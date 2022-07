Apple MacBook Air (M2, 2022) review

De MacBook Air (M2, 2022) is Apple's opvolger van de beste laptop die het bedrijf ooit heeft gemaakt, en hoewel hij in de buurt komt, kan hij het vorige model niet helemaal verslaan. Hij heeft een fantastisch ontwerp, een groter scherm en een ongelooflijk lange batterijduur, maar ook een veel hoger prijskaartje. Zie het meer als een alternatief voor de 13-inch MacBook Pro en de keuze voelt logischer aan.

Review in een notendop

Specificaties Hier is de MacBook Air (M2, 2022)-configuratie die naar TechRadar is verzonden voor een review: CPU: Apple M2 (8-core)

Grafische kaart: Integrated 10-core GPU

RAM: 16GB Unified LPDDR5

Scherm: 13,6 inch, 2,560 x 1,664 Liquid Retina display (backlit LED, IPS, 500 nits helderheid, wide color P3 gamut)

Opslag: 1TB SSD

Poorten: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3.5mm headphone jack, MagSafe 3 oplaadpoort

Connectiviteit: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Camera: 1080p FaceTime HD webcam

Gewicht: 1,24 kilogram

Grootte: 30,41 x 21,5 x 1,13cm; W x D x H)

Terwijl we de review van de MacBook Air (M2, 2022) schrijven, vragen we ons iets af: was dit wellicht wat Apple oorspronkelijk had bedacht als een herontwerp van de MacBook Pro 13 inch met een M2-chip?

Het is enigszins logisch, aangezien de MacBook Air een groter scherm, betere speakers en een 1080p-webcam heeft in vergelijking met de MacBook Pro 13 inch (M2, 2022) (opens in new tab) die we ook kregen.

De M2-chip in beide laptops brengen vergelijkbare prestaties. In tegenstelling tot waar velen op hoopten is de MacBook Air enkel verkrijgbaar in nogal zakelijke kleuren. Eerdere geruchten wezen op een aantal pastelkleuren, zoals bij de 24 inch iMac het geval is.

De MacBook Air (M2, 2022) heeft tenslotte een behoorlijk hoog prijskaartje in vergelijking met de vorige variant: 1.519 euro. Dit is een prijs die we eerder bij de MacBook Pro zouden verwachten.

Een herontworpen MacBook Pro, naast een MacBook Air met hetzelfde oude design (maar met een nieuwe M2-chip en dezelfde prijs) was logischer geweest. Apple koos er echter voor om dit anders te doen.

We hebben dus een MacBook Air die duurder is, en een MacBook Pro 13 inch met hetzelfde vertrouwde design. We kunnen niet anders dan denken dat dit een gemiste kans is geweest.

Stoot de MacBook Air (M2, 2022) zijn voorganger, de MacBook Air (M1, 2020) eindelijk van de top van beste laptops? Er is genoeg interessants meegenomen, waaronder een nieuw opvallend ontwerp dat de schermgrootte vergroot terwijl de hele laptop kleiner en lichter is gemaakt. De webcam is nu ook 1080p en er zijn verschillende leuke troeven toegevoegd.

(Image credit: Future)

De nieuwe look volgt de het pad van heruitvinden van Apple voor verschillende andere iconische producten, zoals de iMac 24 inch en de MacBook Pro 16 inch. De enige MacBook die nu geen nieuw ontwerp krijgt, is de nieuwe MacBook Pro 13-inch (M2, 2022), zoals we hierboven al noemden. In de tussentijd bevat deze wel een M2-chip, maar met dus een oud design: de laptop voelt daarom een beetje als een bijzaak.

Dit is hoe dan ook niet het geval bij de nieuwe MacBook Air (M2,2022). Samen met een nieuwe look bevat deze ook de genoemde M2-chip. Dit is de opvolger van de indrukwekkende M1 die in de vorige MacBook Air zit. Nadat Apple Intel heeft laten vallen als chipfabrikant is het bedrijf begonnen met het produceren van eigen processoren en grafische componenten om de Macs en MacBooks te voorzien. De resultaten zijn dan ook spectaculair, met uitstekende prestaties en een batterijduur die voorop loopt in de industrie.

Zoals we zagen bij de nieuwe MacBook Pro 13-inch, zet de M2-chip dit voort, met betere prestaties en opnieuw een lange batterijduur. Het goede nieuws voor de MacBook Air is dat hij dezelfde M2-chip heeft als de duurdere MacBook Pro 13-inch, waardoor hij vrijwel identieke prestaties kan leveren.

Tel daarbij het nieuwe ontwerp op (dat een groter en helderder scherm biedt dan de 13 inch MacBook Pro) en het lagere prijskaartje, en er valt veel voor te zeggen dat de MacBook Air (M2, 2022) de 13 inch MacBook Pro overbodig maakt.

Er is desondanks niet alleen maar goed nieuws: de nieuwe MacBook Air heeft een hoger prijskaartje. De startprijs van Apple's nieuwe laptop is 1.519 euro, wat een flinke verhoging is in vergelijking met de MacBook Air (M1, 2020) welke startte vanaf 1.219 euro. Dit betekent, helaas, dat hij niet de pure prijs-kwaliteitverhouding biedt die de M1 MacBook Air bood. Het lijkt erop dat Apple zich daarvan bewust is: in tegenstelling tot andere modellen, die worden stopgezet zodra er een nieuwe versie uitkomt, blijft Apple de oudere MacBook Air verkopen. Zo blijft deze op de markt voor wie een meer betaalbare MacBook zoekt.

Dat betekent ook dat de nieuwe MacBook Air niet zo'n gemakkelijke aanrader is als het oudere model, aangezien dat voor vrijwel iedereen een hoog prijskaartje is.

Dus hoewel we iedereen die overwoog om de MacBook Pro 13-inch te kopen, zouden aanraden om toch echt de MacBook Air (M2, 2022) te kopen, kunnen we hem niet aan iedereen aanraden, wat we wel deden met de vorige MacBook Air. Dat is jammer.

Prijs en beschikbaarheid

Prijs vanaf 1.519 euro

Veel duurder dan het vorige model

Maar 100 euro goedkoper dan de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022)

De nieuwe MacBook Air werd aangekondigd tijdens Apple's WWDC 2022 (opens in new tab)-ontwikkelaarsconferentie. Terwijl de MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) de eerste M2-aangedreven Mac was die uitkwam, hebben we tot juli moeten wachten op een definitieve lanceerdatum voor de nieuwe MacBook Air: mogelijk vanwege de onzekerheid van Apple over de beschikbaarheid van onderdelen en materialen. De nieuwe MacBook Air (M2, 2022) is uiteindelijk op 8 juli beschikbaar gekomen voor bestellingen en de leveringen begonnen een week later op 15 juli.

Deze MacBook Air begint vanaf 1.519 euro. De M1-versie van de Air blijft beschikbaar voor 1.219 euro.

(Image credit: Future)

Deze stijging in prijs is begrijpelijk, maar voelt aan als een slechtere deal in vergelijking met de oudere MacBook Air. Dat is jammer, aangezien een van de beste eigenschappen van 2020 MacBook Air de lage prijs was in combinatie met uitstekende prestaties.

Het basismodel van de MacBook Air (M2, 2022) wordt geleverd met een 8-core CPU, een 8-core GPU, 8 GB geheugen en 256 GB SSD-opslag.

Ondertussen is de nieuwe M2 MacBook Pro 13 inch beschikbaar vanaf 1.619 euro. Dit brengt Apple in een merkwaardige positie, aangezien dit betekent dat de prijs van de MacBook Air en de MacBook Pro 13 inch niet langer zo van elkaar verschillen.

Beide basismodellen zijn voorzien van de nieuwe M2-chip, maar de goedkoopste MacBook Air heeft een 8-core GPU, terwijl het basismodel van de 13-inch MacBook Pro een M2-chip met een 10-core GPU heeft. Dit betekent dat de duurdere MacBook een voorsprong heeft op het gebied van grafische prestaties. De MacBook Air zit er echter niet ver naast, zoals we later in de review benoemen.

Design

Gloednieuw scherm

Groter scherm, lichtere belichaming

Nieuwe kleuropties

Een van de meest radicale ontwerpwijzigingen die we Apple ooit hebben zien uitvoeren aan een iconisch product, heeft de nieuwe MacBook Air een nieuw uiterlijk gegeven. Hoewel je misschien rouwt om het verlies van de iconische flank van de Air, ziet deze er veel moderner en eleganter uit dan de vorige modellen.

Zoals de naam aanduidt is de MacBook Air de dunste en lichtste MacBook die Apple produceert. Het bedrijf heeft nog meer verbeteringen aangebracht: de totale omvang en het gewicht van de behuizing zijn kleiner geworden, terwijl het scherm juist groter is geworden.

De ontwerpers van Apple zijn hier deels in geslaagd door de randen rond het scherm aan de boven- en onderkant met 30% af te slanken, terwijl het aan de zijkanten 20% dunner is. De lompe randen van de vorige MacBook Air-schermen begonnen er ook ondertussen nogal verouderd uit te zien, vooral in vergelijking met high-end Windows-concurrenten als de Dell XPS 13 (opens in new tab). Dankzij de dunne randen in het nieuwe model ziet de MacBook Air er een stuk moderner uit.

(Image credit: Future)

De MacBook Air-webcam heeft nu een resolutie van 1080p, om te matchen met de MacBook Pros van eind vorig jaar. Deze boost in resolutie (naast verbeterde beeldverwerking en behandeling bij weinig licht met de nieuwe M2 chip) is een welkome verbetering voor iedereen die afhankelijk is van videoconferenties of videogesprekken met vrienden en familie. In deze tijden van hybride werken en thuiswerken is dat ondertussen een behoorlijke doelgroep.

Minder welkom is het nieuws dat de combinatie van een grotere webcam en dunnere randen betekent dat er een zichtbare "inkeping" is die de webcam omringt en doorloopt tot in de menubalk. Dit is dezelfde inkeping als bij de MacBook Pro 14-inch (2021) en MacBook Pro 16-inch (2021). Toen deze inkeping bij deze MacBooks werd geïntroduceerd, bleek het een controversieel ontwerp te zijn (opens in new tab).

We stoorden ons niet aan de inkeping op andere apparaten, omdat Apple het scherm naar boven toe uitbreidde. Hierdoor kreeg je in feite meer schermruimte, wat de afweging de moeite waard maakte.

Dit heeft het bedrijf ook zo toegepast bij de MacBook Air (M2, 2022). De laptop heeft een 13,6 inch scherm, waar het vorige model over 13,3 inch beschikt. De resolutie is ook verhoogd van 2.560 x 1.600 naar 2.560 x 1.664. Dit betekent dat het grotere scherm geen scherpte verliest, en opnieuw denken we dat de afweging met de inkeping voor een groter scherm de juiste is: je merkt nauwelijks dat deze er is, terwijl je ondertussen profiteert van de extra schermruimte en betere webcam.

Het nieuwe Liquid Retina-scherm is ook 100nits helderder en is nu 500nits. Verder ondersteunt deze nu ook een miljard kleuren. Er is echter geen ProMotion-ondersteuning. Desondanks betekent dit dat we een bijzondere situatie hebben, waarbij de goedkopere MacBook Air (M2, 2022) een groter en helderder scherm heeft in vergelijking met de nieuwe MacBook Pro 13-inch. Voor mensen die afhankelijk zijn van visuele kwaliteit, vooral fotografen, lijkt de MacBook Air (M2, 2022) een veel betere koop.

(Image credit: Future)

Een andere grote ontwerpwijziging is dat de MacBook Air niet langer een schijfvorm heeft met een dunnere voorkant en een dikkere achterkant. In plaats daarvan is hij uniform, waardoor hij overeenkomt met vrijwel elk ander draagbaar apparaat dat Apple nu produceert. Ook is een probleem opgelost dat de vorige MacBook Air aan één kant iets dikker was dan de MacBook Pro. Geen enkele twijfel mogelijk: dit is veruit de dunste MacBook die je kunt kopen.

Er zijn ook nieuwe kleuren. Mensen die op levendige, pastelachtige kleuren zoals bij de iMac 24 inch hoopten, zijn wellicht teleurgesteld over de relatief sobere kleuren Space Gray, Silver, Starlight en Midnight Blue. In het echt zien ze er echter wel heel goed uit. De kleur van het evaluatiemodel dat Apple ons heeft gestuurd, ziet er nog net zo prachtig uit als we ons herinneren. Elke kleur wordt geleverd met bijpassende voedingskabels, een typisch Apple tintje.

Buiten de verschillende kleuren die beschikbaar zijn, is de laptop ook voorzien van MagSafe (ja, het is terug), evenals twee Thunderbolt-poorten en zelfs een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting, wat welkom is voor mensen die niet-Bluetooth hoofdtelefoons en headsets gebruiken. De MacBook Air (M2) is ook zo slank en licht als we hadden gehoopt: slechts 11 mm dik en een gewicht van 1,22 kilogram.

Het basismodel van de MacBook Air wordt geleverd met een lader van 30W, maar je kunt deze voor 20 euro extra upgraden naar een adapter van 67W. Deze kan de batterij in slechts 20 minuten tot 80% opladen en heeft twee poorten, zodat je ook je iPhone, iPad of andere apparaten tegelijk kunt opladen. Dit heeft echter wel invloed op de oplaadtijd, omdat de 67W over de apparaten wordt verdeeld.

Over het algemeen is het nieuwe ontwerp in onze ogen een succes. De MacBook Air voelt moderner aan, het scherm is groter en van betere kwaliteit. De Air is dunner en lichter geworden. Het is zo'n beetje alles wat je zou willen van een visuele revisie, en hoewel iedereen die hoopt op levendige, veelkleurige pasteltinten teleurgesteld gaat zijn, zijn de nieuwe kleuren desalniettemin stijlvol en aantrekkelijk.

Prestaties

Uitstekende prestaties

Op hetzelfde niveau als MacBook Pro 13-inch (M2, 2022)

Benchmarks Hier zie je hoe de MacBook Air (M2, 2022) presteerde in onze reeks benchmarktests: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1,597; Multi-core: 8,098

Geekbench 5 Single-Core: 1,936; Multi-Core: 8,917

Batterijduur (Life) (TechRadar filmtest): 16 uur en 6 minuten

De nieuwe MacBook Air (M2, 2022) wordt geleverd met de M2 System on Chip (SoC), de tweede generatie 5-nanometerchip van Apple die volgens het bedrijf een 18% snellere CPU, een 35% snellere GPU (nu 10 cores) en een 40% snellere neural engine biedt dan zijn voorganger. Het is de moeite waard om te melden dat het basismodel van de MacBook Air wordt geleverd met een 8-core GPU, maar je kunt upgraden naar een 10-core GPU.

Het 13 inch basismodel van de MacBook Pro heeft ondertussen standaard een M2-chip en een 10-core GPU voor 100 euro meer.

Tijdens het reviewen van de MacBook Air presteerde de laptop ontzettend goed. Het vooraf geïnstalleerde macOS Monterey start snel op en draait goed, terwijl het er ook fantastisch uitziet op het nieuwe scherm. Zoals gebruikelijk gebruikten we de MacBook Air (M2, 2022) voor dagelijks gebruik.

Surfen op het web in zowel Safari als Chrome was snel en responsief, zelfs met meerdere tabbladen open (het model dat we hebben getest wordt geleverd met 16 GB unified geheugen, wat hier zeker bij helpt). Het typen van documenten op het ietwat vernieuwde toetsenbord (wat iets smaller is dankzij het herontwerp, maar nog steeds de nieuwe Magic Keyboard-switches) voelt prettig en comfortabel.

(Image credit: Future)

Sinds de lancering van de M1-chip heeft een toenemend aantal applicaties M1-compatibele apps uitgebracht, die ook met de M2-chip werken. Dit betekent dat je favoriete apps mogelijk briljant draaien en gebruik maken van de mogelijkheden van de M2. Niet alleen Apple-apps, maar ook applicaties van Adobe en Microsoft hebben M1- en M2-versies.

Voor de apps die dat niet kunnen, helpt Apple's Rosetta 2-programma ook hier weer, zodat je programma's die gemaakt zijn voor Intel-gebaseerde Macs kunt draaien alsof ze voor M2 zijn ontworpen, met minimale gevolgen voor de prestaties.

We hebben ook wat gespeeld met Garage Band (de vooraf geïnstalleerde software van Apple om muziek te maken) en zelf opgenomen video's in 4K bewerkt in iMovie. De verbeterde prestaties van de M2 chip zorgden er opnieuw voor dat alles zeer goed bleef draaien. We zouden zelfs zo ver willen gaan om te zeggen dat we geen merkbaar verschil merkten met de M2 MacBook Pro toen we deze voor vergelijkbare taken gebruikten.

Een verschil waar Apple graag op wijst is dat de MacBook Air een ontwerp zonder ventilatoren heeft, terwijl de MacBook Pro 13 inch gebruikmaakt van ventilatoren om de onderdelen koel te houden. Dit zou betekenen dat de MacBook Pro 13-inch beter is in aanhoudende prestaties en langer op volle toeren kan werken zonder oververhit te raken.

In de praktijk betekent dit dat de MacBook Air (M2, 2022) dun en licht is, en bovendien volledig stil is tijdens het gebruiken. We hebben echter gemerkt dat de ventilatoren van de MacBook Pro 13 inch zelden of nooit aanslaan, wat suggereert dat dit alleen een verschil maakt bij zeer zware belasting (denk aan Logic Pro-projecten met honderden tracks of 8K-videobewerking in Premiere Pro). Je zou de MacBook Air, of de MacBook Pro 13-inch, niet snel kopen voor dat soort vereisten. Je kunt dan beter de krachtigere MacBook Pro 14 inch of 16 inch kopen.

(Image credit: Future)

Onze benchmarktests toonden opnieuw aan hoe vergelijkbaar de nieuwe MacBook Air en MacBook Pro 13-inch zijn als het gaat om prestaties. De single-core prestaties in zowel Cinebench als Geekbench waren bijna identiek voor de twee apparaten, wat logisch is aangezien ze allebei dezelfde 8-core M2-processor gebruiken.

De multicore-prestaties waren ook zeer vergelijkbaar in Geekbench, maar in Cinebench had de 13 inch MacBook Pro een lichte voorsprong. Het is dus mogelijk dat de Pro iets betere prestaties levert bij multitasking, vooral als sommige van die taken op grafische verwerking zijn gebaseerd. Verder zijn de prestaties echter zo vergelijkbaar dat het moeilijk is om de Pro aan te bevelen boven de MacBook Air, aangezien de Air een nieuw ontwerp heeft, een groter scherm heeft en goedkoper is.

We zitten dus in een wat vreemde situatie. Het lijkt erop dat de MacBook Pro 13 inch niet verslagen is door een concurrent als Dell of HP... maar door Apple's eigen MacBook Air.

Batterijduur

Gaat meer dan 16 uur mee

Laadt erg snel op

We hadden hoge verwachtingen van de MacBook Air's batterijduur, aangezien de M1-chip extreem efficiënt functioneerde. Deze bood krachtige prestaties en een lange batterijduur, wat Apple ook beloofde voor de opvolger. Waar we op hoopten, werd werkelijkheid tijdens onze batterijduur-benchmark, waar we een 1080p geloopte video draaiden tot de batterij leeg was. Deze ging maar liefst 16 uur mee, wat serieus indrukwekkend is en veel beter dan Windows-laptops met ongeveer hetzelfde prijskaartje.

Hij ging 30 minuten langer mee dan de MacBook Pro 13-inch, wat verrassend is, aangezien de Pro een grotere batterij heeft. De Touch Bar van de Pro, en een minder energiezuinig scherm, kunnen verklaren waarom de batterij van de Pro sneller leeg is.

Dit is ook een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de M1 MacBook Air van twee jaar geleden, die in dezelfde test 11 uur meeging.

Dit betekent dat je de MacBook Air (M2, 2022) probleemloos een hele werkdag lang kunt gebruiken en zelfs dan nog batterij overhoudt, wat indrukwekkend is. We hebben gemerkt dat we gemakkelijk konden werken zonder na te hoeven denken over waar we de MacBook Air moesten plaatsen voor het opladen, wat je zoveel meer vrijheid geeft bij het gebruik van deze laptop.

Wij hadden de krachtigere oplader bij de review, en die had de batterij inderdaad snel vol toen we hem nodig hadden. De MagSafe-poort is ook geweldig, zodat je de lader gemakkelijk en snel kunt aansluiten dankzij de magnetische verbinding. Wordt de lader er per ongeluk uitgetrokken (wat ons tijdens de evaluatie is overkomen), wordt hij gemakkelijk losgekoppeld zonder gevaar voor beschadiging van de poort.

Je kunt de MacBook Air (M2, 2022) ook opladen via de USB-C-poort, wat handig is als je onderweg of op werk even een oplader moet lenen.

Moet ik de MacBook Air (M2, 2022) kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als…

Je een dunne, lichte laptop zoekt

De MacBook Air (M2, 2022) blijft een van de beste dunne en lichte laptops die je kan kopen. Met het nieuwe ontwerp is het nog slanker, terwijl de laptop er nog steeds erg modern uit ziet.

Je een M2 MacBook wil

Hoewel de MacBook Pro 13-inch de nieuwe MacBook Air heeft verslagen als eerste M2 MacBook, is de MacBook Air (M2, 2022) voor de meeste mensen een veel betere koop.

Je aan het nadenken bent over het aanschaffen van een 13 inch MacBook Pro

Serieus, koop in plaats daarvan de MacBook Air. Hij is dunner, lichter, heeft een groter scherm, biedt vergelijkbare prestaties en is goedkoper.

Koop hem niet als…

Je de goedkoopste MacBook wil

De nieuwe MacBook Air heeft niet alleen nieuwe hardware en een nieuw ontwerp gekregen, maar ook een nieuw, hoger prijskaartje. Het vorige model blijft gewoon te koop en is nog steeds de voordeligste MacBook in 2022.

Je genoeg ingangen wil

Het dunne en lichte ontwerp gaat ten koste van het aantal poorten. Net als de vorige modellen heeft de nieuwe MacBook Air slechts twee Thunderbolt-poorten, wat betekent dat je wellicht een adapter nodig hebt om bepaalde randapparatuur aan te sluiten.

Voor het eerst gereviewd in juli 2022