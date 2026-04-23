iOS 26.4.2 lost een iPhone-veiligheidsprobleem op dat werd uitgebuit door de FBI

iOS 26.4.2 is gearriveerd. De nieuwe iPhone-update bevat niet allerlei nieuwe features, maar het is wel aan te raden om de update te installeren, want de ene fix die hier wel bij naam is genoemd moet een veiligheidsprobleem aanpakken dat recent werd uitgebuit door de FBI.

Deze update pakt specifiek een big aan waarbij "notificaties die verwijderd moesten worden onverwacht op het apparaat bewaard werden". Dit klinkt dus ook wel als een directe reactie op het recente nieuws dat de FBI Signal-berichten van iemands telefoon wist te bemachtigen, zelfs toen de app blijkbaar verwijderd was en de inkomende berichten moesten verdwijnen.

De Amerikaanse overheidsinstantie kreeg dit voor elkaar via de iPhone-database voor push-notificaties. Daar werden inkomende berichten vanuit de app nog steeds bewaard.

Je berichten privé houden

Apple heeft niet heel veel details over deze situatie gedeeld, maar het lijkt er dus op dat deze update moet voorkomen dat notificaties van verwijderde apps op deze manier onderschept kunnen worden. De timing van de update suggereert dus in ieder geval dat het een reactie is op de recente acties van de FBI.

Zelfs als je niet verwacht dat de FBI achter jouw berichten aan zit, is het waarschijnlijk nog steeds de moeite waard om toch voor de zekerheid maar iOS 26.4.2 te downloaden. Er zitten mogelijk ook nog andere bugfixes verborgen in de update die niet expliciet benoemd worden.

Als je de notificatie voor de update nog niet hebt gekregen, kan je naar Instellingen > Algemeen > Software-update gaan om handmatig te controleren op updates. Dezelfde update is overigens ook beschikbaar gemaakt voor iPads, maar dan natuurlijk onder de naam iPadOS 26.4.2.