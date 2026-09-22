Grote update voor Samsung-smartphones is vertraagd

Samsung liet vorige week weten dat de Galaxy S26-serie als eerste de update naar One UI 9 zou ontvangen. Die update bevat enkele functies die we voor het eerst zagen op de Galaxy Z Fold 8. Onder andere My FanCam, bewerkbare kaarten in Now Brief en Now Nudge komen via de update naar de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra. Hoewel Samsung zei dat de uitrol meteen van start zou gaan, lijkt hij nu vertraagd te zijn.

Hoe lang moeten we wachten?

In het Nederlandse persbericht van vorige week (16 september) stond dat de uitrol van One UI 9 meteen van start zou gaan voor de Galaxy S26-serie. Andere Galaxy-smartphones werden niet bij naam vermeld. In andere regio's werd 21 september vermeld voor de Galaxy S26-serie en 28 september voor de Galaxy S25-serie, Galaxy Z Fold 7, Flip 7 en Flip 7 FE.

Inmiddels heeft Samsung-expert Tarun Vats opgemerkt dat Samsung Maleisië hun persbericht subtiel heeft aangepast. Daar staat dat de Galaxy S26-serie ook pas op 28 september de update naar One UI 9 krijgt. Vats haalt ook aan dat het hele persbericht verwijderd is van de Canadese Newsroom. Het persbericht in de Nederlandse en Belgische Newsroom staat er daarentegen nog steeds.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

De enige regio die momenteel met zekerheid de update naar One UI 9 al heeft, is Samsungs thuisbasis Zuid-Korea. Normaal zit er echter minder tijd tussen de uitrol van een software-update in Zuid-Korea en de rest van de wereld.