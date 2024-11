Deze Apple-producten koop je beter niet met Black Friday

Helaas zien we tijdens Black Friday bijna nooit echt geweldige deals voor de allernieuwste iPhones, iPads, MacBooks en andere Apple-apparaten. Het kan dus ook aantrekkelijker zijn om tijdens deze periode een iets ouder Apple-product in huis te halen dat wel mooie kortingen krijgt. Dat over het algemeen ook een prima optie als je kijkt naar producten van de afgelopen paar generaties, maar sommige apparaten kan je inmiddels toch beter buiten je winkelmandje houden.

Hoe aantrekkelijk sommige kortingen op echt oude Apple-producten ook kunnen zijn, als de deal te goed om waar te zijn lijkt, dan is dat waarschijnlijk ook zo. Over het algemeen worden apparaten van Apple redelijk lang ondersteund, maar op een gegeven moment zijn ze niet echt meer toekomstbestendig en kan je misschien beter nu iets meer geld uitgeven dan over een jaar of twee weer opnieuw te moeten investeren.

Om je te helpen bij het vinden van de juiste Apple-deals, hebben we hieronder een overzicht gemaakt van alle Apple-producten die je dit jaar beter niet kan kopen tijdens Black Friday. We hebben de producten onderverdeeld in verschillende productcategorieën.

iPhones die je beter niet koopt tijdens Black Friday 2024

Natuurlijk zijn veel mensen ieder jaar weer benieuwd of ze voor een aantrekkelijke prijs tijdens Black Friday een nieuwe iPhone kunnen scoren. Nou, waarschijnlijk zal dat niet lukken bij de nieuwste iPhone 16-serie, maar vooral de iPhone 15 en iPhone 14 zullen het meest interessant zijn.

Alle iPhones die nog ouder zijn, zouden we niet echt meer aanraden, want die zullen waarschijnlijk niet lang meer voorzien worden van software-updates (Apple biedt gemiddeld vijf jaar lang updates) en zijn ook qua design en features een beetje achterhaald. De standaard iPhone 14 en iPhone 14 Plus hebben bijvoorbeeld zelfs nog een notch in plaats van een Dynamic Island, maar in ieder geval zullen die toestellen naar verwachting nog wel iets langer ondersteund worden. Hoewel veel oudere iPhones volgens deze hulppagina van Apple nog steeds iOS 18 kunnen draaien, mis je op een gegeven moment toch wel veel van de handigste features van de software.

De reden waarom we sommige van deze oudere toestellen, waaronder dus nu zelfs de iPhone 13-serie, niet meer aanraden, is dus omdat we willen vermijden dat je een telefoon aanschaft die vervolgens in een relatief korte tijd al geen software-ondersteuning meer zal krijgen. Het is dus niet zozeer het geval dat de hardware niet meer oké is, maar vooral de software is hier het probleem. Zelfs als je een hele goede deal vindt voor een van deze oudere iPhones tijdens Black Friday, zouden we je aanraden om toch eerder iets meer uit te geven voor langere software-ondersteuning.

iPhone 8 en ouder

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2e generatie)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPads die je beter niet koopt tijdens Black Friday 2024

Bij iPads geldt eigenlijk hetzelfde als bij iPhones. Het gaat hier dus ook vooral om hoe lang bepaalde iPads nog updates krijgen naar de nieuwste versie van iPadOS. Ook in dit geval biedt Apple meestal software-ondersteuning voor vijf jaar. In dit overzicht van iPads die compatibel zijn met de nieuwste versie van iPadOS (iPadOS 18) zie je weer dat sommige oudere modellen nog steeds ondersteund worden, maar dat zal niet heel lang meer gelden voor sommige van deze modellen.

Bij iPads is het helaas wel iets lastiger om onderscheid te maken tussen de verschillende modellen, omdat ze niet allemaal officieel een cijfer in hun naam hebben. Bij Apple zelf kan je er nog wel redelijk gemakkelijk achter komen met welke generatie iPad je te maken hebt, maar als je door Black Friday-deals aan het scrollen bent bij allerlei verschillende webshops, zal dit veel minder duidelijk zijn. Er zitten ook niet altijd (veel) designverschillen tussen de verschillende generaties.

Hieronder zie je een lijst met de iPad-modellen die we dit jaar niet meer aanraden, ondanks eventuele uitstekende Black Friday-deals.

iPad: 8e generatie en ouder

iPad mini: 5e generatie en ouder

iPad Air: 4e generatie en ouder

iPad Pro 10,5 inch

iPad Pro 11 inch: 3e generatie en ouder

iPad Pro 12,9 inch: 4e generatie en ouder

Apple Watches die je beter niet koopt tijdens Black Friday 2024

Bij Apple Watches is het wel weer vrij gemakkelijk om erachter te komen met welke generatie je te maken hebt. Deze horloges zijn wel genummerd, net als de iPhones, en het standaard Apple Watch-model krijgt ook gewoon elk jaar een nieuwe versie.

Ook in dit geval moet je weer rekening houden met hoeveel updates van de watchOS-software er nog onderweg zijn voor deze horloges. In principe komt er elk jaar in september een nieuwe versie van watchOS uit en voor de Apple Watches heeft Apple ook weer een overzichtspagina gecreëerd om aan te geven welke modellen nog de nieuwste software ondersteunen (de lijst vind je als je een beetje naar beneden scrolt op de pagina). De Series 6 en 7 ondersteunen nu nog watchOS 11, maar raden we toch niet meer aan met het oog op toekomstbestendigheid.

Apple Watch Series 4 en ouder

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE (2020)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

MacBooks die je beter niet koopt tijdens Black Friday 2024

Bij MacBooks kan het vrij ingewikkeld zijn om de verschillende modellen uit verschillende generaties uit elkaar te houden. Ze worden over het algemeen vaak aangeduid met de schermgrootte en het releaseschema voor MacBooks is ook niet bepaald consistent.

Wel is er natuurlijk een duidelijk onderscheid tussen de MacBook Air en de MacBook Pro. De MacBook Air is zo dun en licht mogelijk en richt zich iets meer op casual gebruikers, terwijl de MacBook Pro ook echt op professionals gericht is.

Sinds 2020 maakt Apple voor zijn MacBooks geen gebruik meer van processoren van externe partijen (Intel verzorgde voorheen de chips). De afgelopen vier jaar heeft Apple zijn eigen M-serie chips ontwikkeld voor gebruik in zijn MacBooks (plus andere Macs, en nu zelfs iPads). De vierde generatie van Apple eigen processoren, de M4, is sinds kort ook eindelijk beschikbaar in nieuwe MacBook Pro-modellen.

Voorheen konden we nog zeggen dat je in principe gewoon alle oudere MacBooks met Intel-chips moest vermijden en dat vrijwel alle (goede) deals op een MacBook met een M1-, M2- of M3-chip het wel waard zou zijn. We raden je inmiddels nog steeds aan om de modellen met Intel-chips te vermijden, maar ook eventuele deals op de M1 MacBooks raden we nu af.

Die M1 MacBooks zijn niet per se te traag of iets dergelijks, maar de M-serie is wel met elke generatie weer flink verbeterd en er zijn simpelweg niet veel (nieuwe) M1 MacBooks meer te vinden. Wanneer je ze wel tegenkomt, schelen de prijzen over het algemeen ook niet echt veel met die van de M2 MacBooks. Als het verschil echt maar 100 euro is, zouden we je altijd aanraden om voor een nieuwere generatie te kiezen.

Hieronder zie je dus weer een kort overzicht met de MacBooks die je tijdens deze Black Friday beter kan vermijden.