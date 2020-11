De MacBook Air (M1, 2020) heeft de potentie om een van de meest interessante Apple-laptops in tijden te worden. De M1-chip kan een echte gamechanger zijn, en de mogelijkheid om zowel oudere apps alsook nieuwe M1-geoptimaliseerde apps en iOS-apps te kunnen draaien is zeer indrukwekkend. De eerste resultaten qua batterijduur zijn eveneens veelbelovend.

Apple heeft haar nieuwe MacBook Air (M1, 2020) op 10 november gepresenteerd tijdens het One More Thing-evenement. We hebben al de nodige tijd gespendeerd met het apparaat, waardoor we een goede eerste indruk hebben van de nieuwe MacBook.

Onze volledige review volgt later deze maand. De huidige hands-on review richt zich op de eerste bevindingen van de MacBook Air (M1, 2020).

Apple zet de MacBook Air (M1, 2020) neer als een radicale vernieuwing van haar dunne en lichte laptop. Dat komt voornamelijk omdat, in tegenstelling tot voorgaande modellen, de nieuwe MacBook Air geen Intel-processor meer gebruikt. In plaats daarvan zit Apple's eigen op ARM-gebaseerde chip erin, namelijk de Apple M1. Daarnaast staat macOS 11 Big Sur voorgeïnstalleerd.

Volgens Apple zal deze op maat gemaakte chip voor betere prestaties zorgen. Daarnaast moet de batterijduur een flinke boost krijgen. Nu we de MacBook Air (M1, 2020) in onze handen hebben gehad, kunnen we deze claims al voor een deel checken.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

Tijdens het launch event van Apple's nieuwe MacBook Air (2020) stelde het bedrijf dat de vernieuwde dunne en lichte laptop direct te bestellen is. De producten zullen vanaf 16 november verzonden worden.

De prijs van de nieuwe MacBook Air (2020) start bij een bedrag van 1.129 euro. Je krijgt daarvoor de instapversie met Apple M1-chip met 8-core CPU, 7-core GPU en 16-core Neural Engine, 256GB SSD-opslag en 8GB geheugen.

Mocht je 16GB geheugen willen, dan kost dit 230 euro meer. Je betaalt ook 230 euro extra voor 512GB SSD-opslag in plaats van 256GB SSD-opslag. Voor de versies met 1TB SSD- en 2TB SSD- betaal je respectievelijk 460 en 920 euro meer vergeleken met het instapmodel met 256GB.

Er is ook een variant beschikbaar met een 8-core GPU. Deze versie komt standaard met 512GB SSD-opslag en 8GB RAM en kost 1.399 euro. Voor 16GB RAM betaal je 230 euro extra, en ten opzichte van 512GB betaal je voor de 1TB SSD- en 2TB SSD-opslag 230 en 690 euro meer.

De nieuwe MacBook Air (M1, 2020) krijg je voor dezelfde prijs als de eerste 2020 MacBook, terwijl de prestaties wel beduidend beter moeten zijn. Een opsteker voor alle geïnteresseerde kopers, al zullen consumenten met de eerste 2020 MacBook Air zich een beetje bestolen voelen.

(Image credit: Future)

Design

Als het aankomt op design bij de MacBooks, dan lijkt de tijd al even stil te staan. Zeker bij de MacBook Air (M1, 2020). Bij deze laptop zit alles wat spannend is aan de binnenzijde. Denk aan de M1-chip en het feit dat macOS Big Sur al voorgeïnstalleerd staat. De buitenkant van het apparaat verschilt eigenlijk niets met zijn voorganger. Dat is zowel goed als slecht nieuws.

Voor veel mensen is het iconische design van de MacBook Air vrijwel perfect. Ze zien dan ook weinig redenen voor een radicale aanpassing. Tegelijkertijd was de Air een potentiële prooi voor ambitieuze concurrenten. Waar de Air designgewijs vrijwel stilstaat en het vooral moet hebben van een jaarlijkse boost in prestaties, pakten concurrenten wel beide vlakken aan.

Doordat de Air nu zich volledig richt op baanbrekende hardware én het design hetzelfde houdt, richt het zich duidelijk op gebruikers die een 'gewone' laptop willen met krachtige specificaties. Een puntje van kritiek kan zijn dat gebruikers van eerdere MacBook Air-apparaten vrij weinig nieuws te bewonderen hebben aan de buitenkant.

(Image credit: Future)

De MacBook AIr (M1, 2020) kent afmetingen van 0,41 - 1,61 x 30,41 x 21,24 centimeter en weegt 1,29 kilogram. Dat is exact hetzelfde als de MacBook Air (2020) en MacBook Air (2019), en virtueel gelijk aan de MacBook Air 2018, die enkel wat lichter is.

Een grote aanpassing ten opzichte van de voorgaande Air-apparaten is dat de nieuwe MacBook Air afscheid heeft genomen van de ventilator. Dat heeft te maken met de nieuwe, zuinige M1-chip, waardoor de interne specificaties niet meer bijgestaan hoeven worden door een ingebouwd koelingselement. In de praktijk betekent dit dat de laptop ontzettend stil is in gebruik. Er zit wel een addertje onder het gras, waarover later meer.

Het gebrek aan een ventilator zou ervoor gezorgd kunnen hebben dat de MacBook Air nog dunner en lichter gemaakt had kunnen worden, maar dit is dus niet het geval.

(Image credit: Future)

Bij het openen van de MacBook Air (M1, 2020) word je wederom getrakteerd op een bekend aanzicht. Op een goede manier welteverstaan. We hebben het dan vooral over het nieuwe Magic Keyboard, wat een heerlijk toetsenbord is om mee te werken. Het tikt lekker weg en voelt responsief aan, ondanks dat de toetsen vrij plat zijn.

Een Touch ID-knop zit wederom boven het toetsenbord geplaatst en het behoort nog altijd tot een van de beste vingerafdrukscanners die we kennen van laptops. Zelfs wanneer onze vinger niet volledig op het vlak zit, herkent Touch ID onze vinger.

Het scherm is virtueel gelijk aan zijn voorganger, met één grote aanpassing. Je krijgt nog altijd een 13,3 inch 400-nits LED backlit Retina-display met een resolutie van 2560 x 1600. Apple's True Tone-technologie is wederom aanwezig, wat ervoor zorgt dat de kleurtemperatuur aangepast wordt op basis van het beschikbare licht.

(Image credit: Future)

De nieuwe eigenschap is ondersteuning voor DCI-P3 kleurengamma. Dit zorgt voor een breder kleurbereik, wat resulteert in accurate, meer levensechte afbeeldingen. Het is de eerste Air-laptop met deze ondersteuning, waardoor je als videobewerker of fotograaf niet langer verplicht een MacBook Pro nodig hebt voor je werk.

Het scherm is nog altijd omringd door vrij forse randen, waardoor hij er zeker niet zo indrukwekkend uitziet als menig concurrent. Ook de webcam boven het scherm is vrij onveranderd ten opzichte van de vorige keer. Je kunt nog altijd in slechts 720p FaceTime-gesprekken houden. Dat is jammer, want er zijn tal van concurrenten met een 1080p webcam. Apple claimt wel dat dankzij de M1-chip de beeldsignaalprocessor is verbeterd, wat moet zorgen voor betere ruisonderdrukking en breder dynamisch bereik, evenals een automatische witbalans. In onze volledige review komen we hier op terug.

Qua poorten krijg je dezelfde twee Thunderbolt 3-poorten en koptelefooningang als de vorige MacBook Airs. De Thunderbolt 3-poorten ondersteunen opladen, en kunnen gebruikt worden voor externe monitoren en het transfereren van data met een snelheid van maximaal 40GB/s.

(Image credit: Future)

Prestaties

Een compleet overzicht van de MacBook Air (M1, 2020) prestaties vind je in onze volledige review, maar we kunnen nu al zeggen dat we erg onder de indruk zijn. Het apparaat laadt lekker snel op, Big Sur voelt snel en responsief aan en het nieuwe besturingssysteem vinden we een genot om te gebruiken. De interface heeft een moderne look, met heldere, levendige kleuren die de kwaliteiten van het MacBook Air-scherm goed tentoonstellen.

Daarnaast is het scherm minder rommelig; je wordt niet overladen met icoontjes en opties. Daarnaast is het Bedieningspaneel voorzien van een nieuw design, wat het meer doet lijken op de iOS-versie. Het ziet er strakker uit en is makkelijker in gebruik.

Alle applicaties die je doorgaans in macOS draait op Intel-gebaseerde MacBooks werken nu ook prima met de M1-chip, allemaal dankzij wat tovenarij van Apple's Rosetta tool. Deze laat applicaties draaien op de nieuwe architectuur.

We hebben zowel oude Intel Mac-apps als nieuwe M1-apps gedraaid en er zat geen merkbaar verschil in de prestaties van de applicaties. De M1-chip is gebaseerd op ARM-architectuur. Een van de grootste tekortkomingen op Windows 10 is dat bij apparaten met ARM-chips dat je gelimiteerd bent tot apps die ARM-compatibel zijn in de Windows Store. Het aanbod daarvan is klein, met alle gevolgen voor de bruikbaarheid van deze toestellen. Microsoft moet simpelweg ook komen met een eigen Rosetta.

Doordat de M1-chip een vrij vergelijkbare architectuur kent als die van iPhones, is het nu ook mogelijk om vrijwel elke iOS-app of game op de MacBook Air (M1, 2020) te draaien. Dit brengt een flinke lading nieuwe mogelijkheden met zich mee en is iets waar wij ontzettend enthousiast van raken. We hebben de nodige iOS-spellen gespeeld op de MacBook en ze werkten allemaal prima. In één klap is de MacBook Air nu dus ook een prima gaming apparaat.

Apple claimt dat de nieuwe MacBook Air tot wel drie keer zo snel is als andere laptops in deze klasse en 98 procent sneller dan alle PC-laptops die de afgelopen jaar verkocht zijn. Ook moet de neural engine negen keer zo snel zijn als de vorige MacBook Air en moet de SSD twee keer zo snel werken dankzij de M1-chip en de nieuwste flash-technologie. Deze claims onderzoeken we nog eens grondig voor onze review.

Eén ding is duidelijk: het ventilatorloze ontwerp van de MacBook Air (M1, 2020) kan betekenen dat de prestaties worden vertraagd als hij lange tijd veeleisende taken uitvoert. Omdat er geen ventilatoren zijn om oververhitting tegen te gaan, kan hij alleen de prestaties van de componenten - bekend als throttling - verminderen om de temperatuur te beheersen.

In feite is dat de reden waarom pro's misschien voor de nieuwe MacBook Pro 13 inch willen gaan. Deze heeft dezelfde M1-chip als de MacBook Air, maar dan mét ventilatoren, wat betekent dat hij voor intensieve taken over een langere periode kan worden gebruikt, zonder throttling, zo beweert Apple.

Op het gebied van batterijduur weten we dat het nieuwe 'Apple silicon' efficiënter zou werken dan zijn voorgangers. Het is dan ook geen verrassing dat deze MacBook Air beschikt over de beste batterijduur van alle MacBook Airs. Verwacht volgens Apple tot wel 15 uur aan draadloos webbrowsen en 18 uur aan video playback.

In onze eerste tests zijn we erg onder de indruk van de batterijduur van de MacBook Air. Zelfs na een paar uur werk (met wat browsen), zakte de batterij slechts enkele procentpunten. Zelfs als je het apparaat op stand-by zet en pas een dag later weer aanzet, blijft het batterijpercentage hoog. Een veelbelovende start dus.

Voorlopig oordeel

Tot dusver zijn we een fan van de nieuwe Apple MacBook Air (M1, 2020). Big Sur draait goed en de visuele vernieuwing van het toch nog altijd familiaire besturingssysteem juichen we toe. Het feit dat zowel oude als nieuwe applicaties goed draaien met de M1-chip is een ontzettend belangrijk voordeel ten opzichte van Windows ARM-apparate. Dat heeft Apple voor elkaar gekregen dankzij het gebruik van Rosetta. Zelfs iOS-apps en games werken nu zeer goed op de Air.

De batterijduur lijkt ook fantastisch te zijn en het ventilatorloze ontwerp is naast mooi ook nog eens de reden dat het apparaat lekker stil is. We maken ons echter wel zorgen over de manier waarop hij met warmte omgaat.

We hadden ook graag gezien dat Apple wat ambitieuzer was geweest met het ontwerp van de MacBook Air (M1, 2020) - een gedurfde vernieuwing van het laptopdesign zou passen bij de interne hardware- en softwareherzieningen die bij deze Air-generatie is uitgevoerd.