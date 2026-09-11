Wij hebben de iPhone Duo in handen gehad en Apple heeft het vouwlijnprobleem op een slimme manier (bijna) opgelost

Apple heeft eindelijk zijn eerste vouwbare smartphone op de markt gebracht. De iPhone Duo is een paspoortvormige foldable. Dat wisten we inmiddels eigenlijk al wel via geruchten en leaks, maar de naam is dus wel iets anders dan waar de geruchten het steeds over hadden, geen Ultra maar Duo. Misschien bewaart Apple de 'Ultra'-naam toch nog voor een andere toekomstige iPhone.

Op sommige vlakken is de iPhone Duo precies wat we hadden verwacht. Hij heeft een 5,4-inch coverscherm en een groot 7,6-inch vouwbaar scherm. Het formaat, de vormfactor en de specs lijken allemaal erg op die van de Samsung Galaxy Z Fold 8. Toch zijn er ook wel een aantal interessante verschillen.

Dichtgevouwen in onze handen voelde de iPhone compleet anders dan elke voorgaande iPhone. Apple heeft ook niet voor niets iOS deels opnieuw ingericht voor dit toestel met zijn displays met afwijkende beeldverhoudingen. Het dock en andere bedieningsopties zijn verplaatst naar de rechterkant van het scherm. Het is op dit moment nog niet duidelijk of je ze ook eventueel naar links zou kunnen verplaatsen. Bij extra brede (en grote) displays zoals deze moet dit ervoor zorgen dat je de belangrijkste bedieningsopties nog steeds gemakkelijk met je duim moet kunnen bereiken.

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Het 5,4-inch coverscherm ziet er helder en scherp uit en beschikt over een 'Center Stage'-camera (maar ironisch genoeg niet in het midden bovenaan).

Net als bij de Galaxy Z Fold 8 is deze vormfactor hier wel even wennen. Apple's keuze voor afgeronde hoeken en randen aan de rechterkant (wanneer je hem opent zie je vier afgeronde hoeken) zorgt voor een aangenaam gevoel in de hand, al is het asymmetrische ontwerp bij het coverscherm dan wel weer wat minder mooi.

Open- en dichtvouwen met één hand is niet heel gemakkelijk (misschien na wat meer gebruik wel), maar met twee handen werkt het mechanisme uitstekend en het scharnier voelt ook erg stevig. Ja kan dit scharnier ook bij meerdere hoeken open laten staan. Het is ook mooi om te zien dat Apple het voor elkaar heeft gekregen om met dit toestel een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid te bemachtigen.

Het 7,6-inch vouwbare scherm ziet er ook prachtig uit. Apple heeft allerlei verschillende displaylagen hier bovenop elkaar gelegd (en onder andere met een laag titanium versterkt). Ze zitten aan elkaar met een flexibele lijm, waardoor ze een beetje heen en weer kunnen bewegen. Een van de meest interessante lagen is echter de bovenste laag.

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De textuurlaag

Image 1 of 2 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Veel mensen storen zich toch nog steeds aan de zichtbare vouwlijn bij foldables (of zijn vooral bang dat ze zich daaraan zullen storen). Deze toestellen moeten nou eenmaal kunnen vouwen zonder de verschillende lagen te breken en tussen die lagen zit ook heel dun glas. Er zal dus (voor nu) altijd wel een klein beetje een vouw in het midden zitten wanneer het toestel opengevouwen is.

Ook bij de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, waar de vouwlijn opnieuw wel minder zichtbaar is geworden, is hij nog steeds bij bepaalde belichting en vanuit bepaalde hoeken zichtbaar.

Op de iPhone Duo is hij vrijwel niet meer te zien in de meeste gevallen. Je kan hem wel nog voelen met je vinger. Hoe heeft Apple dit effect dan voor elkaar gekregen? Nou, het bedrijf heeft een speciale nanotextuurlaag bovenop het vouwbare scherm geplaatst. Deze werkt antireflectief en dat helpt ook bij het verbergen van de vouwlijn, zeker op plekken waar hij normaal bij andere toestellen wel zichtbaar zou zijn.

Deze laag geeft het scherm ook een matte afwerking. Dat kan wel een beetje wennen zijn op een smartphone, maar het zorgt ervoor dat je scherm ook vrijwel altijd goed af te lezen is. We waren erg onder de indruk van deze nanotextuurlaag.

Aan de slag

We kregen helaas niet heel veel tijd met Apple's nieuwe toevoeging aan de iPhone-line-up, maar wat we wel konden zien, zag er goed uit.

Apple heeft bijvoorbeeld goed nagedacht over het overschakelen van het coverscherm naar het vouwbare scherm. We probeerden dit met zowel een game als met Netflix. Hierbij openden we de app op het coverscherm en openden we vervolgens langzaamaan de iPhone Duo. Deze overschakeling ging enorm soepel en we hebben wel eens anders meegemaakt bij andere foldables.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

We hebben onder andere een game van console-niveau op de iPhone gespeeld en daarmee konden we de kracht van de nieuwe 2nm A20 Pro-chip in werking zien. Natuurlijk hebben we tevens foto's gemaakt met alle camera's, waaronder de 48MP-hoofdcamera en de 48MP-ultrawide. Het is wel jammer dat je maar tot 2x kan inzoomen (zonder kwaliteitsverlies). Het is echter ook wel duidelijk waarom er in dit toestel dat nog dunner is dan de iPhone Air (wanneer opengevouwen) geen lange telefotolens past.

Er zijn verschillende instellingen voor het gebruiken van je twee displays voor specifieke camerafuncties. Zo kan je het coverscherm als zoeker gebruiken om betere selfies te maken met de goede camera's achterop het apparaat.

In het vouwbare scherm zit ook nog een nieuwe 'FaceTime Camera' verwerkt. Deze verdwijnt "achter het scherm" wanneer je hem niet gebruikt, maar levert ook geen geweldige kwaliteit. Dit is hetzelfde principe als bij Samsungs Z Fold-modellen van een paar generaties geleden en er is een reden waarom Samsung toch weer voor een gewone camera-uitsparing in het scherm heeft gekozen.

Image 1 of 2 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Wat overigens erg leuk en handig is, is dat je de iPhone Duo kan gebruiken als een soort alarmklok op je nachtkastje. Je moet hem dan ook in de Stand-by-modus kunnen zetten zonder hem per se aan de lader te moeten hangen.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Het binnenste scherm is meer dan groot genoeg voor wat multitasking. Dit hebben we ook even kunnen testen door de Foto's- en Berichten-apps naast elkaar te openen. Je sleept een app simpelweg naar een zijkant van het scherm en de telefoon opent de app aan die kant. Nadat we die apps hadden geopend, konden we een foto naar een nieuw bericht slepen en zo dus heel soepel delen tussen de apps.

De nieuwe indeling van de iOS-interface (alleen op dit model) zal voor sommigen wel even wennen zijn. Toch voelde alles wel intuïtief toen we met deze vormfactor van de iPhone Duo aan de slag gingen. Het bedieningspaneel werkt overigens wel nog gewoon hetzelfde als op andere iPhones.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Apple Pencil-ondersteuning

Er zijn nog twee andere dingen die we even moeten benoemen. Ten eerste zal de iPhone Duo de eerste iPhone zijn die ondersteuning biedt voor de USB-C-versie van de Apple Pencil. Dat is een erg handige toevoeging. We vonden het dan ook heel jammer toen Samsung de digitizer-laag van zijn Galaxy Z Fold-modellen verwijderde.

We kunnen niet wachten om de Apple Pencil uit te proberen op het grote scherm (er waren helaas geen Pencils in de demoruimte). We verwachten dat de nanotextuur ook een effect zal hebben op hoe het voelt om de Pencil te gebruiken op dit display. We weten trouwens niet zeker of de iPhone Duo ook de Apple Pencil Pro zal ondersteunen, maar dat zou natuurlijk wel mooi zijn (al kan je hem dan niet via de Duo opladen).

Het andere ding dat we nog moesten vermelden, is dat de iPhone Duo gewoon MagSafe-ondersteuning heeft gekregen. Die feature hoef je dus niet te missen als je voor Apple's eerste vouwbare toestel kiest. Verder zijn er twee batterijcellen verdeeld over de twee helften die samen moeten zorgen voor een batterijduur van een hele dag.

De iPhone Duo is nu Apple's duurste iPhone. Hij heeft een adviesprijs vanaf 2.339 euro (daarvoor krijg je 256GB aan opslagruimte). Er zijn natuurlijk wel manieren om die prijs iets omlaag te halen, met bijvoorbeeld inruilacties, maar het blijft nou eenmaal een erg duur toestel.

Over het algemeen lijkt dit een zeer goede start te zijn voor Apple's eerste poging om een foldable op de markt te brengen. Natuurlijk heeft het bedrijf ook geleerd van de successen en fouten van andere fabrikanten, maar dat werkt in principe vrijwel altijd zo. Toch zijn er ook duidelijke "Apple-dingen" te vinden hier, zoals een goed oog voor detail, en dat kan dit model toch weer onderscheiden van de andere opties op de markt.