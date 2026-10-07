Update voor Sonos-app lost klein, maar frustrerend probleem op

Sonos belooft al jaren een grote update voor de app en dit jaar lijkt dat ook echt te gebeuren. De app wordt langzaamaan beter en de nieuwste update is voor velen een hoogtepunt.

Het bedrijf heeft aangekondigd dat Sonos 27.1 momenteel wordt uitgerold. De update verschijnt voor vrijwel alle apparaten (behalve de oudste modellen) en voor zowel Android als iOS-telefoons.

De belangrijkste verbetering is de introductie van een blijvende wachtrij voor muziek. Voorheen raakte je de nummers in de wachtrij kwijt (bijvoorbeeld als je halverwege een samengestelde afspeellijst zat) zodra je overschakelde van muziek naar tv en weer terug. Dat probleem is nu verleden tijd.

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Voor gebruikers met een grote muziekbibliotheek is er verder een functie voor automatisch aanvullen bij het zoeken, zodat je niet de volledige zoekterm hoeft in te voeren.

Android-gebruikers krijgen dan weer toegang tot functies die voorheen alleen op iPhones werkten. Denk hierbij aan de mogelijkheid om nummers uit de lijst met recent afgespeelde muziek te verwijderen, nummers met een veegbeweging aan de wachtrij toe te voegen en een virtuele volumeregelaar.

Blije fans

De aankondiging van Sonos 27.1 werd goed ontvangen door Sonos-fans. Gebruikers die de update al hebben geprobeerd, zijn ook positief. Veel Reddit-gebruikers (vermoedelijk met Android-telefoons) zijn lovend over de virtuele volumeregelaar.

Veel reacties op Reddit gaan ten slotte over nieuwe functies die gebruikers graag in de app zien. Voorheen bestonden reacties uit kritiek op de huidige functies. Het feit dat gebruikers nu vragen om nieuwe functies, is een goede ontwikkeling. Sonos doet duidelijk waar iedereen lange tijd om heeft gevraagd.