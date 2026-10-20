Samsung lanceert de Galaxy S27-serie misschien eerder dan verwacht

Samsung lanceert de nieuwe modellen van zijn Galaxy S-serie over het algemeen meestal ergens in februari. Dat gebeurde dit jaar ook weer bij de Galaxy S26-serie. Het lijkt er nu volgens een nieuw gerucht echter op dat de Galaxy S27-serie volgend jaar wat eerder zal verschijnen.

Volgens de tipgever Lanzuk (yeux1122 op het Zuid-Koreaanse blogplatform Naver) staat de Galaxy S27-lancering nu bij Samsung op de planning voor januari, al zou deze release mogelijk toch nog kunnen worden uitgesteld tot "februari op zijn laatst" (via Android Authority).

Hoewel zo'n uitstel er dus voor zou kunnen zorgen dat de lancering niet echt veel eerder plaatsvindt dan normaal, zou Samsung zich dus wel voorbereiden op een eerdere release. We horen namelijk ook dat de uiteindelijke onderdelen voor de toestellen inmiddels gekozen zijn en dat massaproductie binnenkort van start kan gaan.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Wat kan nou nog voor uitstel zorgen?

Samsung lijkt dus netjes op schema te lopen voor een vroegere release in 2027. Toch kan het bedrijf het zichzelf misschien nog extra moeilijk gaan maken.

We horen namelijk ook dat Samsung overweegt om misschien toch de opslag en RAM nog wat upgrades te geven, specifiek naar de UFS 5.0- en LPDDR6-standaarden en dan voor het Pro- en Ultra-model.

Dat zou wel een opmerkelijke keuze zijn als het plan is dat de massaproductie binnenkort al moet beginnen. Daarnaast voelt dit ook als een vreemd moment om geheugen- en opslagupgrades te introduceren, gezien de huidige schaarste en kosten van die onderdelen.

Er gaat ook nog een gerucht rond over zogenaamde problemen rondom testmodellen van de Galaxy S27 Ultra. Deze zouden mogelijk te maken hebben met oververhittingsproblemen in combinatie met de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6-chip van Qualcomm. Als dat accuraat is, zou Samsung mogelijk nog moeten wisselen naar zijn eigen Exynos 2700-chip en dat kan dus ook voor vertragingen zorgen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

There are no systemic thermal issues with the 8 elite gen 6. OEMs are consistently tuning their platforms as they launch their products. Always trying to balance performance and power to optimize their value props around different use cases. We work together to deliver the best for usersOctober 16, 2026

Don McGuire van Qualcomm ontkent dit gerucht echter en laat weten dat fabrikanten (waaronder Samsung dus) altijd nog hun platformen blijven aanpassen om de beste balans tussen prestaties en stroomverbruik te leveren in verschillende situaties.

Het zou dus eventueel wel kunnen dat de chip wat oververhitte bij het vinden van die juiste balans, maar dat dit snel was opgelost en niet meteen vereist dat er een andere chip wordt gebruikt.