboPower’-indicator, maar niet meer met '125W' ervoor. Hij laat dan ook nog steeds erg snel op, al is het niet meer razendsnel, maar dat is toch fijn om te weten.

Batterij: 5/5

Moet je de Motorola Edge 40 Pro kopen?

Swipe to scroll horizontally Motorola Edge 40 Pro scorekaart Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Goedkoper dan Android-telefoons met vergelijkbare specs. 4/5 Design Een comfortabel, weloverwogen design. 4/5 Display Een helder, soepel display. 4,5/5 Software Overzichtelijke versie van Android, maar wel jammer van het gebrek aan (tijdige) updates. 3/5 Camera's Camera is goed, maar zo eigenlijk geweldig kunnen/moeten zijn. 3,5/5 Prestaties De Snapdragon 8 Gen 2 en 12GB aan RAM zorgen voor meer dan genoeg kracht. 4,5/5 Batterij De batterij gaat de hele dag mee en laadt binnen ongeveer 20 minuten weer helemaal op. 5/5

Koop hem als...

Je een Android-telefoon met een overzichtelijk interface en snelladen wil

Er zijn inmiddels veel Android-toestellen die zelfs tot 240W-snelladen bieden, maar als je er een zoekt met een interface die meer lijkt op wat Google zelf gebruikt, dan is dit eigenlijk je enige optie.

Je een krachtige smartphone wil, die goedkoper is dan de concurrentie

Motorola heeft een high-end toestel neergezet, dat minder kost dan rivalen zoals onder andere de Pixel 7 Pro (die al een sterke prijs-kwaliteitverhouding biedt) en dat is erg indrukwekkend.

Je een telefoon zoekt die de hele dag meegaat

Het opladen gaat echt enorm snel, maar zo vaak hoef je niet eens op te laden dankzij de zeer efficiënte samenwerking tussen de processor en de batterij.

Koop hem niet als...

Je de allerbeste camera op een Android-toestel wil

Motorola-camera's zitten over het algemeen altijd ergens tussen "oké" en "goed" qua prestaties. Deze komt dicht bij "erg goed", maar is zeker niet geweldig.

Je snelle en tijdige updates wil

Motorola is gewoon niet de juiste keuze als je een merk zoekt met tijdige updates. Hou daar dus rekening mee en bedenk voor jezelf of dat voor jou een probleem is. Zo ja, dan kan je beter voor iets anders kiezen.

Motorola Edge 40 Pro: overweeg ook

Motorola heeft een indrukwekkende grote Android-smartphone ontwikkeld, maar hij is misschien niet voor iedereen even geschikt, dus hier zijn nog een aantal andere opties om te overwegen.

(opens in new tab) Google Pixel 7 Pro (opens in new tab) De Pixel 7 Pro blijft een erg goede telefoon, die toch ook wel wat voordelen heeft ten opzichte van de Motorola Edge 40 Pro. Je krijgt (grotendeels) dezelfde uitstekende software, maar dan met snellere updates en een betere camera. Hij is wel iets duurder en hij laadt letterlijk 5 keer langzamer op.

(opens in new tab) Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) De Samsung Galaxy S23 is de beste Android-smartphone van het jaar. Hij heeft een erg sterk updatebeleid, krachtige en flexibele camera's en enorm veel beschikbare accessoires. Al met al is dit dus een fantastische optie.

(opens in new tab) OnePlus 11 (opens in new tab) De OnePlus 11 is een krachtige Android-telefoon met een groot scherm en een prijs die heel dicht in de buurt zit van de Motorola Edge 40 Pro. Met een snellaadfunctie, een batterij die de hele dag meegaat en erg goed beoordeelde camera's, is dit een passend alternatief voor de Edge 40 Pro.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Pixel 7 Pro Samsung Galaxy S23 OnePlus 11 Prijs: 899 euro 949 euro 829 euro Display: 6,7-inch AMOLED met 120Hz 6,1-inch AMOLED met 120Hz 6,7-inch LTPO met 120Hz Camera's: 50MP-hoofdcamera, 48MP-telefoto, 12 MP-ultrawide 50MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, 10MP-telefoto 50MP-hoofdcamera, 48MP-ultrawide, 32MP-telefoto Processor: Tensor G2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 12GB 8GB 8/12/16GB Batterij: 5.000mAh 3.900mAh 5.000mAh Waterbestendigheid: IP68 (1 meter diep voor 30 minuten) IP68 (1 meter diep voor 30 minuten) IP64 (spatwaterdicht)

Zo hebben we de Motorola Edge 40 Pro getest

(Image credit: Michael Allison / Future)

Testperiode voor de review = 1 week

Getest met = Alledaags gebruik, webbrowsen, sociale media, fotografie, videobellen, gamen

Hulpmiddelen die zijn gebruikt = Geekbench 6, Geekbench ML, GFXBench, native Android-statistieken

We kregen deze smartphone van Motorola (om te testen) na het Moto-evenement in Londen. Vervolgens hebben we het toestel een week lang als getest. Op kantoor hebben we er benchmarks op uitgevoerd, maar vervolgens hebben we hem vooral met alledaags gebruik getest.

Onder normaal gebruik valt voor ons veel berichten sturen via WhatsApp, het bekijken van series op de achtergrond, terwijl we eigenlijk andere dingen aan het doen zijn en het lezen van e-books. Dat gaat dan vooral over doordeweeks. In het weekend hebben we een aantal TikToks, een korte Netflix-serie en de Guardians of the Galaxy Holiday Special op Disney Plus gekeken.

Bij het testen van de camera's hebben we 's avonds in de regen rondgelopen. De IP68-certificering gaf ons vertrouwen in de waterbestendigheid en we vonden het op dat moment ook erg fijn dat de camera zo snel foto's kan maken.

Lees meer over hoe we testen