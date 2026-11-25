Voor sommigen ligt de aantrekkingskracht van de Fitbit Air in zijn eenvoud: geen scherm, één lampje en trillingen die uitsluitend voor alarmen zijn bedoeld. Anderen zouden daarentegen graag willen dat de tracker trilt als ze meldingen ontvangen op hun telefoon. Dankzij een nieuwe app kan dat nu.

De app heet Fitbit Air Notifier (via 9to5Google) en is volledig gratis. Je kunt trillingen per app of contact instellen, net zoals bij de gemiddelde smartwatch met scherm. Als je alleen een melding op de tracker wil krijgen als je ouders, partner of beste vriend(in) bellen, kan dat gewoon.

Houd er wel rekening mee dat dit geen officiële app is en dat je hem op eigen risico installeert. Fitbit Air Notifier belooft alleszins geen gegevens te delen of überhaupt gegevens te verzamelen.

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We hebben de app uitgeprobeerd met onze eigen Fitbit Air en binnen een minuut was alles ingesteld. Er zijn veel aanpassingsmogelijkheden waarmee je alles kunt wijzigen, van de trillingssterkte tot zelfs trefwoorden voor meldingen.

Nog een app

Een paar andere functies die het vermelden waard zijn, zijn de Quiet Hours-filter, waarbij je geen meldingen ontvangt, en Find my Air, die gebruikmaakt van trillingen en de sterkte van het Bluetooth-signaal om je tracker terug te vinden. De app biedt voldoende controle, zodat je Fitbit Air je niet constant lastigvalt met meldingen.

Fitbit Air Notifier is tot slot niet de enige nieuwe app met deze functies. Cuff bestaat ook nog en integreert (optioneel) gezondheidsstatistieken voor het geval je Google Health niet wil gebruiken. Voorlopig moet je Cuff wel sideloaden, aangezien de app niet in de Play Store staat.