Reageert je iPhone-touchscreen niet meer goed na de iOS 27-update? Dit zou kunnen helpen

iOS 27 is over het algemeen redelijk goed ontvangen, maar geen enkele update is natuurlijk perfect. Nu horen we dan ook van sommige gebruikers dat ze last hebben gekregen van een aantal prestatieproblemen na het updaten van hun iPhones.

In meerdere Reddit-threads zijn inmiddels meldingen te vinden van touchscreens die niet goed reageren en trage of haperende prestaties. Het is onduidelijk hoeveel mensen last hebben van deze problemen, maar bij de touchscreenproblemen is wel duidelijk dat het bij vrijwel elk onderdeel van de interface kan plaatsvinden. De trage of haperende prestaties worden het meest opgemerkt bij het swipen door de interface of het wisselen van venster.

Er zijn gelukkig ook al een aantal mogelijke oplossingen gepresenteerd. Eén gebruiker gaf aan dat het herstarten van hun telefoon de problemen met het touchscreen oploste (in ieder geval tijdelijk). Een andere gebruiker zei vastlopende apps weer soepel te kunnen laten draaien door naar het homescherm te wisselen en vervolgens terug naar de app.

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Een andere Reddit-gebruiker merkte op dat een te grote hoeveelheid app-iconen op je homescherm kan zorgen voor een haperende lanceringsanimatie. Het zou dus ook kunnen helpen om niet te veel apps op elk scherm te plaatsen.

Misschien nog even wachten op een echte oplossing

iOS 27 op een iPhone. (Image credit: Future/Jacob Krol)

Dit lijken voor nu wel allemaal tijdelijke oplossingen te zijn of oplossingen die beperken hoe jij je iPhone kan gebruiken. Dat is dus niet bepaald ideaal.

Op de lange termijn zijn er dus oplossingen nodig vanuit Apple zelf. Misschien nemen sommige problemen al vanzelf af nadat het hele systeem voor het eerst weer geïndexeerd wordt na de update. Als dat niet helpt, moet je waarschijnlijk wachten op de volgende iOS-update. Hopelijk pakt Apple daarmee zo snel mogelijk de vervelendste problemen aan.

Als je de iOS 27-update nog niet geïnstalleerd hebt, kan je nog overwegen om even te wachten tot het duidelijk is hoe veelvoorkomend en hoe erg deze problemen echt zijn. Vaak heeft echter maar een minderheid van gebruikers last van dit soort bugs en is het risico niet enorm hoog, maar je weer maar nooit.