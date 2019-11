De beste Black Friday Apple deals: Tijd voor een nieuwe iPhone, Apple Watch of MacBook?

Black Friday biedt je iets wat maar op weinig andere momenten in het jaar voorkomt: kortingen op Apple producten. We zien dat er een aantal kortingen zijn op Apple-producten bij alle retailers, maar ze zijn nogal schaars. Daarom hebben we ze allemaal voor je opgesomd hier.

Je kunt nog steeds een goeie aanbieding krijgen op een Apple-product. Je zult dan wel buiten de officiële winkel moeten kijken - maar gelukkig is er genoeg aanbod wat betreft iPads, iPhone, Apple Watches en meer.

Niet iedereen is het erover eens dat Apple waarde voor je geld biedt, maar het belangrijkste is dat je er een luxueus ontwerp voor krijgt en kwaliteit, dat betekent dat ook al betaal je meer, je krijgt er ook echt iets voor terug.

Beste Black Friday Apple deals 2019

iPhone

Apple iPhone XS (64GB) voor €768,01 i.p.v. €1149 Ondanks dat hij een jaar oud is, is de iPhone XS nog steeds een topklasse smartphone die met de beste concurreren. Zijn prestaties zijn razendsnel en de camera's leveren topprestaties af. Hij is bovendien kleiner dan de gemiddelde smartphone van vandaag, dus als je een snelle smartphone wil die je nog met één hand kan gebruiken, zit je hier goed. Kortingen van deze grootte op iPhones zie je ook zelden, dus laat deze deal zeker niet liggen.Deal bekijken

Apple iPhone XR 128GB voor €628,26 i.p.v. €849 De iPhone XR is nog steeds een van onze favoriete iPhones aller tijden. De budgetoptie van Apple is nu nog goedkoper en blijft een enorm keuze als je op zoek bent naar een iPhone. Qua camera's loopt hij wat achter, maar qua pure prestaties doet hij het fantastisch.Deal bekijken

iPhone XR 256GB RED voor €799,- i.p.v. €999,- (NL) Deze speciale editie van de iPhone XR is nu voor een ontzettend scherpe prijs op te halen in de webshop van Coolblue. Met 256GB aan boord hoef je je absoluut geen zorgen te maken over een gebrek aan ruimte.Deal bekijken

iPhone XR 256GB RED voor €799,- i.p.v. €999,- (BE) Deze speciale editie van de iPhone XR is nu voor een ontzettend scherpe prijs op te halen in de webshop van Coolblue. Met 256GB aan boord hoef je je absoluut geen zorgen te maken over een gebrek aan ruimte.Deal bekijken

Apple iPhone X 64GB voor €799 i.p.v. €949 De iPhone X is mogelijk de meest "vergeten" iPhone omdat hij al snel overschaduwd werd door de iPhone XS die je hierboven ziet staan. Toch is het nog steeds een van de beste iPhones, kan hij de update naar iOS 13 krijgen en is hij opvallend compacter dan de meeste nieuwe modellen met zijn display van 5,8 inch.Deal bekijken

Apple iPhone 8 64GB voor €499 i.p.v. €559 Hij is dan misschien niet meer de nieuwste iPhone, maar qua prestaties kan hij nog steeds concurreren met sommige nieuwe smartphones voor vandaag. Daarnaast geniet je van de nieuwste versie van iOS en heeft de iPhone 8 nog een ingebouwde vingerafdrukscanner.Deal bekijken

Apple iPhone 8 256GB voor €649 i.p.v. €809 (NL) Hij is dan misschien niet meer de nieuwste iPhone, maar qua prestaties kan hij nog steeds concurreren met sommige nieuwe smartphones voor vandaag. Daarnaast geniet je van de nieuwste versie van iOS en heeft de iPhone 8 nog een ingebouwde vingerafdrukscanner.Deal bekijken

Apple iPhone 8 256GB voor €649 i.p.v. €809 (BE) Hij is dan misschien niet meer de nieuwste iPhone, maar qua prestaties kan hij nog steeds concurreren met sommige nieuwe smartphones voor vandaag. Daarnaast geniet je van de nieuwste versie van iOS en heeft de iPhone 8 nog een ingebouwde vingerafdrukscanner.Deal bekijken

Apple iPhone XS Max voor €1099 i.p.v. €1419 Ondanks dat hij een jaar oud is, is de iPhone XS Max nog steeds een topklasse smartphone die met de beste concurreren. Zijn prestaties zijn razendsnel en de camera's leveren topprestaties af. Kortingen van deze grootte op iPhones zie je zelden, dus laat deze deal zeker niet liggen.Deal bekijken

Apple Watch

Apple Watch Series 3 38mm voor €229 i.p.v. €299 De smartwatch van Apple is voorzien van alle gemakken die een reguliere activity tracker heeft, maar dan in een modern jasje. Daarnaast werkt het slimme horloge naadloos samen met je iPhone of Android.Deal bekijken

Apple Watch 4 40mm Nike+ voor €359,- i.p.v. €399,- (Alleen NL) Deze slimme smartwatch van Apple is niet meer de nieuwste op de markt, maar wel nog altijd een van de beste. In samenwerking met Nike heeft het deze speciale editie op de markt gebracht. Mede dankzij het speciale ontwerp onderscheid je je met dit horloge van de rest.Deal bekijken

MacBook

Apple MacBook Pro 13" voor €1719 i.p.v. €1999 De MacBook Pro van 13 inch is een van de meest compacte en krachtige laptops ter wereld. Er zijn weinig alternatieven voor gebruikers die topprestaties in een ultra-draagbare vormfactor zoeken.Deal bekijken

MacBook Pro 15'' Touch Bar (2018) MR952N/A voor €3.299 i.p.v. €3.749,- (Alleen NL) Deze 1TB-versie van de MacBook Pro (2018) is een bijzonder slimme keuze als je niet van plan bent om binnen enkele jaren weer een nieuwe laptop aan te schaffen. Verder is hij voorzien van een 9e generatie Intel Core i9, waardoor je aan prestaties geen gebrek zult hebben.Deal bekijken

Apple MacBook Air 13,3" (2018) voor €1249 i.p.v. €1399 (Alleen BE) De MacBook Air is de lichtste MacBook in het aanbod van Apple. Met zijn formaat van 13,3 inch is hij enorm compact én energiezuinig. Je krijgt er geen topklasse prestaties voor in ruil, maar wel de aangename ervaring van MacOS en de premium afwerking waar MacBooks om bekend staan.Deal bekijken

Apple MacBook Air 13,3" (2018) voor €1065,36 i.p.v. €1249 De MacBook Air is de lichtste MacBook in het aanbod van Apple. Met zijn formaat van 13,3 inch is hij enorm compact én energiezuinig. Je krijgt er geen topklasse prestaties voor in ruil, maar wel de aangename ervaring van MacOS en de premium afwerking waar MacBooks om bekend staan.Deal bekijken

iPads

Apple iPad A10 10.2 Wifi 32GB (2019) voor € 339 i.p.v. € 379 Met deze tablet kun je meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren, zoals het bewerken van 4K video's, het spelen van games en het scrollen door je nieuwsoverzicht. De korting is dan wel niet heel groot, maar deze iPad behoort sowieso al tot de goedkopere modellen.Deal bekijken

Apple iPad Pro 11 (64GB) voor €788,11 i.p.v. €879 De nieuwe iPad Pro 11 geniet van een kleine korting van 10%. In vergelijking met andere kortingen is dat misschien niet hoog, maar weet wel dat je hiervoor een van de beste tablets van het moment voor krijgt.Deal bekijken

Apple iPad (2018) 32GB Wifi Space Gray + Pencil voor € 390 i.p.v. € 438 (Alleen NL) Bij deze goeie deal krijg je er naast een iPad, ook nog een Apple Pencil bij! En dat is een stuk goedkoper dan je dat je ze los koopt. De combinatie is perfect voor grafisch vormgevers, of als je graag in je vrije tijd aan het schetsen gaat. Ook een boodschappenlijstje is met de Apple Pencil in een mum van tijd geschreven. De tablet beschikt daarnaast over genoeg vermogen, dus daar hoef je je ook geen zorgen over te maken.Deal bekijken

AirPods

Apple AirPods met draadloze oplaadcase voor €184,89 i.p.v. €299 Veel woorden moeten we hier niet aan vuilmaken. De tweede generatie van de originele Apple AirPods met draadloze oplaadcase zijn inmiddels wereldwijd bekend. Je vindt ze niet vaak tegen een lagere prijs, dus grijp zeker je kans!Deal bekijken

Apple AirPods met gewone oplaadcase voor €144 i.p.v. €179 Veel woorden moeten we hier niet aan vuilmaken. De tweede generatie van de originele Apple AirPods met gewone oplaadcase zijn inmiddels wereldwijd bekend. Je vindt ze niet vaak tegen een lagere prijs, dus grijp zeker je kans!Deal bekijken

Dit is hoe je de beste Apple deals scoort op Black Friday

Apple geeft eigenlijk nooit kortingen op hun eigen producten, en helemaal niet op zijn nieuwste en mooiste gadgets. Soms wordt het in een extra App Store cadeaukaart gestoken die je krijgt als je een aankoop doet bij Apple, maar meer dan dat is het meestal niet.

Dat betekent dat je naarstig op zoek moet gaan naar andere aanbieders om gebruik te kunnen maken van de beste Apple deals deze Black Friday. En, zelfs als er korting is dan zit er nog een toeslag op Apple-producten, dus zorg er alvast voor dat je een budget heb en hou je daaraan - kun je een beter, nieuwer product in een vergelijkbare categorie krijgen als Apple lastig wordt? Overweeg dan een Android- of Windows-rivaal die beter in je prijsklasse past.

Gebruik deze technieken ook bij de MacBook en iPhone aanbiedingen. Waar wil je de MacBook met name voor gebruiken? Heb je echt een apparaat nodig die krachtig genoeg is voor heftige montage als je dat toch niet gaat gebruiken?

En is een iPhone in een Plus of Max formaat configuratie echt nodig als je toch al vaker een tablet gebruikt? En hoe zit het met smartwatches? Heeft iemand er echt een nodig? Tenzij je een fitnessfanaat bent misschien, maar anders niet.

Onthoud dat met de mobiele producten je niet alleen de telefoon koopt, maar dat je soms ook een abonnement erbij krijgt. Voordat je een gratis SIM iPhone koopt, bekijk dan alle opties die winkeliers te bieden hebben. Tijdens de Black Friday zijn ze heel competitief, en ze kunnen je een hoop geld besparen op de lange termijn als je een goed combopakket op de kop kan tikken.

