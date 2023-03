Xiaomi 13 review

(opens in new tab)

(opens in new tab)

De Xiaomi 13 weet zowel Apple als Samsung op bijna elk vlak te overtreffen. De telefoon ziet er goed uit, is heerlijk compact, kan tegen een stootje en biedt erg sterke prestaties. De camera’s zijn enorm consistent en het grootste minpunt is de selfiecamera die geen 4K-video ondersteunt. De batterij en oplaadmogelijkheden overtreffen eveneens menig concurrent. Vier Android-updates in plaats van drie zouden zeker welkom zijn, maar de vijf jaar security-updates zitten dan weer wel op het niveau van de concurrentie. Als je kan leven met de 256GB (niet uitbreidbare) opslag, dan zijn er maar weinig redenen om hem niet in huis te halen.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Laat ik meteen met de deur in huis vallen: 2022 was geen geweldig jaar voor Xiaomi. De Xiaomi 12 schoot vooral op cameravlak tekort met zijn unieke “telemacrocamera” die eigenlijk bij niemand in de smaak viel. Het bedrijf heeft duidelijk geleerd van zijn fouten. De Xiaomi 13 pakt de gebreken van zijn voorganger gericht aan en wordt daardoor een geduchte concurrent voor zowel de Samsung Galaxy S23 als de iPhone 14.

Xiaomi 13 hands-on review: Prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi 13 serie is vanaf 13 maart te koop via de officiële kanalen van Xiaomi. De reguliere Xiaomi 13 kan je krijgen met 8 GB RAM + 256 GB interne opslag voor 999 euro. We hadden hier graag een optie met 512GB opslag gezien, aangezien je het geheugen niet kan uitbreiden met een microSD-kaart. Hij bevindt zich daarmee net onder zijn rechtstreekse concurrent, de 256GB-versie van de Samsung Galaxy S23 met adviesprijs van 1009 euro.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Xiaomi 13 hands-on review: Specs

(Image credit: Future)

Zoals aangegeven, is er slechts één configuratie met 256GB opslag van de Xiaomi 13 voor de Benelux. Sommige gebruikers hebben voldoende met 128GB opslag, terwijl anderen liever 512GB ter beschikking hebben. Die keuze heb je hier niet.

Swipe to scroll horizontally Specs Xiaomi 13 Samsung Galaxy S23 iPhone 14 Afmetingen 71,5 x 152,8 x 8 mm 70,86 x 146,3 x 7,62 mm 71,5 x 146,7 x 7,8 mm Gewicht 189g 168g 172g Besturingssysteem Android 13 met MIUI 14 Android 13 met OneUI 5.1 iOS 16 Schermgrootte 6,36 inch 6,1 inch 6,1 inch Resolutie 1.080 x 2.400 pixels 1.080 x 2.340 pixels 1.170 x 2.532 pixels CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Apple A15 Bionic RAM 8GB 8GB 6GB Opslag 256GB 128GB/256GB 128GB/256GB/512GB Camera's achteraan 50MP (primair), 12MP (ultrawide), 10MP (telefoto) 50MP (primair), 12MP (ultrawide), 10MP (telefoto) 12MP (primair), 12MP (ultrawide) Selfiecamera 32MP 12MP 12MP Batterij 4500mAh met 67W-snelladen 3.900mAh met 25W-snelladen 3.279mAh met 18W-snelladen Prijs 999 euro 949 / 1.009 euro 1.019 / 1.149 / 1.409 euro

Xiaomi 13 hands-on review: Design

De Xiaomi 13 in het wit en groen (Image credit: Xiaomi)

De Xiaomi 13 heeft enkele elementen geleend van de iPhone 14, waaronder de vlakke zijkanten en het camerablok linksboven. Met een formaat van 71,5 x 152,8 x 8 mm en een gewicht van 185 gram is hij een van de kleinere en lichtere telefoons die je vandaag kan vinden. Het gebeurt zelden dat ik een smartphone kan testen die ik makkelijk met één hand kan bedienen, dus alleen daarvoor krijgt Xiaomi meteen extra punten.

De Xiaomi 13 is verkrijgbaar in twee kleuren: Wit en Floragroen. Elke variant heeft een glazen achterkant, waar je redelijk snel vingerafdrukken op ziet. Tot slot is er een IP68-score voor water- en stofbestendigheid. Hoewel het zeker niet meer verrassend is, krijg je hier geen 3,5mm-koptelefoonpoort.

Design score: 5/5

Xiaomi 13 hands-on review: Display

(Image credit: Future)

Het 6,36-inch AMOLED-scherm van de Xiaomi 13 is iets groter dan dat van zijn voorganger, maar de 1.080 x 2.400 resolutie van de telefoon, de 120Hz-verversingssnelheid en de ondersteuning van een reeks HDR-standaarden zijn in lijn met de Xiaomi 12. De refresh rate kan opnieuw wisselen tussen 60Hz, 90Hz en 120Hz om in beperkte mate stroom te besparen.

Net als vorig jaar krijg je ook een plat scherm met een punch-hole camera centraal bovenaan. Een piekhelderheid van 1.900 nits betekent dat je altijd zal kunnen zien wat er op het scherm van de Xiaomi 13 staat. Zelfs in fel zonlicht bleef het scherm enorm goed zichtbaar met felle kleuren.

Alsof dat niet genoeg is, is er ook nog ondersteuning voor Dolby Vision. Gewoonlijk zie je dat terug op tv’s, maar Xiaomi besloot dat het tijd is om die beeldstandaard in een smartphone te verwerken. Om dit te testen, heb ik enkele fragmenten van Spider-Man: No Way Home op Netflix gekeken, voornamelijk donkere scènes. Kleuren waren hier erg natuurlijk en zelfs in donkere scènes bleven alle details zichtbaar. De Xiaomi 13 gaf me een betere kijkervaring dan sommige goedkope 4K tv’s.

Display score: 5/5

Xiaomi 13 hands-on review: Camera's

(Image credit: Future)

De Xiaomi 13 heeft drie camera’s achteraan, ontwikkeld in samenwerking met Leica. Die set-up bestaat uit een 50MP f/1.8 hoofdcamera met OIS, een 10MP f/2.0 telefotocamera met 3,2x optische zoom en OIS, en een 12MP f/2.2 ultrawide. De telefoon kan vervolgens video's opnemen in maximaal 8K-kwaliteit met 24 fps en behoudt de 32MP selfiecamera van zijn voorganger (hoewel hij een breder f/2.0-diafragma heeft).

Wanneer je de camera-app voor de eerste keer opent, krijg je de vraag of je foto’s in de Leica Vibrant of Authentic stijl wil nemen. Die eerste voegt meer nabewerking toe voor levendige kleuren, terwijl de tweede modus alles realistischer weergeeft. Ik heb beide modi uitgeprobeerd en mijn voorkeur gaat zonder twijfel uit naar Vibrant. Foto’s met de Authentic modus hadden, naar mijn mening, vaak problemen met huidtinten correct weergeven. Vrienden en collega’s zagen er net iets té bleek uit.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Daarnaast krijg je verschillende opties voor portretfoto’s: 35mm, 50mm, 75mm en 90mm. Ik heb vooral gefotografeerd met 50mm en 75mm. De fotokwaliteit liep hier redelijk gelijk, terwijl de 35mm-opties alleen in zwart-wit werkt en de 90mm soms wat onscherpe elementen had. Zowel binnen- als buitenhuis maakt de Xiaomi 13 prachtige portretfoto’s met natuurlijk uitziende bokeh. Een belangrijke opmerking is dat deze modus het beste werkt met personen. Ik heb geprobeerd enkele portretfoto’s van voorwerpen te nemen en daar ging het bokeh-effect bijna altijd fout. Ofwel was een deel van het voorwerp vervaagd ofwel werd een deel van de achtergrond vervormd.

Overdag zijn de drie camera’s achteraan erg consistent. Zowel kleuren als details zijn quasi identiek, met welke camera je ze ook neemt. Ik merkte pas een verschil in kwaliteit wanneer het donkerder werd buiten. Dan bedoel ik ook echt donker, want zelfs bij zonsondergang waren de resultaten gelijkaardig. Toen de nachtmodus geactiveerd werd, merkte ik dat vooral de foto’s van de 50MP-hoofdcamera de beste kwaliteit behielden. De randen bij foto’s met de ultra-wide hadden soms wat ruis, terwijl foto’s met de telefotocamera dan weer iets donkerder waren en koudere kleuren hadden.

Tot slot kunnen we niet om het probleem van de selfiecamera heen. Voor foto’s is die prima, maar op vlak van video schiet hij tekort. De maximale videokwaliteit van de selfiecamera is 1080p bij 30fps, terwijl de camera’s achteraan 8K bij 24fps, 4K bij 60fps en 1080p bij 960fps kunnen halen. Ben je een content creator die vaak vlogt met de selfiecamera, dan is dit misschien niet dé smartphone voor jou. Het is niet zo dat dit de hele camera-ervaring onderuit haalt, maar ik vind wel dat een smartphone op dit prijspunt 4K-video’s met de selfiecamera moet kunnen schieten. Ter vergelijking: zowel de Galaxy S23 als iPhone 14 kunnen 4K video bij 60fps opnemen met hun selfiecamera.

Camera's score: 4/5

Cameravoorbeelden

Image 1 of 15 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Xiaomi 13 hands-on review: Prestaties

De Xiaomi 13 is uitgerust met de beste chip die Qualcomm in 2023 te bieden heeft: de Snapdragon 8 Gen 2. Er is hier geen op maat gemaakte versie van de chipset (die je wel vindt in de Galaxy S23 van Samsung), maar het verschil in prestaties lijkt maar minimaal te zijn. Naast de chipset, komt de telefoon met 8GB LPDDR5X RAM en 256GB van UFS 4.0 opslag. Een kleine 30GB hiervan is nodig voor systeembestanden, dus je hebt 225GB opslag die je daadwerkelijk kan gebruiken.

Noch gaming noch algemene taken zijn een probleem voor de Xiaomi 13. We hebben verschillende games gedraaid en de telefoon werd hoogstens een beetje warm bij Genshin Impact met middelhoge instellingen. Zelfs bij langere sessies van een uur of meer werd de telefoon nooit echt heet. Kleinere smartphones hebben vaak last van een slecht warmtebeheer omdat er minder plaats is voor interne koeling, maar dat is niet zo bij de Xiaomi 13. Games waarvan sommige telefoons gloeiend heet worden, maakten hem hoogstens een beetje warm.

Prestaties score: 5/5

Xiaomi 13 hands-on review: Software

De speakers hebben weer het kenmerkende golvende ontwerp (Image credit: Future)

De Xiaomi 13 draait op Android 13 met Xiaomi's MIUI 14 interface, die vertrouwd zal zijn voor iedereen die ooit een Xiaomi telefoon heeft gebruikt. Een handige feature is dat je linksboven het scherm naar beneden kan swipen voor je meldingen, terwijl je rechtsboven naar beneden kan swipen voor een soort iPhone-achtig controlecentrum. Een enorm grote upgrade tegenover MIUI 13 is het echter niet. Verder krijg je van Xiaomi drie grote Android-updates (tot en met Android 16) en vijf jaar security-updates. Hoewel de security-updates op hetzelfde niveau als Samsung en OnePlus zitten, krijg je bij deze twee een extra Android-update.

Er is wat bloatware aanwezig, evenals dubbele apps, aangezien Xiaomi een tegenhanger heeft voor elke standaard Google-app. Dit is echter in mindere mate dan bij de goedkopere Poco X5 van hun zustermerk. De echte bloatware (lees: apps zoals Booking.com) kan je gelukkig verwijderen. Verrassend genoeg heb ik geen bugs of andere problemen gehad tijdens het testen. Soms kreeg ik wel onnodige meldingen dat het systeem achtergrondprocessen wil afsluiten om de prestaties te verbeteren of dat er deze week allerlei nieuwe thema's beschikbaar zijn. Tegenover drie jaar geleden is er een enorme vooruitgang geboekt en ook dat mag gezegd worden.

Software score: 3,5/5

Xiaomi 13 hands-on review: Batterij

(Image credit: Future)

De Xiaomi 13 heeft een 4.500mAh-batterij die 67W bedraad opladen, 50W draadloos opladen en 10W omgekeerd draadloos opladen ondersteunt. In mijn ervaring is dit voldoende voor een volledige dag gemiddeld gebruik. Dan heb ik het over wat scrollen op sociale media, wat video’s bekijken, muziek beluisteren en hoogstens een uurtje gamen. De batterij gaat alleen merkbaar omlaag tijdens zware games, maar dat is zeker geen verrassing. Over het algemeen hoef je de telefoon niet tussendoor op te laden om het einde van de dag te halen.

Als dat wel moet, gaat dat razendsnel. Xiaomi is zo vriendelijk om de oplader wel in de doos te stoppen en dankzij 67W-snelladen zit de Xiaomi 13 na ongeveer 45 minuten weer helemaal vol. Tot ongeveer 70 procent gaat het opladen echt razendsnel en daarna neemt de snelheid duidelijk af. 50W draadloos opladen gaat alleen met een specifieke oplader van Xiaomi die ik niet heb kunnen testen. Wel heb ik het 10W draadloos opladen getest met een iPhone 12 Pro en dat werkte prima. Vroeger werden telefoons vaak heet tijdens het omgekeerd draadloos opladen, maar ook hier hield de Xiaomi 13 het hoofd koel.

Batterij score: 4/5

Moet je de Xiaomi 13 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit De Xiaomi 13 doet het even goed als of beter dan gelijkaardig geprijsde concurrenten. 5/5 Design De Xiaomi 13 is een compact en tegelijk erg stevige telefoon. 5/5 Display Met features als Dolby Vision, AMOLED-technologie, een hoge piekhelderheid en een 120Hz refresh rate kom je niets tekort. 5/5 Camera Erg sterke cameraprestaties met een teleurstellende selfiecamera zonder 4K-video. 4/5 Prestaties De Xiaomi 13 is een van de snelste telefoons die je kan vinden. 5/5 Software MIUI 14 kent geen grote updates en Xiaomi loopt wat achter met zijn belofte van drie Android-updates. 3,5/5 Batterij Je krijgt een batterij die de hele dag meegaat en razendsnel kan opladen, zowel met als zonder kabel. Alleen jammer dat het 120W-opladen exclusief voor de Xiaomi 12 Pro is. 4/5

Koop hem als...

Je een kleine telefoon zoekt De Xiaomi 13 is een van de kleinere telefoons die je kan vinden en die niet moet onderdoen op vlak van prestaties, camera of batterij.

Je graag experimenteert met (portret)foto's De Xiaomi 13 straalt bij portretfoto's van personen en geeft je tal van creatieve fotografietools. Dankzij de ultra-wide en telefotocamera heb je voor bijna elke scène wel een camera ter beschikking, ook als het donker wordt.

Je geen batterijangst meer wil Dankzij de ruime batterij en hoge laadsnelheid zal je niet meer voortdurend op zoek zijn naar een stopcontact. De Xiaomi 13 gaat een hele dag mee en is na een halfuurtje weer bijna helemaal opgeladen.

Koop hem niet als...

Je vaak filmt met de selfiecamera Hoewel de Xiaomi 13 tot 8K kan filmen, blijft de selfiecamera achter met 1080p video bij 30fps. De concurrentie haalt hier moeiteloos 4K bij 60fps.

Je geen 256GB opslag wil 256GB opslag mag dan de gulden middenweg zijn, maar voor sommigen zal het te weinig zijn. Het is jammer dat Xiaomi alleen deze configuratie aanbiedt hier.

Je het beste updatebeleid wil Met drie jaar Android-updates doet Xiaomi het niet dramatisch slecht, maar de concurrentie biedt inmiddels vier jaar Android-updates aan.

Xiaomi 13: Alternatieven

(opens in new tab) Samsung Galaxy S23 De Samsung Galaxy S23 is iets goedkoper als je aan 128GB opslag voldoende hebt. Zijn camera's en scherm zijn gelijkaardig, hoewel de batterij iets minder lang meegaat en trager oplaadt. Je krijgt hier ook vier jaar Android-updates in plaats van drie. Lees de volledige Samsung Galaxy S23 review (opens in new tab)

(opens in new tab) iPhone 14 De standaard iPhone 14 heeft een gelijkaardig formaat en iets hogere adviesprijs dan de Xiaomi 13. Qua prestaties zitten de twee op hetzelfde niveau, maar zowel het display als de batterij van Xiaomi doen het beter. Tot slot heeft de iPhone 14 geen telefotocamera maar wel een sterker updatebeleid. Lees de volledige iPhone 14 review (opens in new tab)

(opens in new tab) OnePlus 11 Heb je geen problemen met een grotere smartphone, dan is de OnePlus 11 met 6,7-inch display een goed alternatief. Afgezien van de grootte is het belangrijkste verschil de batterij. De OnePlus 11 kan namelijk 100W-snelladen (tegenover 67W bij Xiaomi), maar ondersteunt geen draadloos opladen. Lees de volledige OnePlus 11 review (opens in new tab)