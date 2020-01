Apple MacBook Air (2019)

Heb je een MacBook Air uit 2018, dan biedt het 2019-model wellicht niet genoeg vernieuwing om een upgrade te overwegen. De specificaties zijn gelijk gebleven en enkel het scherm en toetsenbord hebben noemenswaardige verbeteringen ondergaan. De vanafprijs is een stukje lager geworden bij dit model, maar gezien de lage specificaties is het prijskaartje toch nog pittig duur, zeker gezien het feit dat je slechts 128 GB aan opslagruimte krijgt.

De jaren 2015 tot 2019 waren behoorlijk vreemd voor Mac-gebruikers. Apple introduceerde een 12-inch model dat simpelweg MacBook heette en het model zou de opvolger van de (toen verouderde) 13-inch MacBook Air moeten worden. In 2019 besloot Apple echter om de 12-inch MacBook uit het assortiment te halen en zich terug volledig te richten op de MacBook Pro en MacBook Air. Samen met dat nieuws kondigde het bedrijf ook aan dat alle MacBook-modellen (bescheiden) upgrades zouden krijgen, ook de MacBook Air. De vanafprijs werd ook wat goedkoper.

Wij gingen aan de slag met de goedkoopste versie van de nieuwe MacBook Air. Voor 1249 euro gaat die over de toonbank en in ruil daarvoor krijg je volgende specificaties: 1,6 GHz dual-core processor (turbo boost tot 3,6 GHz), 128 GB opslag, 8GB RAM, Touch ID en twee Thunderbolt 3-poorten. Niet meteen brute kracht te noemen, maar voor de dagdagelijkse taken zoals browsen, mails checken, tekstverwerking en de lichtere all-round taken, is het ruim voldoende.

(Image credit: Future)

Vertrouwd jasje

De MacBook Air heeft dan wel een opfrisbeurt gehad wat betreft het scherm en toetsenbord, maar het design is ongewijzigd gebleven. Daar is niets mis mee, want MacBooks staan al jaren bekend om hun aantrekkelijke design en vooral de efficiëntie en bouwkwaliteit van dat design. Je zal dus opnieuw je MacBook in je tas kunnen meenemen zonder te moeten vrezen dat het aluminium design zal plooien of kraken.

Als we dan toch een minpuntje mogen opnoemen aan het design, dan is het dat er slechts twee Thunderbolt 3-poorten aanwezig zijn en dat die bovendien beiden aan dezelfde kant zitten (de linkerzijde). Aan de rechterzijde vind je enkel een hoofdtelefoonaansluiting. Wil je de notebook opladen, dan kan je dus niet kiezen langs welke kant je de kabel in je laptop steekt.

Beide Thunderbolt 3-poorten zitten aan dezelfde kant. (Image credit: Future)

Wat de MacBook Air vooral een genot maakt om mee te werken, is het prachtige 13-inch Retina beeldscherm. Toch is er nog een verschil met de beeldkwaliteit van de MacBook Pro, dat merkten we vooral wanneer we na een dag op onze MacBook Pro overschakelden naar de MacBook Air. Het scherm is wat minder helder dan van de MacBook Pro, maar desalniettemin toch nog enorm aangenaam in de omgang.

Voor het eerst beschikt een MacBook Air scherm ook over True Tone, een technologie die automatisch de kleurtemperatuur aanpast naargelang van het licht in je omgeving. Kleuren voelen zo wat natuurlijker aan en het is wat zachter voor je ogen, maar wie werkt met grafische toepassingen zal wellicht de authentieke kleuren willen ervaren. Geen probleem, want True Tone kan je eenvoudig in- of uitschakelen.

Weer een betrouwbaar toetsenbord?

In tegenstelling tot de MacBook Pro beschikt de Air-variant niet over een Touch Bar, maar daar waren we niet rouwig om. Integendeel. Tegenwoordig loopt de Touch Bar op onze MacBook Pro zo vaak vast, dat het hebben van fysieke functietoetsen net aanvoelde als een upgrade voor ons. Een andere wijziging die we als MacBook Pro-gebruiker wel kunnen smaken, is de implementatie van een nieuwer Butterfly keyboard. Ondergetekende heeft ondertussen al twee keer het toetsenbord van zijn MacBook Pro moeten laten vervangen, omdat er bepaalde toetsen – ondanks heel zorgvuldig gebruik – te wensen overlieten.

Het toetsenbord van de MacBook Air daarentegen straalt veel meer vertrouwen uit en tijdens onze ruime testperiode hebben we dan ook geen problemen ervaren. Het Force Touch trackpad is ook een stukje groter geworden en werkt nog steeds geweldig. We hebben nog geen enkele Windows-laptop ervaren waar het trackpad even goed werkt als bij de MacBook.

(Image credit: Future)

Qua interne componenten is zowat alles identiek gebleven aan het model uit 2018. Dat is zonde, want dat betekent dat we terug een tijd verder moeten met verouderde interne onderdelen. Wie reeds in 2018 een MacBook Air kocht, heeft dus niet meteen een reden om over te schakelen naar het model uit 2019. Ondertussen heeft Intel ook nieuwe processoren, dus de volgende iteratie van de MacBook Air zal ongetwijfeld meer redenen bieden om een aankoop te rechtvaardigen.

Eindoordeel

Heb je een MacBook Air uit 2018, dan biedt het 2019-model wellicht niet genoeg vernieuwing om een upgrade te overwegen. De specificaties zijn gelijk gebleven en enkel het scherm en toetsenbord hebben noemenswaardige verbeteringen ondergaan. De vanafprijs is een stukje lager geworden bij dit model, maar gezien de lage specificaties is het prijskaartje toch nog pittig duur, zeker gezien het feit dat je slechts 128 GB aan opslagruimte krijgt.